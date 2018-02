Lesk a třpyt i po letech. Jak se starat o šperky, aby stále zářily?

Šperky mají zvláštní kouzlo. Dokážou z každé ženy během chvilky vykouzlit oslňující bytost. Stačí jen jeden výrazný a vkusně zvolený šperk. A je jedno, jestli je to bižuterie či kousek za desítky tisíc. Ať už dáváte přednost jednomu či druhému, masivním a zdobným modelů před minimalismem či naopak, je důležité si šperky hýčkat a dobře se o ně starat. A to nikoliv jednou za čas, když si náhodou vzpomenete, ale průběžně.

Pokud si pořídíte dražší šperk, rozhodně ho nenoste každý a celý den. Mohl by značně utrpět. Určitě si ho sundejte, pokud se chystáte sportovat, koupat se, věnovat se práci na zahradě nebo dělat generální úklid. Kromě toho, že by mu neudělal dobře pot, by mohlo dojít i k poškození.



Také při práci s potravinami je lepší si sundavat všechny šperky, nejen prstýnky či náramky. Málokdo z nás je tak zručný, že při vaření neprodukuje žádný nepořádek a nestříká či necáká kolem sebe vůbec nic. a na šperku špína ulpívá velmi snadno.

Čím více karátů, tím měkčí

Zlato a stříbro jsou náchylné k mechanickému poškození, protože se jedná o křehké a měkké kovy. „Čím má více karátů, tím je zlato měkčí. Doporučuji proto, abyste šperky nenosili při fyzické námaze, stejně tak by zlaté šperky neměly přijít do styku s chemickými prostředky,“ upozorňuje zlatník Jakub Městka z Diamonds International Corporation.

Radí zlaté šperky čistit speciálními prostředky, které jsou určené přímo k jejich údržbě. „K dipozici jsou bavlněné hadříky, čisticí vaty, pěny a krémy. Pokud máte šperky s matným povrchem, je ideální použít tekutý roztok, od kterého šperky vložíte. Pozor si však dejte, pokud máte prsten s perlami nebo kameny, roztok by je mohl poškodit,“ říká zlatník.

Stříbru škodí chlór i vzduch

Podobné přípravky existují i na čištění stříbrných šperků. „Čištění provádějte pomocí speciálních roztoků či vat na čištění stříbra. Lidové rady také fungují, ale v některých případech mohou šperk poškodit. Většina chemikálií je pro stříbro agresivní, proto je třeba se vyhnout dlouhodobému kontaktu s čisticími prostředky. Škodlivé mohou být i kosmetické přípravky, jako jsou krémy, parfémy, tělová mléka, odlakovače, odličovací přípravky, make-up či laky na vlasy,“ varuje Michal Kotyza ze společnosti Moshna.

A dodává, že na stříbro má špatný vliv i chlór, do bazénu je proto lepší chodit bez ozdob. Šperkům mohou uškodit i minerální prameny. „Stříbro je náchylné k černání povrchu, což je vyvolané oxidací na vzduchu či příliš kyselým pH faktorem naší pokožky a vylučovaného potu. Uchovávejte je vždy odděleně od jiných ozdob,“ radí Michal Kotyza.

Citlivé smaragdy

A opět pozor při čistění šperků s kameny. Podle Jakuba Městka je nejlepší použít hadřík naimpregnovaný speciálním roztokem. Naopak ale nikdy nevkládejte šperky s kameny či perlami do roztoků, které jsou volně prodejné v drogeriích. Drahé kameny také nevystavujte prudkým změnám teplot, protože by mohly popraskat. Velmi citlivé jsou především smaragdy. „Pokud si na vyčištění doma netroufáte, v klenotnictví vám je vyčistí odborně,“ radí Jakub Městka.

Zapomínat byste neměli ani na bižuterii. I když je většinou vyrobena z levných kovů a tedy náchylnější k opotřebení, můžete ji pravidelně čistit pomocí roztoku vody a jaru. Stačí šperk na chvíli namočit a pak důkladně osušit. Jestliže máte náhrdelník či náramek z korálků, nenamáčejte ho, ale jemně přetřete hadříkem. Pomůže, pokud šperky budete skladovat zabalené v sáčcích či krabičkách na suchém a temném místě.