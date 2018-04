Jahody na sněhu: recepty na sladké dezerty s oblíbeným letním ovocem

Sněhový dezert se šlehačkou a jahodami

Příprava: 30 minut + pečení 120 minut

Na 1 dezert

* 2 lžičky kukuřičného škrobu

* 2 lžičky bílého vinného octa

* 1/2 sáčku vanilkového cukru

* 7 bílků

* 300 g cukru krupice

* 300 ml smetany ke šlehání

* 3 lžíce cukru

* 300 g jahod

1. Troubu předehřejeme na 140 stupňů. Plech vyložíme pečicím papírem.

2. Škrob, ocet a vanilkový cukr utřeme. Z bílků ušleháme tuhý sníh a přišleháme krupicový cukr a škrobovou pastu. Stěrkou naneseme ve vyšší vrstvě sníh na pečicí papír a tvarujeme ho dokulata. Uprostřed uděláme prohlubeň na náplň.

3. Pečeme v pootevřené troubě hodinu – stačí přivřít vařečku do dvířek. Pak troubu vypneme a další hodinu necháme dezert uvnitř dosušit.

4. Smetanu s cukrem ušleháme, jahody omyjeme a odstopkujeme, větší plody rozkrájíme.

5. Sněhovou misku naplníme ušlehanou smetanou a ozdobíme jahodami.

Ořechový sněhový dort s jahodami a broskví

Příprava: 40 minut + pečení 90 minut

Na 1 dort

* 7 bílků

* špetka soli

* 150 g cukru moučka

* 150 g přírodního cukru

* 2 lžíce kukuřičného škrobu

* 2 lžičky bílého vinného octa

* 100 g nastrouhaných lískových oříšků

* 400 ml smetany ke šlehání

* 2 kelímky zakysané smetany

* 4 lžíce moučkového cukru

* 200 g jahod

* 1 kompotovaná broskev

1. Troubu předehřejeme na 120 stupňů, dva plechy vyložíme pečicím papírem.

2. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, přidáme sůl, postupně přišleháváme cukr, škrob, ocet a nastrouhané oříšky. Sníh rozetřeme na každý plech do kruhu a pomalu sušíme asi hodinu a půl v troubě.

3. Smetanu ušleháme. V misce utřeme zakysanou smetanu s cukrem a přimícháme polovinu šlehačky. Jahody omyjeme a rozpůlíme, broskev nakrájíme na měsíčky.

4. Vystydlý sněhový plát pomažeme zakysanou smetanou, přikryjeme ho druhým plátem, ozdobíme zbylou šlehačkou a poklademe nakrájenými jahodami a broskví.

NÁŠ TIP Nahraďte zakysanou smetanu mascarpone, mleté oříšky můžete přidat i do krému.

Sněhová roláda s jahodami

Příprava: 35 minut + pečení 20 minut

Na 1 roládu

* 6 bílků

* 150 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 2 lžičky kukuřičného škrobu

* 1 lžička bílého vína nebo jablečného octa

* 250 ml šlehačky

* 2 lžíce moučkového cukru

* 200 g jahod

1. Troubu předehřejeme na 160 stupňů, připravíme si plech, na který položíme pečicí papír.

2. Z bílků ušleháme pevný sníh, do něho postupně přišleháme krupici a vanilkový cukr. Na závěr lehce vetřeme ocet a škrob. Cukrářským sáčkem nastříkáme na plech pruhy sněhového těsta tak, aby se dotýkaly. Vystačíme si i stěrkou – těsto rozetřeme na plech v rovnoměrné vrstvě. Pečeme 20 minut, necháme dvě minuty zchladnout.

3. Šlehačku ušleháme s cukrem. Omyté jahody nakrájíme na menší kousky.

4. Druhý plech s pečicím papírem zaprášíme moučkovým cukrem, překlopíme na něj upečené těsto a necháme dvě až tři minuty zchladnout. Sloupneme vrchní plát papíru a těsto nazdobíme šlehačkou a kousky jahod a pomocí zbylého papíru zavineme.

NÁŠ TIP Do sněhu můžete zapracovat dvě lžíce kakaa nebo nastrouhané mandle či oříšky.

