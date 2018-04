Čas jahod je tu. Nabízíme vám čtyři pádné a sladké důvody ke hříchu

Jahodová roláda

Doba přípravy: 30 minut + 6 - 8 minut pečení

Množství: pro 4 osoby

50 g másla

6 velkých vajec

180 g cukru krupice

1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry

150 g hladké mouky

moučkový cukr

500 ml smetany na šlehání

2 vanilkové cukry

1 kg jahod

1. Troubu předehřejeme na 230 °C. Plech vyložíme pečicím papírem. Máslo rozpustíme a necháme zchladnout. Vejce s cukrem vyšleháme do husté pěny, mělo by to trvat asi 20 minut. Ke konci šlehání přidáme nastrouhanou citronovou kůru a přilijeme zchladlé máslo. Do našlehaných vajec s cukrem přimícháme metlou mouku.

2. Těsto rozetřeme na pečicí papír, teplotu v troubě snížíme na 200 °C a pečeme 6 - 8 minut, s tím, že v polovině pečení plech obrátíme.

3. Upečený plát na roládu stáhneme z plechu, poprášíme moučkovým cukrem a otočíme na další pečicí papír. Spodní papír opatrně sloupneme, přiložíme zpět a plát těsta zavineme a necháme zchladnout.

4. Ze smetany a vanilkového cukru vyšleháme tuhou šlehačku. Jahody omyjeme, osušíme, polovinu odstopkujeme a pokrájíme na plátky. Roládu rozbalíme, naplníme polovinou šlehačky a plátky jahod a znovu ji svineme. Zbylou šlehačku dáme do cukrářského sáčku, ozdobíme jí roládu a poklademe zbylými celými jahodami a poprášíme moučkovým cukrem.

Tip: Máslo můžete nahradit běžným olejem.

Koláč s jahodami

Doba přípravy: 40 minut + 20 minut pečení

Množství: pro 4 osoby

1 hotové křehké těsto

200 ml plnotučného mléka

1/2 vanilkového pudinku

5 lžic cukru krupice 1 vanilkový cukr

60 g másla

1/2 sáčku práškové želatiny

250 g měkkého tučného tvarohu

1 lžička nastrouhané citronové kůry

500 g jahod

1. Troubu předehřejeme na 170 °C. Formu na koláč vyložíme těstem, okraje ořežeme, dno propícháme vidličkou. Na těsto položíme kolečko pečicího papíru a zatížíme ho suchými fazolemi. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut. Upečený korpus necháme vychladnout.

2. Z mléka a pudinkového prášku uvaříme hustý krém, stáhneme z plotny, přimícháme do něj cukr, vanilkový cukr a máslo. Krém necháme zchladnout, občas směs promícháme.

3. Želatinu namočíme do několika lžic vody, zahřejeme ji a necháme rozpustit. Pudinkový krém rozmícháme se želatinou, tvarohem a citronovou kůrou a naplníme jím korpus koláče.

4. Omyté a osušené jahody odstopkujeme, větší plody pokrájíme a koláč jahodami ozdobíme.

Tip: Několik lžic jahodové marmelády nařeďte citronovou šťávou a vodou, promíchejte, zahřejte a štětcem nebo silikonovou mašlovačkou potřete povrch jahod.

Francouzský toast s jahodami a šlehačkou

Doba přípravy: 20 minut + 24 minut smažení a pečení

Množství: pro 4 osoby

250 ml smetany ke šlehání

400 g jahod

1 vanilkový cukr

250 ml plnotučného mléka

6 velkých vajec

sůl

špetka muškátového oříšku

špetka skořice

8 plátků toastového chleba

máslo

moučkový cukr

1. Troubu předehřejeme na 100 °C. Plech vyložíme alobalem nebo pečicím papírem.

2. Ze 200 ml smetany ušleháme šlehačku a dáme ji vychladit. Jahody omyjeme, odstopkujeme, větší plody překrojíme a promícháme v misce s vanilkovým cukrem. Zbylou smetanu promícháme s mlékem a přišleháme vejce, špetku soli, muškátový oříšek a skořici.

3. Toastové chleby postupně po dvou namočíme po obou stranách do vaječné směsi a opekáme je na pánvi s rozehřátým máslem. Opékáme asi tři minuty z každé strany toastu a přendáme do vyhřáté trouby. Hotové toasty poprášíme moučkovým cukrem, ozdobíme jahodami a šlehačkou.

Tip: Dospělým můžete přimíchat do vaječné směsi lžíci rumu s vanilkovou příchutí nebo 100 ml vaječného koňaku.

Jahody a la Romanoff

Doba přípravy: 10 minut + chlazení 2 hodiny

Množství: pro 4 osoby

1 kg jahod

100 ml pomerančové šťávy nebo džusu

1/4 lžičky strouhané pomerančové kůry

4 lžíce moučkového cukru

4 lžíce pomerančového likéru (Cointreau, Grand Marnier)

250 ml smetany ke šlehání

1. Jahody omyjeme, osušíme a odstopkujeme, velké plody můžeme překrojit.

2. Pomerančovou šťávu promícháme s kůrou, cukrem a pomerančovým likérem. Směs přelijeme přes jahody, dáme do chladu alespoň na dvě hodiny odležet, po hodině jahody promícháme.

3. Smetanu ušleháme dotuha. Jahody rozdělíme i s tekutinou do misek, ozdobíme šlehačkou a ihned podáváme.