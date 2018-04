Děti před sluncem ochrání vychytaná trička, nezapomínejte ani na brýle

Děti do jednoho roku na slunce vůbec nepatří, protože jejich kůže je jenom chabou ochranou proti slunečním paprskům.



„V prvním roce života dítěte je jeho pokožka nejvíce náchylná a citlivá na podněty z vnějšího prostředí. Ještě ve třech letech, což je věk, do kterého se kůže nejvíce vyvíjí, neposkytuje tělu ochranu v té míře, v jaké ji poskytuje již vyvinutá dospělá kůže. Její vrstva má totiž odlišnou strukturu,“ potvrzuje dermatolog Tomáš Kampe, odborný konzultant LR Health & Beauty.

90 % melanomů ze spálenin

Podle expertů je více než 90 % případů rakoviny kůže zapříčiněno slunečním zářením, proti kterému se jedinec nechrání či chrání nedostatečně. Dětská pokožka poskytuje dítěti přirozenou ochranu jen asi prvních 5 minut, pak již hrozí riziko spálení. Pro srovnání, dospělému člověku tmavších vlasů i pleti poskytuje jeho kůže přirozenou ochranu až 40 minut. Zejména v létě by tak rodiče měli o dětskou pokožku speciálně dbát.



„Rodiče by pro své děti měli používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, ideálně SPF 50. Pro citlivou dětskou pokožku jsou pak ideální ty, které obsahují také aloe vera. Tímto krémem stačí dětskou kůži natřít 30 minut před opalováním a pak v průběhu dne několikrát opakovat. Ideálně každé dvě hodiny,“ radí dermatolog Tomáš Kampe.

Pozor na hlavu

Ať už jste u moře, rybníka nebo bazénu, rozhodně dbejte na následné omytí sladkou vodou, aby nedošlo k podráždění pokožky. Pak je vhodné ji ošetřit hydratačním krémem, v případě spálenin pak panthenolem anebo jogurtem. při spáleninách by se pak dítě mělo vyhýbat slunci několik dnů, dokud se kůže nestihne zregenerovat.



Rodiče by samozřejmě neměli zapomínat ani na pokrývky hlavy. Ochranný faktor by měly děti používat jak v tuzemsku, tak na horách a u moře. Vychytávkou posledních let je oblečení, čepice a plavky, které mají SPF od 30 do 50 a odpadá tak nutnost dítě neustále přemazávat. Často viděná bílá bavlněná trička pak mají ochranný faktor pouhých 7 a méně, v závislosti na vytahanosti a sepranosti.



„Ve slunečních dnech nezapomínejte také na jemné dětské vlásky, které vlivem slunečního záření ztrácejí hebkost, elasticitu a mohou se, například častým koupáním ve vodě, zacuchávat. Nejvhodnější je zvolit šampon pro časté použití s příměsí vitaminu D a panthenolu,“ dodává Jaroslav Sotona z Prozdravi.cz



Ultrafialové sluneční záření je nejsilnější v době přes poledne, přibližně od 10 do 14 hodin. V této době proto malé dítě slunci raději nevystavujte, bude bezpečnější i pro vaši pleť. Můžete se uchýlit do chladného stínu, který snižuje intenzitu UV záření až o polovinu, nebo s ním raději zůstaňte po tu dobu doma. Pozor si dejte také v případě zatažené oblohy, přes mraky totiž může k pleti proniknout až 90 % slunečního záření.



Brýle jsou nutnost

Oční buňky jako jediné v lidském těle nejsou během života nahrazovány novými a jejich stav se postupně zhoršuje. Na tomto procesu, který ve svém důsledku může vést až k oslepnutí, se nejvýraznější měrou podílí právě UV záření. Největší škody přitom vznikají do deseti let věku, i když následky se projeví až později. Aby tedy dětské brýle poskytovaly očím náležitou ochranu, musí mít UV filtr.



„UV filtry brýlí se dělí do kategorií jedna až čtyři podle světelných podmínek, do nichž jsou určeny. Filtr kategorie jedna se hodí pro nejslabší sluneční záření, filtr kategorie čtyři pro nejsilnější například u moře nebo na horách. Pokud nevíte, zda již koupené brýle skutečně mají UV filtr, nechte si je přeměřit v kterékoliv oční optice. Ve většině případů je tato služba zdarma a na počkání,“ říká Kateřina Princová z portálu zaměřeného na sportovní výbavu dětí Skibi.



Barvy zorníků nejsou dány pouze módním naladěním vaší ratolesti, ale především rozdílnými vlastnostmi a tím pádem i užitím za jiných okolností. Při nákupu můžete vybírat ze tří druhů materiálů, s klasickým sklem se ovšem u dětských modelů setkáte spíše výjimečně.



„Výhodou skla je nejlepší optická jasnost a také výborná odolnost proti poškrábání. Naopak jeho nevýhodou je vyšší hmotnost a také cena. Dalším materiálem je polykarbonát. Co se týče optické jasnosti a odolnosti vůči poškrábání, tak poněkud zaostává za sklem, ovšem zase lépe odolává nárazům. Jeho hlavní výhodou je ovšem nízká hmotnost,“ vysvětluje Karel Studnička ze Ski a Bike Centra Radotín. Nejlevnějším materiálem je akrylát, který je sice velice odolný, ale někdy může zkreslovat vidění.