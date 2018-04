Chraňte svá chodidla. Víte, co jim škodí?

Bolest chodidel občas postihne každého z nás. Chodidla nás rozhodně bolí častěji než třeba kolena, kyčle nebo achilovky, přesto bolest chodidel mnozí z nás podceňují a často ji ani neřeší.



Chodidla s více než 26 kostmi a stovkami svalů přitom hrají obrovskou roli v našem každodenním zdraví. Doktor Jordan Metzl, z "Hospital for Special Surgery" v New Yorku a autor knihy " The exercise Cure" v článku pro server womenshealthmag.com radí, jak zdraví chodidel chránit.



Špatně běháte

Možná si říkáte, že běhání není žádná věda, ale nesprávná technika běhu a poloha chodidel může uškodit nejen vašim nohám.



"Pokud začnete zaznamenávat poranění z běhu, jako jsou bolesti holeně nebo bolest Achillovy šlachy, může to být znamením, že trávíte moc času ve fázi pronace," říká doktor Metzl.



Pronace je přirozený pohyb chodidla, který umožňuje účinnější tlumení nárazu. Při pronaci se chodidlo a kotník stáčí po dopadu na podložku směrem dovnitř. Nadměrná či nedostatečná pronace je však nežádoucí a může způsobit řadu problémů a ovlivnit zdraví holeně, kolen, boků a zad.



Lékař Miloš Barna, vedoucí kliniky rehabilitačního lékařství Barna Medical, člen lékařské komise olympijského výboru a bývalý šéf lékař české atletické reprezentace, také upozorňuje, že kvůli neadekvátní a dlouhodobé zátěži a malé informovanosti o své kondici a zdravotním stavu je nadšení z běhu vystřídáno zklamáním z únavy a poškozením kloubů. Lidé pak trpí bolestivými otoky, prohloubí se u nich artróza, trpí různými svalovými dysbalancemi či bolestmi páteře.



"Doporučoval bych se proto vždy před podobnou zátěží obrátit na odborníky, kteří se touto problematikou zabývají, poradí jim individuálně optimální varianty, a jestli je daný sport pro dotyčného ten pravý."



Barna dále radí, aby si lidé zjistili u odborníka, jak na tom je jejich noha z hlediska postavení klenby, jestli je plochá, příčná, podélně plochá nebo jestli se neobjevují nějaké výrůstky či staré svalové zranění na kloubech nebo na kostech. Na základě těchto informací je důležité zvolit správný typ obutí (běhá se po tvrdém povrchu, po měkkém, po střídavém povrchu) a také si sestavit jasný harmonogram plánu a přípravy na konkrétní zátěž, aby přinesla vytoužený úspěch a cíl.



Podobný názor jako Miloš Barna má i Peter Wágner, rehabilitační lékař Centra pohybové medicíny Praha. "Navzdory tomu, že chůze a běh patří k nejpřirozenějším pohybovým projevům lidského těla, automaticky neznamená, že tento pohyb zvládáme všichni správně," vyjádřil se pro iDNES.cz Peter Wágner.



Doktor Wágner doporučuje trénovat postupně od nejnižších dávek, používat správný běžecký styl, využít vhodnou obuv s podporou nožní klenby a oblečení přiměřené období roku, nevtáčet při běhu klouby dolních končetin směrem dovnitř a v neposlední řadě správně dýchat, tedy primárně bránicí. Když to všechno nefunguje, poradit se raději s odborníkem.



Neposilujete svou nožní klenbu

Znáte ten nepříjemný pocit, když během běhu nebo jiném cvičení dostanete do chodidla křeč?



"To máte nejspíš z toho, že je vaše klenba slabá," vysvětlil Ray McClanaham podiatr z Northwest Foot and Ankle v Portlandu. K posílení klenby a zamezení křečí v chodidlech zkuste jednoduché cvičení. Na podlahu položte malý balónek a snažte se ho zvednout pomocí svých prstů na noze. McClanaham doporučuje provádět toto cvičení co možná nejčastěji jako prevenci proti větším problémům.

Nosíte špatné ponožky nebo žádné

Ano, i taková zdánlivá maličkost, jako jsou ponožky, může být důležitá pro zdraví vašich chodidel.



"Ponožky jsou pro cvičení nezbytné, ať už běháte na pláži nebo jste na hodině spinningu," sdělil Metzl a upozornil, že chodidlo má více potních žláz než jiné části těla.



Ovšem zdaleka ne všechny ponožky jsou pro cvičení vhodné. Pokud vsázíte na kvalitní bavlněné ponožky, děláte chybu.



"Bavlněné ponožky mají tendenci udržovat pot uvnitř, což způsobuje puchýře," vysvětlila expertka na běhání a trenérka Stephanie Coburnová z New Yorku, která doporučuje vybírat si ponožky vyrobené z chytrých syntetických materiálů.



Pokud i v takových ponožkách trpíte nadměrným pocením, Metzl radí před obutím nasprejovat nohy antiperspirantem proti pocení.

Stejně jako protahujete po cvičení celé tělo, neměli byste zapomínat ani na chodidla. Na konci dne, zvláště takového, kdy jste strávili hodně času na nohách, nebo jste cvičili, se zujte a dopřejte pořádný strečink svým unaveným chodidlům.



Přirozeně vypadající chodidlo je nejširší na špičkách prstů, pokud ale trávíte většinu dne v uzavřených těsných botách, vytvarujete si nohu do nepřirozené podoby svých bot. Právě pravidelné protahování chodidel pomůže takové deformaci předejít. Vyzkoušet také můžete různé prstní separátory a korektory, které oddělují palec od ostatních prstů a navrací chodidlo do přirozené pozice.