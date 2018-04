Jahody a co jste z nich ještě nikdy nedělali

Mražený jahodovomeduňkový smetanový krém



PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

500 g jahod

250 ml smetany ke šlehání 33 % a více

šťáva z 1 limetky

trochu jemně strouhané limetkové kůry

3 lžíce cukru moučka + 1 lžíce na jahodovou omáčku

1 vanilkový cukr

1 velká nebo 2 menší hrsti lístků čerstvé meduňky

1-2 lžíce pomerančového likéru trochu limetkové nebo citronové šťávy na dochucení jahodové omáčky

1. Jahody omyjeme, očistíme a asi 150 g si dáme stranou. Jahody na krém rozmixujeme s vanilkovým cukrem, limetkovou šťávou, kůrou a meduňkou, pár lístků si necháme na ozdobu.



2. Vychlazenou smetanu ušleháme s moučkovým cukrem do tuha a smícháme s rozmixovanými jahodami. Plastovou misku s víkem nebo tvořítko vypláchneme studenou vodou, naplníme ji jahodovým krémem a necháme zmrazit. Trvá to asi 5 hodin.



3. Před podáváním přendáme mražený krém do spodní části lednice, aby povolil, a potom ho vypichujeme lžící nebo zmrzlinovou porcovačkou.

Zbylé jahody pokrájíme nebo rozmačkáme vidličkou, poprášíme lžící cukru, přidáme pomerančový likér a vzniklou omáčku dochutíme limetkovou nebo citronovou šťávou. Připravujeme ji těsně před podáváním nebo až 3 hodiny předem a uchováme přikrytou v lednici. Mražený krém podáváme přelitý jahodovou omáčkou a ozdobený lístky čerstvé meduňky.



Dno formy se zmraženým krémem na chvilku ponořte do teplé vody, vyklopte a krájejte nožem namočeným v teplé vodě na řezy. Meduňku nahraďte citronovou mátou a do směsi přidejte 4 cl bílého rumu nebo mentolového likéru.



Gratinované jahody v kabátku



PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

500 g jahod

4 žloutky

2 bílky

4 lžíce cukru moučka

1 vanilkový cukr

4 lžíce bílého vína

4 lžíce citronové šťávy

kousek cironové kůry

trochu cukru, citronové šťávy, popřípadě lžíce brandy na ochucení jahodového přelivu

1. Rozpálíme gril nebo troubu na vrchní pečení na nejvyšší stupeň. Jahody omyjeme a očistíme a asi 100 g si dáme stranou na jahodovou omáčku.

2. Zbylé jahody nakrájíme na čtvrtky a rozdělíme do zapékacích misek nebo je rozložíme do jedné větší nižší zapékací mísy.



3. Do kastrůlku dáme vařit menší množství vody a do nerezové nebo porcelánové misky, která jde posadit na kastrol s vodou tak, aby se dno misky nedotýkalo hladiny, dáme žloutky a bílky. Přidáme cukr moučku a vanilkový cukr a vyšleháme nejdříve mimo vodní lázeň do pěny. Přidáme víno a citronovou šťávu, kousek omyté citronové kůry, misku postavíme na hrnec s vroucí vodou a nad párou šleháme metličkou do zhoustnutí. Vejce se však nesmějí srazit. Vyjmeme citronovou kůru a pěnou překryjeme jahody a dáme zapéct pod gril na střední příčku.



4. Jakmile povrch zezlátne, podáváme přelité jahodovou omáčkou ze zbylých jahod ochucených podle vaší chuti cukrem, citronovou šťávou, případně brandy.



Podávejte ozdobené maskarpone. Víno v pěně nahraďte dezertním sladkým vínem nebo pomerančovou šťávou. Zapečte jahody pokryté ušlehanými bílky s cukrem a povrch před zapečením poprašte cukrem, který necháte zkaramelizovat. Pozor, zapékací misky jsou horké, upozorněte na to především děti

Jahody v portském víně



PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

800 g jahod

2-3 lžíce přírodního jemného cukru nebo cukru moučka

400 ml portského vína

čerstvé lístky máty na ozdobu

špetka hrubě mletého černého pepře



1. Jahody očistíme, omyjeme a rozpůlíme. Pokud jsou plody větší, překrájíme je na menší kousky, vložíme do hluboké skleněné nebo porcelánové mísy a lehce poprášíme jemným přírodním cukrem nebo cukrem moučka. Potom je necháme nejméně 10 minut stát, aby pustily šťávu a aby se cukr dokonale rozpustil.



