Jak být fit brzy po porodu. Pomůže odpočinek, polévky i bylinky

Ne nadarmo existuje úzus tzv. šestinedělí, během kterého by neměl nikdo matku ani dítě zbytečně rušit. Nejde jen o baterie a viry, ale i o rekonvalescenci rodičky. V minulosti se šestinedělí striktně dodržovalo a ženě po porodu dělala společnost jen porodní bába. V dnešním světě je ale pro ženu těžší udržet si od okolí odstup. Často se totiž setká s nepochopením od svých blízkých, kteří jsou natěšení a zvědaví na její zážitky i na přírůstek do rodiny.



„Šestinedělí je jakási fáze regenerace, tělo se zotavuje jak po stránce fyzické, tak anatomické i psychické po porodu. Doba šesti týdnů je historicky daná, ale samozřejmě platí, že každá žena potřebuje dobu individuální,“ vysvětluje gynekolog Štěpán Budka, vedoucí lékař Pronatal Kolín.



Během šestinedělí by si žena měla dopřávat co nejvíce spánku a měla by mít dost prostoru na ustálení „rozjetých“ hormonů a vypořádání se s baby blues. V tu chvíli je proto vítána jakákoliv pomoc s dalšími dětmi, úklidem, nákupy, vařením a jinými povinnostmi. Žena by se měla naopak snažit během dne si dát aspoň krátkou siestu, i když se necítí příliš unavená. „Hraní na hrdinku“ není v šestinedělí dobrý nápad - může se totiž projevit plíživou únavou, které se pak ženy nemohou zbavit třeba ještě více než rok po porodu.



Slepičí polévka a bylinkové čaje

Jednou z klíčových zásad poporodní péče je dostatek kvalitní a výživné stravy. Po porodu totiž nastává období, kdy se tělo potřebuje hojit, ale zároveň musí produkovat živiny i pro dítě. Proto je důležité konzumovat takové potraviny, které jsou bohaté na vitaminy, živiny a minerály.



„Ideální je vyvážená strava - tzn. dostatečný přísun tekutin (nejlépe vody), vyvážený přísun bílkovin, tuků, cukrů ... vše zejména ve stravě. Doporučuji také jak rostlinnou, tak živočišnou stravu, není dobré se spoléhat na potravinové doplňky,“ myslí si gynekolog Štěpán Budka z kolínské reprodukční kliniky.



Tradičně se matkám po porodu a při kojení doporučovala konzumace silných vývarů, zejména toho slepičího. Právě dostatečný přísun tekutin je totiž zásadní pro správnou tvorbu mléka. Vhodné je pít bylinné čaje podporující produkci mateřského mléka a zabraňující nadýmání (fenykl, anýz, kmín, koriandr, černý bez). Na zavinování dělohy bylinkářky doporučují čaje z maliníku a kontryhele. Meduňka pak pomůže maminkám najít psychickou rovnováhu a uklidnit rozjitřené emoce.



Ovoce a zelenina především

Maminky mohou v době kojení pociťovat návaly hladu, není ale vhodné zahánět je sušenkami nebo chipsy, protože matka nemá čas ani chuť si uvařit. Namísto toho je lepší mít doma dostatečnou zásobu čerstvého ovoce a zeleniny. Není samozřejmě vhodné to moc přehánět s jedním druhem (zejména pozor na jahody a citrusy), aby sobě nebo dítěti nepřivodily kopřivku nebo i silnější alergickou reakci, ale rozhodně je to lepší řešení, než se cpát prázdnými kaloriemi bez nutriční hodnoty.



„Nejlepším zdrojem vitaminů je čerstvé ovoce. Dále je důležité si hlídat dostatečný příjem bílkovin. Ty jsou základem pro správný růst dítěte i regeneraci poškozených tkání matky. Výborným zdrojem přírodních proteinů jsou mandle, slunečnicová semínka a především mořské řasy,“ radí Jan Petr ze společnosti Vitalvibe, která je předním českým dodavatelem bio a raw doplňků stravy.



„Matka by měla konzumovat i dostatečné množství vápníku, který ovlivňuje tvorbu mateřského mléka, železa a jódu. Ideálním zdrojem těchto minerálů jsou semínka chia,“ dodal Petr. Vápník do sebe můžete dostat také skrz mléko a mléčné výrobky, skvělým domácím zdrojem vápníku je i mák. S tím ovšem raději opatrně, některé látky z něj se totiž dostanou i do mateřského mléka a mohou mít na dítě tlumivý účinek. Právě proto ho některé dětské sestry doporučují maminkám plačtivých miminek, která těžko usínají.



Nezapomínejte na pokožku

Těhotenství a porod jsou velkou zátěží i pro pokožku. Po porodu ženy často trpí vytahanou kůží v okolí břicha nebo malými načervenalými jizvami, takzvanými striemi. Tyto malé prasklinky vznikají většinou na břichu, bocích a prsou velkým napnutím a tlakem pokožky, přičemž dojde k narušení kolagenových sítí zajišťující elasticitu kůže. Přestože se vzniklých strií již nelze definitivně zbavit, výběrem správné stravy lze jejich vzniku předejít.



