Nový partner a vaše dítě: manuál pro rozvedené matky

S trvanlivostí manželství na tom nejsme nijak valně. Podle údajů Českého

statistického úřadu se rozvádí každé druhé manželství a v téměř šedesáti procentech z nich se nachází nezletilé děti. Je tedy velmi pravděpodobné, že při hledání životního partnera budete muset řešit situaci, kdy budete potomkům představovat nového muže, nebo se budete pokoušet spřátelit s dětmi svého nového objevu.

Sladit nároky rodiny a nového partnera samozřejmě není nic jednoduchého. Přirozeně byste chtěla, aby vaše děti měly rády muže, který vám vstoupil do života, minimálně stejně jako vy. Na druhou stranu je vám jasné, že pro ně jde o cizího člověka, ke kterému je vážou maximálně ohledy k vám. A v záviděníhodném postavení není ani váš partner, který vstupuje do zaběhlé rodiny a snaží se do ní včlenit.

Dejte tomu čas a nenuťte

Ideální situace, kdy opouštíte nefunkční manželství za vydatné podpory dětí, které už mají vlastní život a tolik rozumu, aby chápaly, že vás nebude bavit do konce života spávat v manželské posteli sama, potká jen zlomek žen.

Mnohem častěji se budete potýkat s alespoň částečným nepochopením ze strany okolí (ano, i svých vlastních dětí), neochotou měnit zaběhlý pořádek i námitkami, že to přece klidně zvládnete sami bez kohokoli cizího.

Podle psycholožky Marcely Vojířové je velmi podstatné, abyste si nového partnera nepřivedla domů příliš brzo: „I když je manželství dlouhodobě nefunkční, jeho ukončení je pro děti vždy velkou změnou, se kterou se musí vyrovnat a musí mít čas si ji takzvaně odžít. Pokud jsou v krátké době po rozvodu postaveny před nutnost zvykat si na nového partnera své matky a akceptovat ho jako nového člena rodiny, riziko konfliktu výrazně vzrůstá.“

Při zvažování, kdy je správná doba pro představení nového partnera dětem, berte v úvahu nejen dobu, která uplynula od vašeho rozchodu s jejich otcem, ale i věk dětí: „Čím jsou děti mladší, tím víc jsou z nastalé situace zmatené, neumí si poradit se svými pocity, často k tomu přistupuje i vztek a agresivita.“

Skutečnost, že mladší děti se s rozvodem rodičů vypořádávají hůře, dokázal i výzkum z loňského roku. Podle jeho výsledků se nejhůře s rozvodem smiřují děti do pěti let věku, u nichž je také větší pravděpodobnost, že se brzký rozvod rodičů negativně podepíše i na jejich budoucích vztazích. Uvědomte si, že čím mladší dítě, tím hůř bude chápat, že mu tatínka nahrazuje někdo cizí, a tím víc času bude potřebovat, aby se s touto situací vyrovnalo.

Přes noc ne

Než přivedete nového partnera, aby se seznámil s vašimi dětmi, je důležité, abyste si o tom společně promluvili. Vysvětlete dětem, že i přesto, že jste v životě potkala někoho, kdo se vám líbí a je pro vás důležitý, na vašich citech k nim se nic nemění a stále jsou pro vás těmi nejdůležitějšími lidmi na světě. Stejně tak je podle psycholožky důležité, aby zaznělo, že vaše děti už otce mají a váš nový partner na tom nic nemění. Podstatné je i to, aby děti měly možnost položit jakoukoli otázku a zeptat se na cokoli, co je v této souvislosti napadne.

„Obvykle doporučuji, aby první setkání proběhlo na neutrální půdě, na veřejnosti, tedy nikoli tam, kde jsou děti doma. A už vůbec by se neměl nový partner zdržet při prvním setkání přes noc. Včlenění do nové rodiny by mělo proběhnout pozvolna a postupně,“ radí psycholožka. Tím, že hned napoprvé dovolíte novému partnerovi, aby u vás doma přespal, necitlivě nabouráváte osobní prostor dítěte a ohrožujete tím jeho pocit bezpečí.

Další velkou chybou, které se podle odborníků rodiče v souvislosti s dětmi a novým partnerem dopouštějí, je snaha přimět děti, aby nového partnera přijaly jako svého náhradního rodiče.

„Je logické, že rodič, který zůstal s dětmi sám, by si přál, aby děti měly nového partnera rády. Ale představa, že když ho začnou oslovovat tati, automaticky si k němu také vybudují kvalitní vztah, je zcela zcestná,“ upozorňuje psycholožka.

Netlačte na pilu a nechte vývoji vztahu mezi dětmi a novým partnerem volný průběh. Nepřemlouvejte je a už vůbec je nenuťte, aby mu projevovaly city. Respektujte skutečnost, že dítě jakéhokoli věku má právo na svůj názor, a tedy i případné nesympatie.

Nepodceňujte je

„Rodiče mají často tendenci podceňovat pozorovací talent a instinkty svých dětí. Mají pocit, že jsou jejich děti příliš malé na to, aby s nimi probrali to, že se v jejich životě objevil nový partner,“ říká psycholožka.

„Děti to však často zaslechnou, když se o tom baví s jinými dospělými, nebo si to například odvodí z toho, že je po večerech hlídá babička a podobně. Zkrátka je potřeba si uvědomit, že děti jsou velmi vnímavé a když se o novém partnerovi dozví jako poslední v řadě, není to nejšťastnější začátek nového vztahu.“

Berte své děti jako rovnocenné komunikační partnery, kteří mají právo vědět, že se ve vašem životě vyskytl někdo nový. Přirozeně je potřeba přizpůsobit formu sdělení jejich věku, nicméně by se o vašem novém partnerovi rozhodně neměly dozvědět od nikoho třetího.

Před prvním setkáním vám také pomůže, pokud dětem o novém muži něco zajímavého řeknete (například o jeho koníčcích, že má psa atd.). Vzbudíte tím jejich zájem, dáte jim šanci, aby se na něj psychicky lépe připravily, protože si ho budou moci alespoň částečně představit, a navíc budou mít při setkání k dispozici konverzační téma.

Stejně tak je vhodné, abyste nového partnera seznámila s charakteristikami dětí. Kromě toho, že mu opět poskytnete konverzační téma, tak můžete předejít některým komunikačním šumům (například když víte, že váš teenager obvykle maskuje svou nejistotu určitou mírou verbální agresivity a podobně). Neustále si opakujte, že začlenění nového muže do vaší rodiny vyžaduje velkou míru tolerance od všech zúčastněných, a tedy i vaší trpělivosti.