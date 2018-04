Zvyky šťastných žen: nezáleží jim na oblíbenosti a nešetří komplimenty

Všichni lidé na světě touží po šťastném životě. Někdo si štěstí spojuje s bohatstvím a kariérním úspěchem, jiní ho vidí ve spokojeném partnerském soužití či v rodinném životě. Pocit štěstí vzniká i díky každodenním maličkostem, třeba když se na vás někdo usměje nebo řekne, že vám to sluší. Každopádně žádný univerzální zázračný recept na štěstí neexistuje, pro každého jedince pocit štěstí spočívá v něčem jiném.

„Pocit štěstí vnímám jako dobře namíchanou směs pocitů radosti, vzrušení, jistoty, že je svět pro mě v pořádku a že v něm mám své dobré místo, že má pro mě přítomnost smysl. Těžko se to popisuje, i když to každý z nás zažil. Pocit intenzivního štěstí není trvalý stav duše, ale dlouhodobě můžeme být spíše šťastni i přes nepříjemnosti a starosti. Podstatné je, na co více zaměřujeme svou pozornost a co považujeme za opravdu důležité. Můžeme se učit být šťastní tím, že si budeme připomínat momenty a události, ve kterých jsme se tak cítili. Naopak si štěstí kazíme tím, že se necháme otrávit věcmi, které nejsou v životě tak důležité,“ míní klinický psycholog Jan Kulhánek z psychologického centra Anděl.

Ve štěstí vám často mohou paradoxně bránit mylné představy o něm. Můžete se třeba domnívat, že vaše štěstí závisí na druhých a vy budete spokojení teprve, když někdo z vašich blízkých splní vaše očekávání. Takové představy však nejčastěji vedou k bolestivým zklamáním. Nikdo tu není proto, aby plnil vaše touhy. Mnoho lidí také pocit štěstí poněkud nesmyslně odsouvá do neurčité budoucnosti. Spoléhají se na to, že jednou, až nastane to či ono, budou šťastní. A unikají jim tak šťastné okamžiky, které se mohou dít právě teď.

Pokud jste delší dobu povznášející pocit štěstí nezažili, zkuste si osvojit zvyky žen, které se štěstím kamarádí.

Neříkají ano, když myslí ne

Určitě to znáte. Kolikrát jste souhlasili s něčím, do čeho se vám ani trochu nechtělo? Jen ze slušnosti, nebo abyste tomu druhému udělali radost. Ovšem vám to zkazilo náladu. Přetvařování vám na duševní pohodě rozhodně nepřidá. Naučte se říkat prosté ne, bez dalšího vysvětlování a podávání důvodů, proč zrovna nemůžete danou věc udělat. Usnadníte si tak cestu ke štěstí. Pokud se vám zrovna dnes večer nechce jít na víno s kamarádkou, prostě nechoďte. Slůvko „ne“ může být velmi osvobozující. Samozřejmě pokud to neříkáte příliš často svému nadřízenému.

„Jsme přinejmenším stejně důležití jako ostatní, proto není naší povinností dělat něco pro druhé na úkor sebe. Starat se o sebe není sobecké, dokonce je to tak, že pokud my sami budeme spokojení a šťastní, můžeme od srdce pomoci druhému člověku - bez pocitu povinnosti a výčitek, ale prostě proto, že opravdu chceme,“ podotkl psycholog Jan Kulhánek.

Nešetří komplimenty

Pokud vám někdo cizí, zvláště žena, složil poklonu, sama víte, jak vás to může pozitivně naladit. Nestyďte se druhé chválit. Jestliže obdivujete něčí styl, účes nebo charisma, nebojte se mu to říct.

Pochválit můžete i číšníka v restauraci, že dobře odvedl svou práci, nebo třeba prodavačku na pokladně v supermarketu. Pochvalou zvednete druhým náladu a už to samo o sobě povzbudí i vás. Malý pocit štěstí tak vyvoláte jak u vás, tak u chválené osoby.

Zbaví se vzteku a odpustí křivdy

Všichni byli někdy někým raněni a ačkoli jsou bolest, vztek a nenávist normální, někdy ve vás zůstávají až příliš dlouho. Nenávist ubližuje člověku, který nesnáší, mnohem více než tomu, ke kterému ji cítí. Nenávistné pocity negativně ovlivňují vaše vztahy, uzavírají vás v kole vzteku a zášti a berou vám možnost užívat si krás života.

Základní pravidla, která zvyšují vaše šance na štěstí Važte si toho, co máte – naučte se radovat i ze všedních věcí a drobností a buďte vděční za věci, které už jste získali.

