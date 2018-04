Jak malým dětem doplnit energii? Na celozrnné pečivo zapomeňte

Rané dětství je, v porovnání s ostatními obdobími života, obdobím rychlých změn. Průměrné malé dítě do věku pěti měsíců přibere na dvojnásobek své původní hmotnosti, do věku 1 roku na trojnásobek a do 2 let na čtyřnásobek. Do konce prvního roku je dítě o 50 procent vyšší než při narození, do 2 let je pak vyšší o 75 procent.

Kojenecký věk je velmi aktivní období i pro lidský mozek. Mozek kojence je totiž minimálně dvakrát aktivnější než u dospělého člověka.

Abychom dodali mozku kojence dostatečnou výživu pro jeho správné fungování, musí dostat ideální množství sacharidů - glukózy, která je nezbytným palivem pro mozkové buňky.

Ve vyváženém jídelníčku kojenců a batolat by tak hlavním zdrojem energie měly být sacharidy, ale nikoli jednoduché, které jsou v cukrovinkách, ale ty složité, které obsahují cereální kaše, těstoviny či pečivo.

„Padesát procent energie by měly děti získávat právě ze složitých sacharidů,“ říká primář Pavel Frühauf z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF UK.

Jen mléko už v půl roce nestačí

S tím, jak dítě roste, stoupá i jeho aktivita a spotřeba energie. Okolo šestého měsíce věku už mu proto přestává stačit mateřské mléko a je třeba začít zavádět příkrmy.



Nejdříve zeleninové či maso-zeleninové a také příkrmy obilné, například ve formě kaší.

„Hlavní výživovou složku obilnin totiž tvoří složité sacharidy a kaše přirozeně obsahují jenom malé množství soli a cukrů. Naopak v nich najdeme mnoho vitaminů, zejména skupiny B, a minerály jako železo a zinek, které jsou pro malé děti velmi důležité,“ vysvětluje lékař Frühauf.

Naučte dítě snídat

Snídaně je start do nového dne a člověku dodává potřebnou energii. Pravidelné snídání patří ke správným stravovacím návykům, které si člověk buduje právě už od raného dětství.

Doporučený denní příjem soli - kojenec do 1 roku: 0,45 g - batole (12-36m): 1,7 g - dospělý: 6 g

Malé děti však často dostávají snídani zcela nevhodnou – snídají pečivo se sýrem, máslem, šunkou nebo sladké pečivo, jako jsou vánočky, koláče či sušenky. Takové snídaně, typické pro jídelníček dospělého, ale obsahují příliš mnoho soli, jednoduchých cukrů či nevhodných tuků.



„U dětí kojeneckého a batolecího věku není vhodné ani celozrnné pečivo. Zaprvé má příliš mnoho vlákniny, za druhé obsahuje drobná zrníčka, která dítě může vdechnout, a za třetí veškeré pečivo obsahuje přidanou sůl, které přijímají česká batolata nadmíru,“ uvádí primář.

A dodává, že z aktuální studie provedené na více než 800 českých dětech ve věku do tří let vyplývá, že dětský jídelníček je především přesolený. Zároveň mají děti ve stravě i nadmíru cukrů. Podle studie přijímají dvouleté děti 20 procent energie ze sladkostí, což vede k nadváze a obezitě. Navíc malým dětem chybí železo.

„Zdravá dětská snídaně by měla obsahovat především komplexní sacharidy bez přidané soli či jednoduchých cukrů. Sacharidy z obilnin jsou ideálním zdrojem zdravé energie a výrazně mohou pokrýt zdroje cenných látek pro každý den,“ upozorňuje lékař Frühauf.

Obsah soli ve 100 g potravin, jež česká batolata běžně konzumují k snídani: - dětská šunka: 2,2 g - plátkový sýr 30%: 2,5 g - dětské párky: 0,5 g - chleba: 1,3 g - rohlík: až 0,7 g/kus - mléčná kaše s věkovým určením: 0,2 - 0,3 g

Dítě není dospělý

Češi denně konzumují více než dvojnásobek doporučeného množství soli. Oproti ideálním 6 gramům přijmou zhruba 12 gramů. Tento zlozvyk si budují již v dětství. Složení dětského jídelníčku se totiž v mnoha rodinách obvykle od toho pro dospělého neliší.



Přitom denní doporučené množství soli pro děti je výrazně nižší než pro dospělé. Kojenec svou doporučenou dávku obvykle vyčerpá už jediným plátkem šunky, batole zase jedním rohlíkem a dvěma plátky šunky.

