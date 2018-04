Jahodové košíčky s krémem

NA 6-8 KOŠÍČKŮ

Příprava: 45 minut + doba na chlazení + 20 minut pečení

* 250 g hladké mouky + trocha k poprášení válu

* 110 g másla, studeného

* 110 g moučkového cukru

* 1 vejce

* tuk na vymazání formiček

* 300 g jahod, pokrájených na plátky

* moučkový cukr a lístky máty nebo meduňky na ozdobu

Na krém:

* 500 ml plnotučného mléka

* špetka mleté vanilky

* 6 žloutků

* 100 g jemného krupicového cukru

* 4 vrchovaté lžíce kukuřičného škrobu (maizeny)

* 50 g másla

1. Z mouky, másla a cukru vypracujte drobenku. Přidejte vejce a míchejte, dokud se směs nespojí v těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a dejte aspoň na půl hodiny do chladničky.

2. Troubu předehřejte na 180, horkovzdušnou na 160 °C a vložte do ní plech. Těsto rozdělte na šest až osm dílů (podle toho, jak máte velké košíčky) a vyválejte na pomoučněném válu. Pláty vložte do vymazaných formiček a pečlivě vymačkejte; přečnívající okraje odřízněte. Dno košíčků propíchejte vidličkou, překryjte je kolečky pečicího papíru a pro zatížení na něj vsypte trochu suchých fazolí. Formičky položte na rozpálený plech a čtvrt hodiny pečte. Odstraňte papír a pečte těsto ještě čtyři až pět minut, až je jemně zlatavé. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout.

3. Do mísy nalijte studenou vodu. Ve velkém silnostěnném hrnci svařte mléko s vanilkou; odstavte. Prošlehejte žloutky s cukrem a na závěr přidejte škrob. Za stálého míchání přilijte ke žloutkové směsi půl hrnku teplého mléka. Přesuňte do kastrolu s mlékem, přiveďte k varu a míchejte do zhoustnutí. Směs přeceďte přes síto do vhodné nádoby, tu postavte do mísy se studenou vodou a postupně zašlehejte máslo. Přetáhněte potravinářskou fólií a přitiskněte ji na krém, aby nevznikl škraloup.

4. Košíčky naplňte krémem (nejlépe to jde cukrářským sáčkem) a posázejte jahodami. Poprašte moučkovým cukrem a ozdobte zelenými lístky.