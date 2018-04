Alkoholické desatero pro dámy. Jak si udržet váhu i dobrou pověst

1. Nezajíš to

Tolik toho asi zase za jeden večer nevypijete, aby vám kvůli tomu přetekl špek z kalhot. Větší nebezpečí znamená přístupnost jídla po požití alkoholu, který zvyšuje apetit. Chápejte, vinný střik zajedený brambůrkami ztrácí svou dietní auru. Jo a pokuste se odolat pokalební zastávce v mekáči. Po alkoholu se dost blbě spalují tuky, a tak se ukládají na horší časy. Člověk se pak navíc míň hlídá, takže spráskáte i to, co by vám za střízliva nesmělo na talíř.

2. Nechytneš se do kalorické pasti

Light obměny klasických drinků Daiquiri 350 kcal vs. Daiquiri z pravých jahod 135 kcal Sirup a jiná sladidla z komerčního Daiquiri můžete nahradit šálkem rozmixovaných jahod. Pak už zbývá jen rum, led a trošička cukru. Piňa Colada 378 kcal vs. Nada Colada 140 kcal Nada je španělsky nic. V tomhle koktejlu ale něco zůstane: kokosový rum, ananasový džus, soda a led. Vyhodí se jen smetana a sirup. Cosmopolitan 200 kcal vs. Cosmopolitan Light 75 kcal Známou variantu s vodkou, brusinkovým džusem a pomerančovým likérem zlehčíte tím, že zalijete brusinkovou vodku čerstvě vymačkanou šťávou z citronu a pomeranče a přidáte led.

Poznáte ji jednoduše – čím víc "holčičí" daný drink vypadá, tím kaloričtější bude. Aby se dívkám alkohol lépe pil, splácává se dohromady s tunou cukru a třeba i smetany (vaječňák má tak o třetinu vyšší energetickou hodnotu než vodka...). A čím lépe se pije, tím se toho vypije víc. Takže všechno špatně.

3. Nepomícháš

Další zlo jsou koktejly. Sirupy, cola, džusíky – to je samý cukr. Bublinky zas urychlují přesun alkoholu do hlavy. Když nepožijete rum bez coly, chtějte aspoň colu light, srazíte tím kalorický přísun asi o stovku (= celý další panák!). Možná časem někdo zavede i rum light, ale zatím máte šanci ovlivnit jen energetickou hodnotu nealka. A lepší než cokoli z uvedených "příloh" je nic – ideálně tedy čistý špiritus zapijte vodou (bez bublin).

4. Nepřepálíš začátek

Ženy mají oproti mužům handicap: opijí se rychleji, a tak musí při pití zapojit rozum. Prokládání alka nealkem kromě zředění alkoholu zajistí i hydrataci, což minimalizuje ranní pravděpodobnost setkání s permoníky. Další finta: večer začněte velkou sklenicí nealka, nejlíp vody. (Je to pro vás málo cool? Řekněte si o citron.) Zaženete žízeň a nebudete další drinky do sebe házet tak rychle.

5. Nepodlehneš vábení

Pokud máte problém odolat kdejakému frťanu, možná za to mohou špatné stravovací návyky. Chutě na alkohol snížíte tím, že se budete víc krmit zeleninou a komplexními sacharidy (obilí a tak) a naopak snížíte množství konzumovaných tuků, soli, proteinů ze zvířátek a třeba taky sójovky.

6. Nepřijmeš pozvání

Není to sice ekonomické, ale lépe tak získáte kontrolu nad tím, co do sebe cpete. Zdá se, že slušnost velí pozvání na skleničku neodmítat, na druhou stranu, přijmete-li všechny ty panáky, můžete skončit velmi neslušně. Toto je právě jedna z těch (dvou) situací, kdy se dáma nemá bát říct "ne", a muž má respektovat, že "ne" z jejích úst někdy skutečně znamená "ne". Co se etikety týče, faux pas je naopak někoho do pití nutit. Tak nepodléhejte nátlaku, jste v právu, a budete-li v úzkých, pohrozte přemlouvačům, že na ně pošlete Špačka.

7. Nepřepočítáš se

Pití v číslech: Víno a vermut (1 dl): Bílé suché 56 kcal

Bílé sladké 60 kcal

Červené 68 kcal

Růžové 70 kcal

Sekt 75 kcal

Martini extra dry 96 kcal

Martini bianco 145 kcal Pivo 0,5 l Světlé 192 kcal

Tmavé 215 kcal Panáky malé 50 ml Gin 95 kcal

Fernet 107 kcal

Vodka 110 kcal

Slivovice 110 kcal

Whisky 113 kcal

Rum 120 kcal

Becherovka 143 kcal

Baileys 162 kcal

To vpravo není nápojový lístek, ale tabulka kalorických hodnot chlastu. Čísla berte orientačně. Ale vyplývá z toho, že půllitr vína je stejný dietní prohřešek jako tři malé vodky. Půllitr ale málokdy stačí... Nebudou se líp počítat panáky? Pochopitelně čisté.

8. Nepomineš zdravotní hledisko

Po čem se přibírá a po čem odpadává, už víme, ale jaký drink je nejzdravější? Pro ženy jeden denně. A který? Máte-li na výběr, postupujte dle osvědčeného řetězce: Místo panáku volte radši světlé pivo. A místo světlého spíš tmavé. Lepší než tmavé pivo je bílé víno. A ještě zdravější než bílé je červené.

9. Nedoleješ

Když si přiléváte z lahve, snadno ztratíte přehled, kolik toho máte v sobě, navíc dolévá-li vám nějaký gentleman s nekalými úmysly... Odměřený alkohol se líp dávkuje. Barman na rozdíl od vás pozná, kolik jsou dvě deci. A jestli ne, vysvětlí mu to "čoika".

10. Nevynecháš večeři

Počítáte kalorie, ale nevzdáte se piňakoládové smrště? Zahrňte tyto bomby do svého kalorického příjmu, čili přes den někde uberte, aby vám to v součtu dalo normální hodnotu. Ale nedělejte to na úkor večeře, víte, jak to dopadá, když se pije na lačno...