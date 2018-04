Jak by měl vypadat dětský jídelníček

Jakkoli je počítání kilojoulů jinak metoda, která se dá třeba dospělým doporučit, u dětí to neplatí. Zásada číslo jedna: děti by měly mít jídlo rozdělené do několika menších porcí. Jinými slovy, naučte je svačit, a to nejen dopoledne, ale i odpoledne. Celkem by tak děti měly jíst pětkrát až šestkrát denně. Jaká jídla připadají v úvahu?

Snídaně: 1/5 denního energetického příjmu

Vhodná jídla: tmavé pečivo se slabou vrstvou tuku, pak nevadí ani máslo; můžete ho doplnit plátkem sýra (do 30 % tuku), libovou šunkou; snídaňové cereálie s mlékem nebo bílým jogurtem, ovocný jogurt

Snažte se nedávat dítěti jen pečivo či dokonce něco sladkého, po takovém jídle mu vyhládne, mléčné výrobky zasytí daleko lépe.

Nezapomeňte na pití, ideální je neslazený čaj, voda; džus jedině ředěný.

Svačina: 1/10 denního energetického příjmu

Snažte se, aby jídlo mělo jiné složení než snídaně, aby byla strava pestrá. Pečivo se zeleninovými pomazánkami, tvarohový dezert, zelenina nebo ovoce, starší děti uvítají i malý těstovinový salát.

Aby dítě nemělo pocit, že ho šidíte, a nešlo si hned po škole koupit sladkost, raději mu nějakou malinkou (čtvereček čokolády, kousek sušenky) přibalte.

Oběd: cca 1/3 denního energetického příjmu

Polévka není rozhodně nutností, a pokud o ni dítě nestojí, nenuťte ho jíst ji, některé polévky jsou vydatné skoro tak jako hlavní jídlo, tomu by měl předcházet nejvýše vývar.

Polední jídlo je vhodné teplé, klasické složení maso s přílohou a zeleninou je pro děti vyhovující, pozor na velikost porcí. Neučte dítě, aby si přidávalo.

Odpolední svačina: 1/10 denního energetického příjmu

Pečivo s rostlinným tukem, šunkou či tvrdým sýrem; zelenina nebo ovoce (jablka, meruňky, broskve, pomeranče...).

Večeře: nejvýše 1/5 denního příjmu

Zapomeňte na rady o teplých večeřích, dítě může mít zeleninový salát stejně jako vy, doplňte ho pečivem, sýrem nebo vajíčkem, jindy obměňte tuňákem, kousky kuřecího masa a podobně.

Dát mu můžete těstovinový salát, ale s jogurtem místo majolky, nevadí ani pečivo s pomazánkami, pozor ale na tučné uzeniny.

Jídlo navíc

Pozor! Jen pokud dítě sportuje, je hodně hubené anebo jde o puberťáka, který zrovna hodně roste, a je zřejmé, že jedna malá večeře ho neuspokojí. Jogurt, tvrdý sýr nebo tvaroh, šunka, zelenina nebo méně sladké ovoce, výjimečně chléb s něčím.