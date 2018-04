Jahody na devět způsobů

Lahodný lék ze záhonu * Jahody obsahují účinné třísloviny, které tlumí záněty a působí antibakteriálně

* Třísloviny také vážou ve střevech těžké kovy a pomáhají při trávicích obtížích (plynatosti a průjmech)

* Protože obsahují detoxikační vitaminy, jsou ideální pro očistnou kúru

* Jahody jsou bohaté na kyselinu listovou, která je důležitá pro krvetvorbu a růst buněk

* Ze všech druhů tuzemského ovoce jsou nejbohatší na mangan, který vyživuje nervy a mozek, podporuje libido, zásobuje barevnými pigmenty vlasy a kůži a povzbuzuje činnost štítné žlázy

* Jahody snižují horečku a pomáhají při chudokrevnosti a dně * Jahody obsahují draslík, který odvodňuje organismus a snižuje krevní tlak

Jogurtová terina s jahodami

NA 1/2L FORMU

Příprava: 25 minut + doba na ztuhnutí

*250 ml bílého smetanového jogurtu

*200 ml smetany na šlehání 33%

*50 g cukru moučky, dle chuti

*100 ml vody

*1 sáček práškové želatiny (20 g)

*2–3 lžíce citronové šťávy, dle chuti

*2 lžíce cukru krupice

*350–400 g čerstvých jahod

*meduňka nebo máta na ozdobu

1. Želatinu namočíme ve 100 ml studené vody a necháme 10 minut nabobtnat. Formu vypláchneme a vyložíme fólií. Jahody omyjeme, osušíme a nakrájíme, pár celých si necháme na ozdobu. Na mírném ohni rozpustíme želatinu, nesmí se vařit a teplota by neměla přesáhnout 60 stupňů. Ochutíme ji cukrem a citronovou šťávou, necháme zchladnout a asi 1/3 želatiny si dáme stranou a povolíme ještě trochou teplé vody.

2. Smetanu ušleháme s moučkovým cukrem. Smícháme jogurt s ušlehanou smetanou a přiléváme vlažnou želatinu. Osladíme a přidáme citronovou šťávu. Na dno formy nalijeme tenkou vrstvu čiré želatiny, vyložíme jahodami, necháme chvíli zatuhnout a naplníme jogurtovo–smetanovou hmotou.

3. Dáme ztuhnout do lednice. Pomocí fólie vyjmeme terinku z formy, ozdobíme jahodami a mátou či meduňkou.

Tip

Do náplně můžete přidat i jemný tvaroh, jogurt a šlehačku zaměnit za kysanou smetanu. Nebo použít kokosový krém či mléko. Použijete-li plátkovou želatinu, čtyři plátky odpovídají přibližně deseti gramům práškové želatiny.

Studená jahodová polévka

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + doba na vychlazení

* 500 g jahod

* 200 g cukru krupice

* šťáva ze 2 limetek

* 500 ml vody

* 200 ml bílého vína

* 1–2 lžíce medu

* hrst nesolených pistáciových oříšků

1. Jahody očistíme a omyjeme. Větší jahody překrájíme, menší necháme celé a vložíme je do polévkové mísy. V hlubší pánvi nebo kastrolu s nepřilnavým dnem roztavíme cukr a umícháme zlatý karamel. Zalijeme ho vodou, dobře rozmícháme a rozvaříme.

2. Přidáme limetkovou šťávu a bílé víno a ještě chvíli vaříme do mírného zhoustnutí, podle potřeby přilijeme vodu nebo víno a dochutíme limetkou nebo medem. Karamel stáhneme z ohně, necháme trochu zchladnout a zalijeme jím očištěné jahody.

3. Přikryjeme a dobře vychladíme. Polévku podáváme sypanou sekanými pistáciovými oříšky. Je sladkokyselá a v její chuti se snoubí karamel a jahody.

Tip

Místo limetkové šťávy zkuste použít čerstvě vymačkanou citronovou šťávu. Připravujete-li polévku pro děti, víno úplně vynechte a přidejte více vody nebo víno nahraďte čerstvou ovocnou šťávou, ananasovým džusem apod. dle chuti.

Jahodová zmrzlina s čokoládou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + minimálně 5 hodin na mražení

* 400–500 g čerstvých jahod

* 250 ml smetany na šlehání

* šťáva z 1 citronu

* trochu jemně strouhané citronové kůry

* 3 lžíce cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 50 ml vanilkového likéru

* 80 g hořké čokolády na svitky

* 100 ml smetany ke šlehání

1. Jahody omyjeme, očistíme a rozmixujeme s vanilkovým cukrem, citronovou šťávou a kůrou na kaši, případně ještě propasírujeme přes síto, ochutíme vanilkovým likérem a vyšleháme. Trochu jahod si necháme v celku na ozdobu. Vychlazenou smetanu ušleháme s moučkovým cukrem dotuha a smícháme s rozmixovanými jahodami. Plastovou misku s víkem nebo nejlépe nerezovou formu na chlebíček vypláchneme studenou vodou, naplníme ji jahodovým krémem a necháme zmrazit.

