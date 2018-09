Jak dětem pomoci zvládat stres? Úzkostlivě je neochraňujte a nepřetěžujte

Co pomůže dětem proti stresu? • To správné jídlo. Antistresově působí hořká čokoláda s minimálně 90 % kakaové hmoty (sladké „čokoládové pochoutky“ nejsou odměna, ale trest – pomůžou dětem leda tak k vyšší hmotnosti). Dále třeba avokádo, vlašské ořechy, banány, pomeranče, chřest.

• O nedostatku pohybu u dětí se mluví pořád dokola a pořád to není nic platné. České děti se nehýbou a nesportují – to už pediatři neříkají, ale křičí. Jděte příkladem a hýbejte se spolu. Hrajte spolu na honěnou, kopejte do míče, lezte po stromech, plavejte. Ať mají vaše děti svaly nejen na palcích od „práce“ na dotykových displejích. • Stres snižují i domácí mazlíci. Darlene Kertesová, profesorka psychologie na UF College of Liberal Arts and Sciences, svým výzkumem zdraví dětí ve věku 7 až 12 let potvrdila, že úroveň stresu příznivě ovlivňuje hraní a mazlení se psem. • Nenechávejte to všechno na psících a sami se s dětmi hodně mazlete. Spuštěné endorfiny pomůžou (opravdu i na fyzické úrovni) s celkovou pohodou nejen dětem, ale i vám. • Dbejte na to, aby se vaše děti dost smály. Není vůbec od věci, že nemocnice zvou dětské klauny a profesionální šprýmaře. Protože co je smích? Kaskáda příznivých hormonálních reakcí. Prohloubení dechu. Masáž orgánů. Lék. • Nechte je dělat, co je baví. Tedy kromě vysedávání u počítače, to je potřeba korigovat. Jde o to, nenutit je do kroužků, na kterých záleží víc vám než jim. Když syna láká trubka, nenuťte ho do kreslení, když dcera touží tancovat, nevnucujte jí basket.