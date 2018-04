Jak chutná dálka aneb exotické ovoce zblízka

V případě exotického ovoce je to ještě složitější. Kolikrát netušíme jak to, co kupujeme, má vlastně vypadat, jestli je plod zralý, nebo naopak už přezrálý a jak vlastně chutná. I přes všechna tato úskalí nás jižní ovoce láká. Atypickým tvarem, barvou a nepoznanou chutí a vůní. Ale jak se do něj vlastně správně zakousnout?

Tady je pár tipů na to, abychom už příště nebyli analfabety v této gurmánsky nesmírně přitažlivé disciplíně.

Ananas u nás už pomalu zdomácněl. Ovoce má původ v jižní Brazílii a Paraguaji. V současnosti se nejvíce pěstuje v Thajsku, na Filipínách a v Brazílii.

Ananas je nejlahodnější, když je hodně zralý, tehdy je nejsladší. Zralost lze poznat podle vůně a také podle stisku plodu (zralý plod je měkčí). Nezralé ovoce není ke konzumaci vhodné, protože obsahuje velké množství kyselin, které poškozují zubní sklovinu a dráždí žaludek. Zralé ovoce obsahuje naopak enzymy, napomáhající hubnutí a také minerály, jako je draslík nebo vápník. Ale pokud koupíte nezralý ananas, stačí ho nechat pár dní v pokojové teplotě a on dozraje.

Ovoce je možné konzumovat syrové, nebo z něj vyrobit kompot, šťávu či dokonce lihovinu. Zkusit ho můžete ale i grilovaný nebo jemně posypaný chilli kořením.

Z Brazílie pochází i maracuja, tropické ovoce s tmavě fialovou nebo žlutou slupkou, pod kterou se skrývá šťavnatá rosolovitá dužnina, chutí připomínající meruňku nebo broskev. Ovoce obsahuje vitaminy B a C, provitamin A, vápník a železo.

Maracuja se po rozříznutí konzumuje nejlépe lžičkou. Exotická sladkokyselá chuť tohoto ovoce vynikne i v ovocných salátech, dezertech, koktejlech nebo marmeládách. Velmi lahodná je také ve zmrzlinových pohárech.

Citrusový plod jménem kumkwat připomíná miniaturní pomeranč, pochází z Číny a získává stále větší oblibu i v evropských zemích. Ovoce stačí omýt, odstranit zbytky stopek a sníst je celé. Kůra je velmi sladká a šťavnatá, dužnina má mírně natrpklou chuť. Kumkwat obsahuje hodně vitaminu C, vápník a podporuje trávení. Ovoce se nejčastěji konzumuje syrové, ale také se kanduje, nakládá do cukru a do medu, lze z něj připravit báječnou zavařeninu nebo likér nezapomenutelné chuti.

Za Čínskou zdí bychom našli také původ exotického liči. V současné době se pěstuje už i v Oceánii, jižní Africe a na Floridě. Červenohnědá slupka je drsná, bradavičnatá a poměrně křehká, takže se dá stisknutím rozloupnout. Uvnitř je bílá, měkká dužnina a v ní jedno velké tmavohnědé semeno. Jemná, sladká chuť může připomínat kompotové mandarinky. Ovoce je bohaté na vitamin C a minerály.

Liči chutná nejlépe čerstvé. V Asii jsou slupky používány na přípravu čaje, který pomáhá při léčbě neštovic a průjmů. Semínka rozemletá na prášek se užívají jako analgetika.

Korejské kaki připomíná vzhledem rajská jablíčka. Konzumují se jen zralé plody, které jsou velice sladké. Nezralé kaki jsou nepříjemně trpké. Ovoce obsahuje vitamin C a mnoho minerálů a pro svůj vysoký obsah jednoduchých sacharidů je zdrojem rychlé energie. Kaki se jí po oloupání slupky nožem nebo jej lze rozříznout na půlku a vyjídat lžičkou jako kiwi. V asijských zemích se často suší jako fíky.

Papája, oválný plod zelené, oranžové nebo žluté barvy se šťavnatou dužninou, připomínající sladkou chutí ananasové melouny, pochází ze Střední Ameriky. Ovoce je bohaté na enzymy, provitamin A a vitamin C. Papája se konzumuje především syrová, nakrájená na plátky a pokapaná několika kapkami citrónové šťávy. Výborně se hodí do ovocných salátů, hlavně v kombinaci s citrusovými plody nebo rybízem a nezralé plody lze dokonce použít jako zeleninu.¨

V Americe ještě chvíli zůstaneme. Z drsného Mexika pocházející opuncie vás možná v prvním momentu odradí svými ostny, ale tento načervenalý oválný plod kaktusu s příjemně nakyslou chutí si vás nakonec získá svým výrazným aroma a nečekaně lahodnou chutí.

Ovoce obsahuje vitamin A, B, C, K a minerály a také díky specifickým sacharidům jsou jeho výtažky přidávány do tablet na hubnutí nebo proti kocovině. Plody se konzumují syrové a často se přidávají do ovocných i zeleninových salátů. Z dužniny se lisuje výborná šťáva a sušený plod se přidává do čajových směsí, které nádherně provoní.

Kaktusový původ nezapře ani středoamerické dračí ovoce pitahaya, které roste na plazivém kaktusu. Trh nabízí nejčastěji červenofialové plody s bílou dužninou, ale dužnina může být i rudá a slupka žlutá. Ovoce chutná trochu jako vodní meloun i angrešt a obsahuje hodně vitaminu C, vápníku, karotenu a železa. Nejlepší je konzumovat pitahayu čerstvou, dužnina rozkrojeného plodu pokapaná limetkovou šťávou se vyjídá lžičkou.

A nakonec, nejhezčí ze všech exotických plodů: karambola. Kdo by neznal tuto elegantní ozdobu míchaných long drinků? Malajská karambola bývá zelené až žluté barvy se šťavnatou sladkokyselou dužninou. Oválné žebrovité plody jsou bohaté na vitamin C a minerály. Ovoce se konzumuje čerstvé, po odstranění hnědých žebírek. Po příčném nakrájení ovoce na plátky vzniknou krásné dekorativní hvězdy. Krom ovocných salátů a koktejlů se v exotické kuchyni často využívá i při úpravách rybích pokrmů.

Tak neváhejte a vyzkoušejte nepoznané chutě vonící dalekou pouští, mořem i horami, zkrátka neotřelou exotikou!