Jahodové experimenty vás zaručeně překvapí

Piškotový had s jahodami

Pro 4 osoby

Příprava: 25 minut + 10 minut pečení

* 2 vejce

* 70 g hrubé mouky

* 60 g moučkového cukru

* 1-2 lžíce krupicového cukru na posypání

Na náplň:

* 200 ml smetany na šlehání 33%

* 300 g jahod

* 4 lžíce jahodové polevy nebo sirupu (hotový výrobek)

* kousek zelené marcipánové hmoty

1. Předehřejeme si troubu na 160-170 stupňů. Žloutky vyšleháme s 2/3 cukru do pěny a z bílků a zbylého cukru vyšleháme v druhé míse tuhý sníh. Obě hmoty spojíme, přisypeme prosetou mouku a zlehka promícháme. Těstem naplníme cukrářský sáček s hladkou trubičkou a nastříkáme ho na plech vyložený pečicím papírem, na který jsme si předkreslili tvar hadů. Celkem nastříkáme 8 hadí chtěl.

2. Piškoty posypeme krupicovým cukrem, necháme zaschnout a pečeme v předehřáté troubě do zlatova. Trvá to asi 10 minut. Smetanu ušleháme a jahody nakrájíme na plátky. Čtyři velké jahody si necháme i se stopkami na hadí hlavy.

3. Polovinu piškotů lehce potřeme šlehačkou, poklademe plátky jahod a zakapeme jahodovou polevou. Přiklopíme zbylými piškoty, ozdobíme šlehačkou a překryjeme plátky jahod. Do celých jahod s lístky vpíchneme oči a jazyk z marcipánu, hlavičky připevníme pomocí párátek k hadím tělům a podáváme.

Tip

Smetanu můžete ušlehat se ztužovačem šlehačky nebo použít tučnější 40% smetanu. Hady můžete také upéct z odpalovaného těsta na věnečky, po vychladnutí rozkrojit a naplnit jahodami a šlehačkou.

Chlebíčky s krémem a jahodami

Pro 4 osoby

Příprava: 5 minut

* 1 biskupský chlebíček

* 6 lžic tekutého včelího medu

* kelímek hustého smetanového jogurtu

* vanilkový cukr

* 300 g jahod

1. Biskupský chlebíček nakrájíme na plátky a nasucho je opečeme v toastovači nebo krátce zapečeme v troubě. Jahody omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky. Jogurt prošleháme s vanilkovým cukrem.

2. Opečené chlebíčky namažeme medem, naneseme lžící porci jogurtu a poklademe krájenými jahodami. Ihned podáváme.

Toasty s jahodami a kozím sýrem

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + asi 1 minuta grilování

* 8 krajíců bílého toastového chleba

* 250-300 g kozího sýra s plísní na povrchu – váleček

* 300 g čerstvých jahod

* 8 lžiček medu

* 4 lžíce balzamikového octa

* hrubě mletý barevný pepř

* 1 lžička tymiánu

* 1 větší větvička rozmarýnu

1. Kozí sýr nakrájíme na 8 plátků. Jahody omyjeme, zbavíme stopek, osušíme a nakrájíme na tenké plátky. Chleby opečeme krátce v toastovači nebo nasucho pod grilem či v troubě na plechu.

2. Z každého krajíce toastového chleba vypíchneme kulatým vykrajovátkem kolečko, lehce ho potřeme medem, obložíme v několika vrstvách plátky jahod, posypeme čerstvě drceným pepřem a zakápneme balzamikovým octem. Na každý toast položíme plátek sýra, pokapeme zbylým medem, okořeníme tymiánem, pepřem a dáme krátce rozpéct pod rozpálený gril.

3. Stačí tak půl minuty až minuta, jen co se sýr začne lehce roztékat. Ozdobíme plátkem jahody, snítkou rozmarýnu a podáváme.

Piškotové lasagne s jahodami a mascarpone

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + 8-10 minut pečení

* 4 vejce (žloutky a bílky zvlášť)

* 70 g moučkového cukru

* 50 g hrubé mouky

* 1 vanilkový cukr

* trocha másla na potření pečicího papíru

* trocha hladké mouky na poprášení plátu

Na náplň:

* 200 g mascarpone

* 150 g lučiny nebo ricotty

* 200 ml smetany na šlehání 33%

* 80 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 500 g čerstvých jahod

* několik snítek meduňky na ozdobu

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Žloutky s cukrem vyšleháme do husté bílé pěny a z bílků a vanilkového cukru připravíme tuhý sníh. Obě hmoty smícháme společně s prosetou moukou a ihned rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem a potřený máslem. Rovnoměrně uhladíme a pečeme v rozpálené troubě asi 8-10 minut dorůžova.

2. Upečený plát poprášíme hladkou moukou a ihned překlopíme na čistou utěrku a necháme vychladnout. Jahody omyjeme, osušíme a překrájíme. Mascarpone vyšleháme s cukrem a lučinou na hladký krém. Dobře vychlazenou smetanu ušleháme s vanilkovým cukrem a vmícháme do krému. Plát těsta rozkrájíme po délce na 4 stejné pruhy a překrájíme je na 16 až 20 čtverců nebo obdélníků.

3. Pláty piškotu vždy potřeme krémem, obložíme jahodami, překryjeme další vrstvou těsta, potřeme krémem a obložíme jahodami. Takto pokračujeme ve vrstvení do spotřebování všech ingrediencí. Poslední vrstvu bohatě ozdobíme jahodami a snítkami meduňky a podáváme.

Tip

Překrájené jahody můžete promíchat s trochou cukru a citronovou šťávou a kůrou a likérem nebo dezertním vínem. Neochucené jahody lze zakápnout hotovou ovocnou omáčkou.