2. Před podáváním ponoříme formu do teplé vody a vyklopíme. Ohřejeme si smetanu a zmrzlinu krájíme na širší řezy. Podlité teplou smetanou ozdobíme jahodami a čokoládovými svitky.

Tip

Čokoládové svitky připravíme tak, že tabulku čokolády chvíli ohřejeme mezi dlaněmi a nožem nebo škrabkou na zeleninu seškrabujeme po povrchu svitky nebo hoblinky.

Jahody ve vinné marinádě

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 4 hodiny marinování a chlazení

* 500 ml červeného suchého vína

* šťáva z 1/2 citronu

* kousek citronové kůry, bio nebo dobře omyté

* 1–2 svitky celé skořice

* 100–150 g cukru krupice (i třtinového), dle chuti

* 400 g čerstvých jahod

* hrst nesolených pistáciových oříšků

1. Do nerezového hrnce nalijeme víno, citronovou šťávu, přidáme kůru z bio nebo dobře omytého citronu a skořici. Osladíme podle chuti a uvedeme k varu. Víno necháme jen zpěnit, nevaříme ho a stáhneme z ohně.

2. Očištěné jahody překrájíme a přidáme ještě do teplého vína. Necháme vychladnout, přikryjeme a uložíme do lednice. Necháme důkladně vychladit a marinujeme nejméně 4 hodiny nebo i do druhého dne.

3. Před podáváním rozdělíme víno s jahodami do sklenic a povrch sypeme nasekanými pistáciovými oříšky.

Vyzkoušejte také jahodové knedlíky trochu jinak nebo čtyři skvělé a nepříliš náročné dezerty, které nedají chuťovým buňkám spát. Takhle sladké léto budiž pochváleno!

Jahodové knedlíky s ořechy

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 30 minut odležení těsta + 5–8 minut vaření

Na těsto:

*250 g měkkého tvarohu

*300 g polohrubé mouky

*1 lžíce másla nebo hery

*1 vejce

*100 ml mléka

*sůl

Náplň a dokončení:

*300–400 g jahod

*100 g strouhanky

*70 g mletých ořechů (lískové, vlašské apod.)

*cukr moučka na posypání

*150 ml kysané smetany

*2 lžíce rozp. másla

*kůra z 1 bio citronu, nastrouhaná

1. V zadělávací míse utřeme tvaroh se změklým tukem, vejcem a špetkou soli a vmícháme mouku. Umícháme těsto, vytvarujeme ho do koule, zabalíme do fólie a necháme v chladu asi půl hodiny odpočinout. Mezitím si očistíme, omyjeme a osušíme jahody.

2. Strouhanku a mleté ořechy osmahneme nasucho v pánvi a dáme vařit vodu na knedlíky. Těsto rozdělíme na 4 stejné díly a z každého postupně vyválíme váleček o průměru asi 3 cm a rozkrájíme ho na 5 až 6 stejně silných plátků. Každý kousek roztlačíme dlaní asi na 1cm placičku, doprostřed položíme jahodu, zabalíme a vytvarujeme kulaté knedlíky.

3. Vkládáme je do vroucí osolené vody a vaříme 5–8 minut, hotové plavou na hladině. Uvařené knedlíky vyjmeme děrovanou lžící a obalíme je v opražené strouhance s ořechy. Podáváme sypané moučkovým cukrem, strouhanou citronovou kůrou a přelité máslem a kysanou smetanou.

Vrstvený dezert s jahodami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 minut + 3 minuty pečení

* 1 plát listového těsta, 200–250 g

* 250 g jahod

* cukr moučka na posypání

* 50 g mletých lískových oříšků

Na krém:

* 1 vanilkový pudink

* 1 vanilkový lusk

* 300 ml mléka

* 1 žloutek

* 1 vanilkový cukr

* 60–80 g cukru písek na dochucení

* 200–250 ml smetany na šlehání

* 1 ztužovač šlehačky

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Listové těsto rozválíme na co nejtenčí plát o síle asi 1,5–2 mm a vykrájíme z něj pomocí vykrajovátka nebo skleničky 12 koleček o průměru asi 10 cm. Rozložíme je na plech vyložený pečicím papírem, propícháme vidličkou a upečeme v předehřáté troubě dozlatova, stačí tak 2–3 minuty. Papír stáhneme z plechu a necháme vychladnout.

2. Vanilkový lusk podélně rozkrojíme a společně s mlékem zahříváme k varu. V pár lžících mléka rozmícháme pudinkový prášek. Z horkého mléka vyjmeme vanilku a uvaříme hustý pudink podle návodu. Odstavíme z ohně, osladíme, vmícháme žloutek a vanilkový cukr a mícháme až do vychladnutí, aby se neutvořil škraloup. Studený pudink důkladně rozšleháme, nejlépe elektrickým šlehačem, a ušleháme smetanu se ztužovačem.

