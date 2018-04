Jahodový dort se špaldovým piškotem

Doba přípravy

120 min.

Množství

8

Těsto:

4 vejce

125g cukru

125g špaldové mouky (např.Goldpuder)

1 lžičku prášku do pečiva

100g nastrouhané čokolády

Náplň:

750g jahod

6 lžic cukru

800g smetany na šlehání

3 ztužovače šlehačky

4 plátky světlé želatiny

400g lučiny

Postup:

Vejce rozklepneme, oddělíme bílky a ušleháme tuhý sníh. Žloutky ušleháme se 3 lžícemi vody a s cukrem do bělavé pěny. Mouku s práškem do pečiva prosejeme, smísíme s nastrouhanou čokoládou a směs přidáme do žloutkové hmoty. Navrch necháme sklouznout sníh a opatrně promícháme. Dortovou formu o průměru 26cm vymažeme pouze na dně tukem nebo vyložíme papírem na pečení. Naplníme těstem a vyhladíme. Pečeme asi 20-25 minut na 180 °; u horkovzdušné trouby na 160°.

Piškot vyklopíme přibližně 10 minut po upečení na kuchyňskou mřížku, případně stáhneme papír a necháme zcela vychladnout. Potom ho jednou prořízneme.

Dolní část korpusu položíme na dezertní talíř. Jahody umyjeme, 500 gr. rozkrájíme nadrobno a položíme na korpus. Zbylé jahody rozmixujeme se 2 lžícemi cukru na pyré. Želatinu necháme 10 minut změknout ve studené vodě. Ze smetany na šlehání, zbylého cukru a ztužovače ušleháme tuhou šlehačku. Odebereme z ní asi 1/3 a rozetřeme jí na jahodovou oblohu. Želatinu vymačkáme do kastrůlku a při mírné teplotě za stálého míchání rozpustíme. Vmícháme jí do jahodového pyré a uložíme do chladu. Jakmile začne hmota tuhnout, zamícháme do ní lučinu a zbylou šlehačku. Poloviční množství jahodového krému rozetřeme na vrstvu šlehačky a přiložíme horní díl korpusu.

Vrch a okraj dortu potřeme zbylým jahodovým krémem a uložíme aspoň na 3 hodiny do chladu.

Zdodíme jahodami, mátou nebo srdíčky z čokoládové polevy.

Poznámka

káva, capuccino, horká čokoláda, růžové víno