Žijte přítomností – základem pro šťastný život je žít tady a teď. Čili netrápit se tím, co se stalo v minulosti, ale ani tím, co by se v budoucnu mohlo stát. Neporovnávejte se s ostatními – porovnávání vede k závisti, která ke štěstí rozhodně nepřispívá. Nelitujte se – sebelítostí si nijak nepomůžete. Pokud je ve vašem životě něco špatně, snažte se to změnit a pokud něco nemůžete změnit, pokuste se s tím vyrovnat. Nezatěžujte se věcmi, které nemůžete změnit – nemůžete zachránit celý svět, i když byste si to moc přáli. Tím, co nelze ovlivnit se trápit nemusíte.

Ať už někomu odpustíte tváří v tvář nebo jen ve svém nitru, obojí vám jen prospěje. Odpuštění znamená, že se vzdáváte své bolesti, vzteku a zloby a posunujete se ve svém životě někam dál. Odpuštění tak pomůže především vám samotným.

Dělají lidem radost jen tak

Potěšit někoho malou pozorností vylepší den nejen dotyčnému, ale i vám. Položte třeba na stůl své kolegyni čokoládovou tyčinku, když se nikdo nedívá. Nebo dejte známému na čelní sklo u auto milý vzkaz s přáním hezkého dne.

Tyto náhodné nezištné činy nemusí být nijak velkolepé nebo smysluplné, ale malé množství úsilí, které jste vynaložili při jejich realizaci, vás odmění příjemným pocitem štěstí.

Vedou si seznam vděčností

Někomu stačí občas si všechna ta pozitiva v duchu přeříkat, ale ještě účinnější je vytvořit si seznam vděčností a mít tak všechny klady vašeho života napsané černé na bílém.

Pokud se cítíte tak mizerně, že si prostě nemůžete vybavit nic, za co byste mohli být vděční, zapište si základy, jako jsou horká voda, střecha nad hlavou nebo cokoli podobného, co třeba považujete za samozřejmé, ale pro miliony lidí je to nedosažitelné. Seznam vděčností patří mezi nejrychlejší a nejúčinnější způsoby, jak si zlepšit náladu.

Jejich prioritou jsou ony samy

Šťastné ženy si uvědomují, jak velice důležité je jejich psychické, fyzické a emocionální zdraví. Proto do sebe investují čas a peníze, aby získaly to, co potřebují. Dokonce i když nemáte moc peněz, můžete si dovolit horkou voňavou koupel a masku na obličej. I když máte málo času, můžete si najít hodinu na dentální hygienu nebo lekci jógy.

Snažte se i ve dnech, kdy nevíte kde vám hlava stojí a rodinní příslušníci vyžadují vaši pozornost, najít si alespoň chvilku sama pro sebe a odpočinout si při knížce, ve vaně nebo při meditaci. Pokud nebudete vy sama se sebou spokojená a duševně vyrovnaná, těžko se pak můžete dobře postarat o jiné.

Nezáleží jim na tom, jestli jsou oblíbené

Možná jste si všimli, že ti nejšťastnější lidé se nejméně starají o to, co si o nich druzí myslí. Šťastní jedinci se obvykle chovají spontánně a přirozeně a říkají, co si myslí, bez ohledu na názory ostatních. Mnoho lidí se snaží ostatním zavděčit nebo se chovat podle zažitých norem, které od nich společnost očekává. Nikdy ale nemůžete být šťastní, pokud stále čekáte na to, jak vás ohodnotí druzí. Na názorech a představách ostatních lidí totiž z dlouhodobého hlediska vůbec nezáleží.

Nikdy nemůžete dosáhnout toho, aby vás všichni měli rádi. To by znamenalo ztratit autentičnost a před některými lidmi se prostě přetvařovat, abyste zapadla do jejich představy o vás. A přetvářka je pro vaše duševní zdraví špatná. Vždy je lepší být sama sebou.

Jdou si samy k sobě pro radu

Tento poslední tip zní možná trochu nezvykle, ale když se nad ním zamyslíte, dává smysl. Většina lidí si zvykla na to, že má kolem sebe někoho blízkého, kdo jim se vším poradí, popřípadě za ně vyřeší dilema, se kterým si neví rady. Jenže ptát se pořád všech známých a příbuzných, co si myslí o vašem vztahu, práci nebo jiných životních záležitostech, nikdy nemůže vést ke štěstí. Spíše k pocitu nezdaru a mrzutosti. Co člověk, to jiný názor a pohled na život.

To, co vyhovuje a činí šťastnou vaší kamarádku, nemusí ani zdaleka být tím pravým ořechovým pro vás. Možná vás někdy přepadá trochu defenzivní pocit, když se vám lidé snaží s něčím poradit. To proto, že jejich radu prostě nepotřebujete. Vy sama znáte odpovědi týkající se vašeho vlastního života, jen je třeba se občas zastavit, být chvilku o samotě a poslouchat svou intuici.