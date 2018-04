Jak být lepší: Přestávám kouřit

Když už jste se rozhodli nekouřit, nepotřebujete nic, co vám tuto drogovou závislost připomíná.

Zvolte si nové rituály

Můžete si ovšem připravit jiné pomůcky, které vám při odvykání pomohou - nikotinové náplasti, žvýkačky či podjazykové tablety. Měly by vám pomoci překonat abstinenční příznaky.



V lékárnách je i lék bupropion, který je však pouze na lékařský předpis.



Vhodné je, abyste o svém rozhodnutí informovali svou rodinu a přátele a poprosili je o to, aby vám ve vašem úsilí pomohli.



V každém případě se v prvních měsících vyhýbejte situacím, rituálům, kdy jste byli zvyklí si zapálit - například ranní káva nebo posezení s kamarády v hostinci. „Místo kávy lze přejít na zelený čaj, volit jinou kávu nebo si alespoň dát kafe do jiného hrnku. Můžete ho také přestat sladit, pít vestoje místo vsedě a podobně,“ radí lékařka Eva Králíková.



Když vám to pomůže, napište si seznam všech situací, při nichž jste si obvykle zapálili, a zároveň si do druhého sloupečku zaznamenejte, jak tuto situaci zvládnout bez cigarety.



Pokud vám pravidelný rituál, který je se zapalováním cigarety spojen, stále chybí a nemůžete se ho zbavit, najděte si jiný rituál. Třeba zapalte svíčku nebo choďte do práce jinou cestou.

Pokud možno vůbec nechoďte tam, kde se běžně kouří - třeba do restaurací. Naopak se snažte scházet se známými, kteří nekouří.

Pomáhá sport, ale škodí cukrovinky

Snažte se hodně sportovat, třeba jezdit na kole, teď je k tomu ideální doba.



Hodně pijte, ideální je samozřejmě obyčejná voda. Buďte však velice opatrní na různé cukrovinky. Mnozí exkuřáci nahrazují cigaretu bonbony nebo čokoládou, takže jejich váha jde rychle nahoru. Máte-li pocit, že život bez cigarety nezvládnete, zkuste se nechat podpořit v protikuřácké poradně. Jejich seznam najdete na adrese www.dokurte. cz, kde jsou i další rady, jak skoncovat s kouřením. Můžete také zavolat na linku pro odvykání kouření 844 600 500. Uložte si číslo do mobilu, abyste tam mohli kdykoli zavolat.



Vaše snaha by měla mít i materiální cíl, odměnu. Dávejte si stranou peníze, které jste předtím utratili za cigarety, a pak -třeba po roce - si za ně něco kupte. Uvidíte, kolik tisíc ušetříte!

