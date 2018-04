Šťastný pár nemusí mít sex čtyřikrát týdně, jak tvrdí průzkumy

Autoři nejrůznějších průzkumů a výzkumů zabývajících se lidskou sexualitou nejčastěji tvrdí, že šťastné páry souloží až čtyřikrát týdně. „Podle mě je ideální to, když pár dokáže otevřeně hovořit o tom, jak často by oba chtěli mít sex, domluví se na tom a snaží se to dodržovat,“ tvrdí newyorská psycholožka a sexuální terapeutka Sari Cooperová.