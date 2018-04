Jak bojovat s žaludečními vředy a neurózami

Co platí na žaludeční vředy • Nepřehlížejte příznaky

Na vznikající žaludeční vřed mohou ukazovat opakující se a vleklé potíže se zažíváním. Patří mezi ně zvracení, bolesti břicha, nadýmání, pocit plnosti, nechutenství a hubnutí. • Nebude mě vyšetření bolet?

Možností vyšetřování je více. Přítomnost bakterie Helicobacter pylori lze dokázat pomocí jednoduchého dechového testu, případně endoskopem, při němž se zavádí přes ústa vyšetřovací hadice až do žaludku. Vyšetření je nepříjemné, ale nebolí. • Léků je více

Pokud se vyšetřením potvrdí, že máte vředy způsobené právě Helicobacterem pylori, nasadí vám lékař antibiotika. Dříve se používaly léky neutralizující žaludeční kyselost (antacida) nebo H2 blokátory, které omezovaly tvorbu kyseliny. • Operace není nutná

Vřed ani v případě krvácení už automaticky neznamená operaci, protože krvácení z něj lze zastavit pomocí moderních endoskopů, například pomocí tepelné sondy. • Nenakažte zbytečně děti

Bakterie se přenáší přes ústa, například pokud by rodiče olizovali dudlíka svému dítěti či mu dávali své lžičky. • Nesvádějte vše na bakterii

Vředy však nemusí způsobit jen Helicobacter pylori, ale také zbytečné užívání léků proti bolesti, které zvyšují riziko vnitřního krvácení. Proto je lepší to s nimi nepřehánět.