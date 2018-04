Devět kroků, které přispějí k vašemu štěstí

Každý touží po štěstí, i když je tento pojem celkem těžko definovatelný. Jitka Ševčíková, lektorka emoční inteligence se domnívá, že štěstí je kombinace spokojenosti a energetizujících emocí. Pocit, že život má smysl. Tento pocit je subjektivní a skládá se z potěšení, našeho aktivního zapojení a úmyslu. Jako zdroje štěstí jsou v procentech dány: 50 % genetika, osobnost a temperament, 10 % vnější podmínky (zdraví, bohatství, rodina) a celých 40 % je naše vlastní rozhodnutí.



„Důležité je uvědomit si, že život není zoufalá snaha zvládnout tlak zvenčí. Je třeba mít pořádek v hlavě. A schopnost v ní pravidelně uklízet. Omezením prožívat štěstí často bývá naše vnitřní přesvědčení, že musíme být dokonalí, rychlí, musíme se snažit, vyhovět, plnit potřeby druhého, spěchat, bez užití si obyčejných věcí všedního dne. Štěstí přicházívá nečekaně každý všední den, je potřeba cvičit zaměření pozornosti na jeho chvilky a rámovat si je na horší časy jako fotky z dovolené. Neustále se ohlížíme do minulosti nebo budoucnosti, přitom štěstí není trvale udržitelný stav. Štěstí je teď,“ vysvětlila Jitka Ševčíková.

Pozor na zrádná slova, která brání štěstí „až“... až dostavíme dům, až potkám vysněného partnera, až se nám narodí děti, až konečně začnu podnikat... „nikdy“.. nikdy nepotkám ženu svých snů, nikdy nikomu nevěř, nikdy to nedopadne podle mých představ, nikdy nevydělám dost peněz.. „všichni“..všichni mě zradí, opustí, zklamou, podrazí, všichni se mají lépe, než já „pořád“.. pořád musím jen plnit přání někoho jiného...

Zbavit se pesimistického myšlení však nebývá tak snadné. Jitka Ševčíková radí uvědomit si, že štěstí závisí zcela jen na nás. Naučíte se aktivně vyhledávat zdroje svého štěstí (v rodině, v přírodě, v hudbě, v sobě, v práci, v pohybu, v meditaci), naučíte se je prožívat. V tom okamžiku, kdy je opravdu cítíte (ne až posléze: jooo, tenkrát, když jsem ležela na pláži vedle něho a dívali jsme se spolu na moře, tehdy jsem byla šťastná).

„Pozitivní postoj k životu znamená přijetí zodpovědnosti za vlastní život. Pochopení jeho smyslu nám přináší jiný pohled na situace, které prožíváme. Pozitivně žít znamená uvědomit si, že jsem to byl právě já, kdo došel do této situace, a že každá situace má v sobě řešení, východisko. Znamená to přestat soudit sám sebe, druhé lidi a situace, ve kterých se nacházíme. Tedy přestat dělit věci na dobré a špatné a žít možnost růstu a změny, namísto pocitů křivdy, nespravedlnosti a zloby. Nikdo vás nevystrká po žebříku, pokud nechcete aspoň trochu lézt sami,“ uvedla Ševčíková.

Jak už jsme zmínili v úvodu, někdy stačí ke štěstí jen malé změny v našich pravidelných návycích. Server Health.com sesbíral tipy na zvýšení pocitu štěstí od pozitivně naladěných osob, ať už slavných či nikoli. Přečtěte si ty nejzajímavější.

1. Začněte den pozitivně již od rána

Pokud začnete den správně, budete se cítit dobře i po zbytek dne. Vykročení špatnou nohou naopak může pokazit celý den, tvrdí Gretchen Rubinová (autorka bestseleru Better Than Before: What I Learned About Making and Breaking Habits).

Rubinová doporučuje zaměřit se na vaše ranní návyky a najít zádrhely, které vás po ránu rozčilují. Máte každé ráno problém najít klíče? Vyhraďte si na ně jedno místo, kam je pokaždé pokládejte. Chodíte do práce s několikaminutovým zpožděním? Vstaňte o deset minut dříve. Prostě se snažte po ránu co nejméně stresovat a máte tak naději, že i celý den proběhne v poklidu.

2. Mějte rádi svůj vzhled

Lidé s nadváhou či obezitou si často odpírají pohyb, jelikož se domnívají, že ho nezvládnou, nebo se stydí cvičit před ostatními fyzicky zdatnějšími jedinci. Jenže tím se ocitají v začarovaném kruhu, který jim k lepšímu pocitu určitě nepomůže. Lektorka jógy Jessamyn Stanleyová cvičila poprvé jógu v šestnácti letech a kvůli její nadváze byl pro ni tento zážitek děsivý a zničující. Trvalo jí dalších sedm let, než zkusila jógu znovu.

„Všichni jsme posedlí tím, jak nás ostatní lidé vnímají. Lidé se mě ptají: co když na mě budou lidé zírat? Ano, budou, prostě to tak je, ale vy se musíte zeptat sami sebe, proč tu jste. Abyste se zabývali tím, co si o vás myslí jiní lidé? Nebo se zabývat svou věcí a prostě cvičit?“ nabádá Stanleyová, která doporučuje jednoduše pohledy ostatních ignorovat a soustředit se na cvičení.

3. Noste hezké spodní prádlo

Nešetřete si své nejlepší spodní prádlo jen na rande a další speciální příležitosti, radí topmodelka Heidi Klumová a kreativní ředitelka Heidi Klum Intimates. Spodní prádlo je první věcí, kterou si ráno na sebe obléknete a poslední věcí, kterou svléknete. Takže by to mělo být něco, co máte rádi a co se vám líbí.

