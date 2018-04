Pochutnejte si na palačinkách, jahodovém cappuccinu a knedlících

Palačinka se sněhem zapečená v troubě

Příprava 20 minut (pečení 20-25 minut)

Co potřebujete:

* 200 g hladké mouky

* sůl

* 4 vejce

* 1 vanilkový cukr

* 1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry

* 500 ml mléka

* 2 snítky citronového tymiánu

* 200 g drobných jahod

* 150 g zahradních borůvek

* 2-3 lžíce hnědého třtinového cukru

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

Mouku promícháme se solí. Žloutky utřeme s vanilkovým cukrem, citronovou kůrou, promícháme s moukou a mlékem.

2. Otrhané lístky citronového tymiánu najemno nasekáme a utřeme v hmoždíři. Vmícháme do těsta a necháme krátce odležet. Z bílků a trochy soli ušleháme tuhý sníh.

3. Sníh a připravené těsto promícháme a rozetřeme na pečicí papír. Poklademe je omytým a okapaným ovocem a dáme do trouby zapéct.

4. Po deseti minutách pečení plech vyjmeme, posypeme třtinovým cukrem a zapečeme na dalších 10-15 minut.

NÁŠ TIP: Vyzkoušejte s třešněmi (mohou být naložené v griotce) nebo angreštem.

Tvarohové knedlíky s jahodami

Pro 4 osoby

Co potřebujete:

* 500 g měkkého tvarohu

* 250 g polohrubé mouky

* 2 ks žloutku

* moučkový cukr

* zakysaná smetana

* 100 g másla

1. Smícháme tvaroh s polohrubou moukou a špetkou soli, přidáme žloutky a zpracujeme na hladké těsto, aby se nám nelepilo na ruce.

2. Těsto necháme asi půl hodiny v chladu. Na pracovní ploše posypané moukou z něj vytvarujeme válečky, z nichž odkrajujeme stejnoměrné plátky.

3. Do zploštěných plátků dáváme jahody, které musí být dobře omyté, osušené a zbavené stopky. Poté tvarujeme do tvaru knedlíků.

4. Knedlíky vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme 8-10 minut dle velikosti. Po dovaření knedlíky vyplavou na povrch.

5. Po dovaření knedlíky vyjmeme a propíchneme špejlí nebo vidličkou.

6. Knedlíky podáváme se zakysanou smetanou, sypané moučkovým cukrem a polité rozpuštěným máslem.

Jahodové cappuccino

Pro 4 osoby

* Mražené jahody (500 g)

* Vanilkový cukr (10 g)

* Cukr krystal (100 g)

* Máta

* 4 kopečky vanilkové zmrzliny

1. Mražené jahody necháme povolit ve vhodné nádobě, rozmixujeme a po troškách přidáváme cukr. Vanilkový cukr přidáme až nakonec a dáme vychladit do lednice.

2. Do sklenice na whisky vložíme kopeček vanilkové zmrzliny, zalijeme vychlazeným jahodovým cappuccinem, zastříkneme šlehačkou a ozdobíme snítkou máty.