Sněhová placka s jahodovým krémem

Příprava: 40 minut + pečení 90 minut

Na 1 dezert

* 4 bílky

* 220 g cukru krupice

* 100 g moučkového cukru

* 300 g jahod

* 250 g tvarohu

* 200 g mascarpone

* 200 ml smetany ke šlehání

* 4 lžíce medu či zlatého sirupu

1. Troubu předehřejeme na 80 stupňů.

2. Bílky ušleháme, postupně přidáváme krupicový a moučkový cukr, dokud není sníh lesklý a tuhý. Cukrářským sáčkem vytvoříme na každém plechu vyloženém pečicím papírem kruhy a pomalu je sušíme v pootevřené troubě asi 90 minut, dokud nejsou suché a pevné.

3. Jahody omyjeme, odstopkujeme, pár kousků si dáme stranou, zbytek rozmačkáme vidličkou.

4. V misce prošleháme tvaroh, mascarpone a med či zlatý sirup (prodává se v Marks&Spencer), přimícháme ušlehanou smetanu a vmícháme rozmačkané jahody. Placky naplníme jahodovou hmotou. Zbylé jahody pokrájíme a dozdobíme dezert.

NÁŠ TIP Ujistěte se před šleháním sněhu, že mísa není mastná. Preventivně ji vytřete půlkou citronu. Sníh můžete také obarvit potravinářskou barvou, růžová s jahodami ladí.

Sněhový koláč s čokoládovými mezipatry

Příprava: 140 minut + pečení 80 minut

Na 1 dort

* 270 g cukru krupice

* 5 lžic vody

* 200 g nastrouhané bílé čokolády

* 7 vajec

* 400 ml smetany ke šlehání

* 250 g hladké mouky

* 2 lžičky kypřicího prášku

* 80 g kakaa

* 350 g změklého másla

* 250 g třtinového cukru

* 200 ml mléka

* špetka soli

* 400 g jahod

* 100 g plátků mandlí

1. Ve vodní lázni zahřejeme 70 g cukru a 5 lžic vody, přimícháme čokoládu, 4 žloutky a vyšleháme do pěny.

Smetanu ušleháme, promícháme se zchladlou čokoládovou směsí a necháme v ledničce asi dvě hodiny.

2. Předehřejeme troubu na 170 stupňů a formu si vyložíme pečicím papírem. Mouku prosijeme s kypřicím práškem a kakaem. Máslo vyšleháme s cukrem do pěny, přišleháme tři vejce, přimícháme mouku a mléko. Vlijeme těsto do formy a pečeme 70–80 minut. Necháme zchladnout.

3. Z 200 g cukru, 4 bílků a soli vyšleháme sníh. Korpus přeřízneme na polovic. Polovinu dortu přendáme na plech, nazdobíme jej sněhem a na 3–5 minut zapečeme v troubě na 220 stupňů. Spodní část korpusu natřeme půlkou náplně, do středu položíme část jahod, potřeme zbývající náplní, přiklopíme vrchní částí korpusu se sněhem a boky dortu ozdobíme zbylými jahodami a dozdobíme plátky mandlí.

Piškotový dort se sněhem a jahodami

Příprava: 30 minut + pečení 15 minut

Na 1 dort

* 300 g polohrubé mouky

* 1 prášek do pečiva

* 3 vejce

* 200 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 150 ml oleje

* 100 ml mléka

* 100 g sušených jahod

* 5 ml rumu

* 5 bílků

* špetka soli

* 250 g cukru krupice

* 1 sáček hotové čokoládové polevy

* 10 čerstvých jahod

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Rozpínací formu na dort vymažeme a vysypeme. Plech vyložíme pečicím papírem.

2. Mouku prosejeme s práškem do pečiva. Ušleháme bílky do tuhého sněhu. Smícháme moučkový cukr s vanilkovým, přidáme žloutky a ušleháme do pěny. Během šlehání přiléváme olej, přisypeme mouku, přilijeme mléko, zapracujeme sníh. Těsto, posypané sušenými jahodami, pečeme v dortové formě asi 12 minut.

3. Z bílků, soli a cukru ušleháme pevný sníh. Uvolníme boky dortové formy, korpus ještě teplý potřeme rumem. Kuchyňskou stěrkou celý dort potřeme sněhem a zapečeme asi tři až pět minut. Sníh by neměl být hnědý.

4. Vychladlý dort ozdobíme omytými a osušenými jahodami a čokoládovou polevou.