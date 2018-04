I vlasy je třeba chránit. Slunce jim škodí už na jaře, říká kadeřnice

Když chráníte pleť, měli byste si vzpomenout i na vlasy, radí kadeřnice Lenka Dáneková z pražského salonu Avenue. Když je vystavíme přímému slunci, tedy i UV záření, říkáme si totiž o celou řadu problémů.



"UV záření má negativní vliv na fyzické vlastnosti vlasu, především narušuje vlasový protein," vysvětluje expertka. V praxi to podle ní znamená, že jednotlivé vlasy ztrácejí pružnost a oslabují se. Ve výsledku jsou naše kadeře matné a na první pohled působí unaveně.



"Kromě toho, že mění vlastnosti vlasu, má ultrafialové záření výrazný vliv i na stálost barvy," pokračuje kadeřnice. Kdo si nepotrpí na vyšisovaný vzhled, má další důvod své kadeře chránit. A spolu s nimi také pokožku hlavy: ta se totiž i přes husté vlasy snadno spálí a bývá pak ještě dlouho vysušená a podrážděná.



Jak se bránit

Holohlaví pánové to mají snadné, prostě si hlavu namažou stejným přípravkem jako zbytek těla. Do vlasů se ale tělové oleje ani spreje – až na výjimky – nehodí. Na trhu se ovšem objevuje čím dál víc přípravků určených speciálně pro ochranu naší hřívy: "Sluneční řady zabraňují propustnosti slunečního záření do nitra vlasu, a tím i jeho poškození," shrnuje Lenka Dáneková.



Ideální je podle ní zainvestovat do celé řady. "Šampon a kondicionér používejte denně, občas si najděte čas i na regenerační vlasovou masku," radí. "Efektivní a praktický je také sprej s UV filtrem, který můžete aplikovat i několikrát denně. Třeba na dovolené."



Nejen tam je ale potřeba vlasy chránit. V přímořském letovisku jsme sice vystaveni slunci dlouhodoběji než během pracovního dne ve městě, jenže: "Od prvních slunečných dnů na jaře až do konce léta je intenzita slunečního záření zvýšená všude. Nepodceňujte ho," upozorňuje kadeřnice. Dodává, že ochranné přípravky se neztratí ani v zimě, zvlášť při pobytu ve vyšší nadmořské výšce.



Rada na závěr? Vzpomeňte si, co vám říkala maminka nebo babička – bez klobouku, čepice nebo alespoň šátku na hlavě to občas na slunci nejde. Předejdete úpalu a vaše vlasy navíc zůstanou pevné a lesklé.

Používáte speciální přípravky na ochranu vlasů? celkem hlasů: 306