Klumová přiznává, že hezkou podprsenku a kalhotky bere jako způsob péče o sebe a domnívá se, že slušivé spodní prádlo může pomoci ženám cítit se pohodlně, sexy a luxusně.

4. Vpusťte si do života trochu nostalgie

Při pozorování různých kultur z celého světa vědci zjišťují, že nejšťastnější lidé jsou ti, kteří mají spojení se svými předky, vědí kde jsou jejich kořeny a odkud pocházejí. Dan Buettner (autor The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest) vysvětlil, že my lidé získáváme hluboký požitek z pocitu, že jsme částí kontinua.

Buettner radí obklopit se věcmi jako jsou fotky a suvenýry – například fotkou vaší babičky, když byla malé dítě, obrázkem, který nakreslil váš syn ve školce, mušlí z vaší letní dovolené u moře – a postavit je na místo, které máte každý den na očích. Tímto způsobem pak zažijete každý den záblesk potěšení a radosti.

5. Pozvěte lidi na návštěvu

Módní návrhářka Lauren Conradová (autorka knihy Celebrate) pro zlepšení nálady a pocitu štěstí doporučuje zvát přátele na návštěvu, společnou večeři nebo třeba piknik v přírodě. Conradová přiznala, že pociťuje příliv štěstí, když hostí své přátele, přičemž nejraději má neformální setkání, kdy si mohou všichni sundat boty a udělat si pohodlí jako u normální večeře, nebo třeba večer se zábavnou hrou.

Společný čas s přáteli a lidmi, které máte rádi a kteří vás dokážou rozesmát, může opravdu působit jako životabudič, který zvýší pocit štěstí.

6. Zařaďte do svého života dostatek pohybu

Payal Kadakia, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka ClassPass má velmi nabitý pracovní kalendář, ale ví, že by všechno nezvládala bez toho, aby si našla čas na pohyb. Proto si do svého diáře kromě pracovních schůzek zaznamenává i návštěvu posilovny nebo lekce cvičení. Kadakia ví, že energii, kterou získá z pohybu, nikde jinde nedostane a přiznává, že její tělo prostě pohyb potřebuje. S jejím přístupem souhlasí i Markéta Brožová, hlavní trenérka fitness center pro ženy Contours.

„Všimněte si, že aktivní lidé se málokdy setkávají s depresemi. Pravidelný pohyb totiž posiluje imunitu, a ta působí nejen jako obrana před nemocemi, ale také pomáhá lépe zvládat stresové situace. Pravidelná aktivita navíc podporuje i zdraví mozku. Díky cvičení se v těle vyplavují látky zodpovědné za štěstí a dobrou náladu a látky, které dokážou naši náladu zlepšit. Jde o známé endorfiny a také chemické látky serotonin a dopamin. Jejich hladina roste už zhruba 10 minut po zahájení cvičení a zvýšená zůstává zhruba půl hodiny po skončení fyzické zátěže. Jde o jakési vnitřní opiáty, jimiž si naše tělo tlumí bolest způsobenu fyzickou zátěží. Odborníci tvrdí, že ve srovnání s morfiem je stejné množství endorfinu až tisícinásobně účinnější. Ideální je cvičit opravdu pravidelně a najít si nějakou aktivitu minimálně 3x týdně,“ uvedla Markéta Brožová.

7. Zastavte spirálu stresu

To, čeho se bojíme, jsou často věci, které jsou zcela mimo naši kontrolu. Například vaše letadlo má zpoždění a vy se bojíte, že nestihnete další spoje a děsíte se toho, co se pak stane. Jenže nač vám tento strach a stres je, když ho stejně nemůžete nijak ovlivnit?

Sharon Salzbergová, spoluzakladatelka Insight Meditation Society v Barre si při zjištění, že se její myšlenky začínají vymykat kontrole řekne: Nějak to dopadne. Tím si připomene, že stejně nemůže zjistit ani ovlivnit, jak to všechno dopadne a přestane se tím stresovat.

8. Zapište si do diáře čas na zábavu

I kdybyste pracovali 60 hodin týdně, stále máte čas na věci, které vás baví, tvrdí Laura Vanderkamová (autorka knihy I Know How She Does It).

Bohužel většina zaneprázdněných žen si myslí, že ten čas prostě nemá. Takže si naplánují nějaké mlhavé plány ve vzdálené budoucnosti, jako více cvičit nebo jít na večeři s přáteli. To ale podle Vanderkamové vůbec nepomáhá. Podle ní je lepší stanovit si jasné cíle, jako je kafe se sousedkou a zvýšit si tak pravděpodobnost, že se to stane. Prostě sousedce zavoláte a vyberete společně datum.

Vanderkamová při studováním časových záznamů zaneprázdněných žen zjistila, že klíčem je plánovaní specifických aktivit. Proto radí zapsat si přímo do kalendáře přesné datum a čas, kdy půjdete cvičit, nebo kdy půjdete třeba do kina s kamarádkou.

9. Radujte se z maličkostí

Předškolní děti jsou šťastné z opravdových maličkostí, které se kolem nich každý den dějí. Vezměte si z nich příklad, radí Darla Pulliamová, učitelka z kalifornské mateřské školy Culver City Unified School District’s Center for Early Education. I ty nejkratší okamžiky, které vás donutí ke krátkému úsměvu mohou být velmi povznášející.

Pulliamová se proto třeba snaží zlepšit den lidem okolo sebe. Někdy pochválí svetr prodavačce, nebo se zastaví na kus řeči s bezdomovkyní. Můžete se třeba usmát na cizího člověka a těšit se z toho, že vám úsměv vrátí.