Rychlovky do skla

Když nemáte čas nebo chuť pustit se do náročného pečení, zkuste rychlovky, které připravíte do půl hodiny.

Vrstvený pohár se smetanovým krémem a sušenkami

Pro 4 osoby

Příprava: 20 minut

* 250 ml smetany na šlehání

* 1-2 lžíce cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 250 g mascarpone

* 400 g jahod

* 1 lžíce nastrouhané citronové kůry, bio

* 200 g sušenek amaretti

* 4-6 lžic dezertního vína

* 4 snítky čerstvé máty

1. Smetanu ušleháme s cukrem na tuhou šlehačku. Mascarpone rozmícháme s vanilkovým cukrem a potom do něj vmícháme šlehačku a promícháme na hladký krém. Jahody omyjeme, osušíme a překrájíme.

2. Na dno sklenic rozdělíme asi polovinu jahod, posypeme je trochou citronové kůry, zakapeme vínem a nalámeme na ně část sušenek. Překryjeme polovinou krému, opět poklademe zbylými jahodami, sušenkami, zakapeme dezertním vínem a ozdobíme zbylým krémem, jahodami a snítkou čerstvé máty.

Tip

Lehčí a jednodušší verzi připravíte smícháním hustého bílého jogurtu (např. choceňský max nebo hollandia) či řeckého s vanilkovým cukrem, cukrem a šlehačkou.

Pannacotta s jahodami

Pro 4 osoby

Příprava: 25 minut + doba na ztuhnutí a chlazení

* 500 ml čerstvé smetany na šlehání

* 1 vanilkový lusk

* 100 g cukru krupice

* 3 plátky želatiny

* 250 g čerstvých jahod

* 4 snítky čerstvé máty na ozdobu

* 1-2 lžíce citronové šťávy

* sladký skořicový chléb nebo bochánek k podávání

1. Vanilkový lusk podélně rozpůlíme a semínka vyškrabeme do smetany. V hrnci se silným dnem ohřejeme smetanu s vanilkou a asi 80 g cukru - nesmí se vařit! Želatinu necháme chvíli nabobtnat v malém množství studené vody a vymačkáme. Potom ji dobře rozpustíme v horké smetaně. Směs rozlijeme do sklenic nebo skleněných misek a dáme ztuhnout do chladničky.

2. Před podáváním omyté a osušené jahody nakrájíme na plátky a promícháme s natrhanými nebo překrájenými lístky máty, zbylým cukrem a citronovou šťávou. Vychlazený krém ozdobíme ochucenými jahodami a podáváme s plátky sladkého chleba nebo bochánku.

Tip

Krém můžete připravit také do formiček a ztuhlý vyklopit a podávat ozdobený ovocem nebo studenými ovocnými omáčkami. Mátu můžete zaměnit za bazalku či meduňku a krém ochutit místo vanilky špetkou kardamomu nebo skořice.

Jahodové pyré s krémem

Na 4 porce

Příprava: 10 minut + chlazení

* 400 g čerstvých jahod

* 2 vanilkové tvarohové krémy (např. pribináček)

* 1 zakysaná smetana

* jahodová poleva na ozdobu

1. Jahody omyjeme, zbavíme stopek,osušíme a překrájíme na čtvrtiny podle jejich velikosti. Vidličkou je rozmačkáme tak, aby zůstaly větší kousky, ale jahody pustily šťávu.

2. Vanilkový krém smícháme se zakysanou smetanou a vyšleháme ručním šlehačem. Krém přendáme do zdobicího sáčku s ozdobnou hubičkou a do sklenic střídavě plníme jahody a krém. Poslední vrstvu s krémem ozdobíme jahodovou polevou.

Vinný ocet s jahodami

Na 1 litr octa

Příprava: 10 minut + doba na uležení

* 1 l bílého vinného octa

* 300 g čerstvých jahod

* 1 limetka

1. Jahody omyjeme, očistíme a osušíme a rozmačkáme nebo překrájíme. Jahody přendáme do sklenice, přelijeme octem, přidáme šťávu a kůru z dobře omyté limetky a necháme týden stát. Potom přecedíme přes jemné plátno, zazátkujeme a uchováme v chladu. Chceme-li, aby byl ocet trvanlivější, můžeme ho převařit. Hodí se na saláty.

Jahody v rumu s vanilkou a limetkou

Pro 6 osob

Příprava: 10 minut + doba na odstátí a vychlazení

* 600-700 g čerstvých jahod

* 2 limetky

* 4-6 lžic třtinového cukru

* 1 vanilkový lusk

* 200 ml kubánského rumu

1. Nakrájené jahody promícháme s překrájenými limetkami a vložíme do skleněné nádoby. V rumu rozmícháme cukr a nalijeme ho na jahody ve skle. Přidáme rozpůlený vanilkový lusk, popřípadě dolijeme rumem nebo trochou vychlazené sodovky, aby bylo ovoce potopené. Dáme minimálně na hodinu chladit do chladničky a podáváme.

Sekt s jahodami a bezinkami

Pro 4-6 osob

Příprava: 5 minut + doba na vychlazení

* 700 ml suchého sektu

* 300 g čerstvých jahod

* 100 ml bezinkového sirupu

* led k podávání

1. Sekt dáme dobře vychladit. Jahody omyjeme,očistíme, větší plody přepůlíme nebo překrájíme na menší kusy a vložíme je do skleněného džbánu. Zalijeme sirupem a dobře vychlazeným sektem. Promícháme koktejlovou lžičkou, doplníme ledem a podáváme.