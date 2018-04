Jahodové mámení. Hurá, konečně je tady nejsladší sezóna v roce

Kromě toho, že jsou červené plody veliká dobrota, jsou také zdravou součástí našeho jídelníčku. A to nejen proto, že obsahují poměrně dost vitaminu C (dá se to prý srovnat s jinak upřednostňovanými citrusy). Obsahují také vitamin A, B nebo E a organické kyseliny.

Jahody jsou také zdrojem draslíku, zinku, hořčíku nebo vápníku a protože obsahují celkem málo přírodních cukrů, jsou rovněž vhodným doplňkem redukčních diet – tady ovšem pozor, funguje to jen bez cukru a šlehačky!

Mají také pozitivní vliv na lidský metabolismus, pomáhají jako prevence nemocí močových cest i srdečních onemocnění, údajně mají dokonce i pozitivní vliv na tvorbu testosteronu. Jsou také zdrojem anitoxidantů, tedy mohou fungovat preventivně proti řadě civilizačních chorob.



Milovníci jahod, kteří se nemohou spolehnout na výnos vlastních zahrádek či teras, mají teď v červnu možnost navštívit některou z českých jahodových farem a formou samosběru se zásobit na několik dní dopředu. A kdyby se jim náhodou ovoce přejedlo, není nic snazšího, než si z něj připravit třeba marmeládu.

Ale teď už dost povídání, jdeme si užívat. A začneme od klasiky nejklasičtější.



Jahodové knedlíky s tvarohem

Ingredience na 4 porce:

300 g menších tvrdších jahod



250 g měkkého tvarohu



8 lžic polohrubé mouky + na posypání



1/2 lžičky prášku do pečiva



strouhaný tvaroh, moučkový cukr a máslo k podávání



Pracovní postup:



Jahody omyjeme, osušíme a zbavíme zelené části.

V míse smícháme měkký tvaroh s polohrubou moukou a práškem do pečiva. Z těsta odkrajujeme lžící stejně velké kousky a na talířku vysypaném moukou vytvoříme placičku. Do ní zabalíme jahodu a uhladíme ze všech stran. Hotové knedlíky skládáme vedle sebe na tác vysypaný moukou, aby se nelepily.

Do většího hrnce dáme vařit vodu, když vře, vložíme do ní knedlíky a lehce odmícháme ode dna. Vaříme na mírnějším plameni asi 6 až 8 minut.

Vyjmeme je speciální naběračkou nebo menším cedníkem. Ihned je rozdělíme na talíře, posypeme strouhaným tvarohem a moučkovým cukrem, přelijeme rozpuštěným máslem a podáváme.

Trifle s jahodami a pistáciemi

Ingredience na 6 porcí:



400 ml smetany (30%)



150 g bílé čokolády



2 balení máslových sušenek



300 g jahod



4 lžíce moučkového cukru



hrst nasekaných pistácií



Pracovní postup:



Polovinu smetany přiveďte téměř k varu, pak do ní nalámejte čokoládu a odstavte. Míchejte tak dlouho, až se obě složky spojí. Nechte lehce zchladnout. Pak do krému opatrně zapracujte vyšlehanou druhou polovinu smetany.



Zatímco bude krém chladnout, omyjte a očistěte jahody. Několik jich dejte stranou na ozdobu. Zbylou většinu nakrájejte, vložte do kastrůlku a zasypte cukrem. Lehce provařte, až se jahody téměř rozpadnou a pustí sirupovitou šťávu. Nechte vychladnout.



Sušenky vložte do silnějšího sáčku a paličkou na maso nebo válečkem je rozmačkejte na hrubší kousky. Ty nasypejte na dno pohárů a zakápněte trochou jahodového rozvaru.



Pak naneste vrstvu krému, vrstvu jahod, další vrstvu krému a nakonec lžičku rozvařených jahod.



Dejte odležet na chladné místo.



Před podáváním každý pohár posypejte trochou sekaných pistácií a ozdobte kouskem jahody a lístkem máty.



Tip: Místo pistácií můžete poháry ozdobit také hoblinkami strouhané bílé a tmavé čokolády.



Domácí jahodová zmrzlina

Ingredience na 4 porce:



500 g jahod



1 banán



250 g měkkého tučného tvarohu



1 balíček vanilkového cukru



100 ml smetany (30%)



Pracovní postup:



Jahody omyjeme, odkrojíme zelenou část se stopkou a ve vyšší nádobě rozmixujeme s banánem a měkkým tvarohem.



Potom do směsi vmícháme vanilkový cukr a smetanu. Jahodovou hmotu přelijeme do zavírací krabičky vhodné do mrazáku a dáme mrazit. Než zmrzlina zcela ztuhne, několikrát ji během procesu mrazení promícháme.



Podáváme s kousky čerstvých jahod a lístkem máty.



Tip: Jahodovou zmrzlinovou směsí můžeme také plnit formičky na nanuky. Když do ní nakonec přimícháme větší kousky jahod, bude vypadat ještě lépe.



Jahodové mojito

Ingredience na 4 sklenice:

4 lžíce třtinového cukru



šťáva z 1 limety



svazek čerstvé máty



120 ml bílého rumu



250 g jahod



led a minerálka k podávání



máta a čerstvé jahody na ozdobu



Pracovní postup:



Na dno sklenic dáme po lžíci třtinového cukru, trochu limetové šťávy a bohatě lístků máty. Rozmačkáme speciálním barmanským drtítkem nebo (v nouzi) koncem vařečky.

Zalijeme 40 ml rumu, zasypeme očištěnými a nakrájenými jahodami a přelijeme trochou minerálky.

Nakonec sklenice dosypeme ledem nebo ledovou tříští, ozdobíme lístkem máty a čerstvou jahodou. Podáváme s brčkem a dlouhou lžící.



Tip: Do nápoje můžete vložit jahodové kousky už zmražené, v tom případě můžete vynechat nebo ubrat let. Zkuste mojito příště udělat s malinami nebo kousky melounu.