„Základem by měly být potraviny bohaté na vitamín C, který výrazně ovlivňuje tvorbu kolagenu. Výborným zdrojem je camu camu, brokolice, květák, kiwi a především šípky. 100 gramů šípků obsahuje až 747 miligramů vitaminu C,“ sdělil Jan Petr. Odborníci rovněž doporučují užívat proti striím bambucké nebo kakaové máslo. Obsahují totiž přírodní oleje, bohaté na aminokyseliny, antioxidanty a vitamín E, který zajišťuje regeneraci kůže.

Oleje k aromaterapii, na tělo i do koupele

Využívání esenciálních olejů před, během i po porodu má blahodárný vliv na psychický i fyzický stav matky. Správně vybrané éterické oleje mohou zmírnit bolest, ulevit od napětí, napomoci správnému dýchání a celkově přivodit pocit uvolnění, pohody a harmonie. Éterické oleje je možné aplikovat několika různými způsoby. Pro uvolnění oleje do vzduchu se využívá aromalampa, případně se dá olej nakapat na kapesníček a inhalovat. Přímo na tělo jej pak lze nanést masáží nebo v koupeli.



„Běžná porodní poranění nebo nástřih hráze není potřeba v období šestinedělí jakkoliv ošetřovat, regenerace a hojení probíhá v naprosté většině případů velmi dobře. Pokud je jakákoliv komplikace hojení, je nejlepší navštívit lékaře, který situaci posoudí a poradí další vhodný postup,“ doporučuje svým novopečeným maminkám Štěpán Budka.



Pro poranění hráze odborníci na přírodní medicínu doporučují krátké sedací koupele v čisté vaně - ideální je použít olej z levandule, řebříčku, růže nebo heřmánku. Levanduli matky ocení i pro její příjemnou harmonizující vůni, esenciální výtažky z heřmánku římského či cypřiše zase pomáhají díky svým antiseptickým a analgetickým účinkům. Pro mazání břicha a strií je vhodný lískooříškový, mandlový nebo olivový olej. Naše babičky nedaly dopustit na nesolené vepřové sádlo - musíte se však smířit s tím, že následně voníte jako pečínka.



Cvičení zaměřte na pánevní dno a hýždě

Matka by po porodu neměla zapomenout ani na dostatek pohybu. Ideální doba, kdy by měla začít, záleží na způsobu porodu. Zatímco po císařském řezu je nutné se zvýšenou fyzickou aktivitou počkat, až se zahojí jizvy, po vaginálním porodu může žena začít cvičit pár dní po porodu. Vhodným počátečním cvičením jsou dýchací cviky, poté lze přejít na protahování nebo jógu.



Klíčové je postupně zpevňovat svaly v oblasti hýždí a pánevního dna, dále posilovat břišní stěnu a prsní svaly, čímž se podpoří laktace. Správné cvičení rovněž napomůže k uvolnění páteře, zlepšení cirkulace krve v dolních končetinách a odstranění otoků i k celkovému okysličení těla. V prvních měsících po porodu by se však tělo nemělo výrazně přetěžovat. Bohatě postačí, když žena lehkému cvičení věnuje půl hodiny denně.

Placenta v kapslích, či koktejlech?

V tradiční i moderní západní společnosti je konzumace placenty pro většinu žen něco nemyslitelného, nachází si ale i své příznivce. Ti připomínají, že placentu pojídali již před 1 500 lety v Číně a dodnes je součástí tamní medicíny. Podle příznivců placentofágie je bohatá na proteiny, vitaminy E a B6, železo a obsahuje hormon oxytocin. Tyto látky mají pozitivní účinky na fyzické zotavení, napomáhají k zavinutí dělohy, celkovému hojení ran po porodu a k tvorbě mléka. Zároveň údajně působí pozitivně na psychiku, především v boji proti poporodním depresím a výkyvům nálad. Ihned po porodu si z ní proto některé ženy vyrábějí koktejl nebo se po vzoru tradiční čínské medicíny nasuší a přemění do kapslí.



Lékaři ovšem nevidí v placentofágii nic přínosného a rozhodně ji nedoporučují. „Svým pacientkám tento postup zcela jednoznačně nedoporučuji, jednak nebyl prokázán pozitivní efekt této léčby klinickou studií, navíc rizika vyplývající z postupů výroby a zpracování těchto typů „doplňků“ je zcela nekontrolovatelný a může dle mého názoru přinést více komplikací a rizik. Můj názor na konzumaci jakýchkoliv koktejlů nebo kapslí z placenty je negativní, navíc odporuje platné legislativě o nakládání s biologickým materiálem,“ upozorňuje gynekolog Štěpán Budka.