2. Sladké jahody v míse posypeme čerstvými lístky máty a zalijeme portským vínem. ,Opilé‘ jahody potom necháme v lednici ještě alespoň půl hodiny chladit.



3. Před podáváním povrch jahod lehce opepříme čerstvě mletým černým pepřem, případně ještě přizdobíme čerstvou mátou.



Pokud nemáte po ruce portské, můžete je pro změnu nahradit sladším bílým nebo červeným vínem. Pro větší efekt podávejte ve víně naložené jahody ozdobené šlehanou smetanou dochucenou vanilkovým cukrem.



Jahodové tiramisu s piškoty a maskarpone



PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

8-12 cukrářských piškotů nebo máslových sušenek

4 lžíce čokoládového likéru nebo jiného oblíbeného

250 g maskarpone nebo měkkého tučného tvarohu

250 ml smetany ke šlehání, nejméně 33%

1 vanilkový cukr

cukr moučka na ochucení smetany podle chuti

500 g čerstvých jahod

2 lžíce cukru krupice + špetka pomerančové kůry a lžíce pomerančové nebo citronové šťávy na ochucení jahod

4 kostičky hořké kvalitní čokolády

1. Jahody omyjeme a očistíme, pár pěkných si necháme stranou na ozdobu a zbytek pomačkáme, posypeme 2 lžícemi cukru, přidáme trochu jemně strouhané kůry z dobře omytého pomeranče a ochutíme pomerančovou nebo citronovou šťávou. Do misek nebo pohárů rozdělíme nalámané piškoty nebo sušenky a zakapeme likérem.



2. Maskarpone nebo tvaroh utřeme s vanilkovým cukrem a smícháme s ušlehanou oslazenou smetanou. Polovinu krému naneseme na piškoty, na krém rozdělíme připravené jahody a překryjeme zbylým smetanovým krémem.



3. Povrch ozdobíme jahodami a hrubě strouhanou hořkou čokoládou. Piškoty zakapejte silnou kávou nebo kávovým likérem. Místo tvarohu či maskarpone smíchejte šlehačku se zakysanou smetanou, jahody ochuťte místo ovocné šťávy pomerančovým nebo jiným ovocným likérem a ozdobte bílou čokoládou a kávovými zrnky v čokoládě.



Smažené jahody se skořicí a vanilkovou zmrzlinou



PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

500 g čerstvých jahod

1 lžíce cukru moučka + trochu na poprášení smažených jahod

1 lžička mleté skořice

4 lžíce hrubé mouky

špetka soli

2 žloutky

2 lžíce vody

2 lžíce bílého vína, nejlépe dezertního

olej na smažení

4 porce vanilkové zmrzliny k podávání

trochu hotové čokoládové polevy nebo likéru na přelití zmrzliny

100 ml smetany na šlehání

1. Jahody omyjeme a osušíme, u hezkých jahod můžeme nechat i zelené lístky se stopkou, bude se s nimi lépe manipulovat při obalování v těstíčku i při smažení. Větší jahody rozpůlíme, menší necháme vcelku a poprášíme je moučkovým cukrem se skořicí.



2. V misce uděláme z hrubé mouky, soli, žloutků, vody a vína tekuté hustší těstíčko. V hlubší pánvi nebo kastrůlku rozpálíme olej, mělo by ho být tolik, aby v něm jahody mohly plavat.



3. Jahody namáčíme postupně v těstíčku a smažíme dozlatova. Usmažené jahody pokládáme na papírové ubrousky, aby se odsál přebytečný tuk, a poprášíme moučkovým cukrem. Podáváme s porcí zmrzliny přelité trochou čokoládové polevy nebo likéru a ozdobené ušlehanou smetanou.



JAHODOVÉ TIPY & TRIKY



* Omyté a osušené jahody rozložte na tácek, lehce pocukrujte, zakryjte fólií a dejte na chvíli do mrazáku. Teprve pak je sesypte do mikrotenového sáčku, neslepí se a budou se lépe oddělovat, až je budete potřebovat.



* Z jahod a dalšího sezonního ovoce (rybíz, maliny aj.) můžete snadno vyrobit dřeň, a to tak, že čerstvé ovoce rozmixujete, přidáte trochu cukru a zmrazíte ve vhodné plastové nádobě s víčkem.



* Pokud jahody lehce zastříknete balzamikovým octem nebo citronovou šťávou, uchovají si svou výraznou barvu a chuť.



* Při omývání jahody nenamáčejte, ale jen oplachujte, jinak nasáknou vodu. Také stopku s lístky odstraňujte z jahody až po umytí.