3. Šlehačku zlehka vmícháme do rozšlehaného studeného pudinku. Upečené těsto střídavě vrstvíme s vanilkovou šlehačkou ozdobně nastříkanou cukrářským sáčkem, prokládáme plátky jahod, sypeme moučkovým cukrem a mletými oříšky. Horní vrstvu těsta ozdobíme vanilkovým krémem a jahodou.

Jahody se smetanovým krémem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + doba chlazení a ztuhnutí

* 500 g čerstvých jahod

* 3–4 lžíce přírodního nebo krupicového cukru

* 1 lžíce citronové šťávy

* 250 ml kysané lahůdkové smetany

* 250 ml smetany na šlehání 33%

* 1 a 1/2 vanilkového cukru

* 50 g hořké čokolády, jemně pokrájené

* 20 velkých cukrářských piškotů nebo 40 menších, asi 250–300 g

* trochu cukru moučka na poprášení

1. Většinu omytých a očištěných jahod překrájíme na větší kusy a vložíme do mísy, pár si jich necháme na ozdobu. Posypeme cukrem, zakapeme citronovou šťávou a lehce promícháme. Smetanu s vanilkovým cukrem ušleháme dotuha a spojíme se zakysanou smetanou. Nakonec do poloviny krému vmícháme nadrobno posekanou hořkou čokoládu.

2. Do misek vyložených fólií rozdělíme smetanový krém, navrstvíme na něj ochucené jahody a překryjeme zbylým smetanovým krémem s kousky čokolády a přetáhneme fólií.

3. Necháme v chladu ztuhnout a vyklopíme na připravené talíře. Kolem dokola přitiskneme šikmo přepůlené nebo seříznuté piškoty, povrch ozdobíme zbylými jahodami a lehce poprášíme moučkovým cukrem.

Tip

Jahody můžeme také podusit s cukrem a zahustit škrobovou moučkou, nejlépe kukuřičnou, a nechat vychladit. Nebudou pak pouštět tolik šťávy a misky můžete takto připravit i den předem.

Jahodový linecký koláč s mandlemi

NA 1 KOLÁČOVOU FORMU

Příprava: 40 minut + 15–20 minut pečení

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 120 g hery

* 2 žloutky

* 60 g cukru moučka

* špetka soli

* trochu tuku

Na náplň:

* 1 pudinkový prášek s vanilkovou příchutí

* 500 ml mléka

* 3 lžíce cukru krupice

* 1 lžíce másla

* 500 g čerstvých jahod

* hrst mandlových lupínků, opražených

* cukr moučka na pocukrování koláče

1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů a formu vymažeme tukem. Všechny suroviny na těsto smícháme v míse a vypracujeme. Těsto zabalíme do fólie a necháme asi 15 minut v chladu. Potom je vtlačíme do koláčové formy (důkladně i do krajů) a necháme ještě 15 minut v chladu.

2. Před pečením propícháme dno koláče vidličkou a dáme péci do vyhřáté trouby. Pečeme 15–20 minut, až začnou zlátnout okraje.

3. Mezitím si uvaříme podle návodu na obalu pudink, osladíme cukrem a vmícháme lžíci másla. Ještě horký pudink vlijeme na teplý upečený korpus a necháme trochu zchladnout. Trochu vlažný krém poklademe očištěnými překrájenými jahodami a posypeme opraženými mandlovými lupínky.

4. Koláč necháme před krájením ztuhnout v lednici a před podáváním lehce poprášíme moučkovým cukrem.

Tip

Koláč můžeme po vychlazení přelít dortovou želatinou a nechat v lednici ztuhnout nebo jahody dozdobit šlehanou či zakysanou smetanou.

Jahodové dortíky s čokoládovým krémem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut

* 16 lineckých koleček nebo kulatých sušenek o průměru asi 7–8 cm

* 300–400 g čerstvých jahod

* 50 g hořké čokolády nebo hoblinky na ozdobu

Na krém:

* 240 g čokolády na vaření

* 20 g másla

* 200 g zakysané smetany

* 40 g cukru moučka

1. Rozlámanou čokoládu a máslo dáme do porcelánové nebo kovové misky, postavíme ji na hrnec s vroucí vodou a za občasného míchání necháme rozpustit. Misku vyndáme a čokoládu necháme vychladnout.

2. Ve šlehači ušleháme rozpuštěnou vychladlou čokoládu s cukrem a zakysanou smetanou na hustý krém. Na polovinu sušenek nastříkáme cukrářským sáčkem 2/3 čokoládového krému, zakryjeme zbylými sušenkami a povrch ozdobíme zbylým krémem.

3. Očištěné jahody rozpůlíme nebo nakrájíme na silnější plátky a lehce vtlačíme do krému po obvodu dortíku.

Povrch ozdobíme zbylými jahodami a čokoládovým hoblinkami a necháme vychladit v lednici.