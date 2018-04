Čtenářský recept: Jáhlový fresh burger

Doba přípravy

cca 30 minut

Množství

2-3

80 g jáhel

lučina

sýr Eidam 30 %

rajče

okurka

salátové listy

pepř

sůl

oregano

sladká či pálivá paprika

párátka

igelitový sáček

Nejprve vsypeme jáhly do hrnce a spaříme je dvakrát horkou vodou a propláchneme. Tím je zbavíme nahořklé chuti. Poté je zalijeme vodou asi 2cm na okraj a vaříme do změknutí a vypaření veškeré vody. Uvařené jáhly okořeníme solí, pepřem a kořením dle chuti. Přidat lze oregano a papriku, kari pro obarvení nebo pálivé chilli pro milovníky ostřejších jídel.

Z takto vzniklé hmoty ještě za tepla (pozor jáhly jsou dosti teplé) vytvoříme rukama větší kuličky. Jednu po druhé dáme dovnitř igelitového pytlíku a celou plochou dlaně ji rozplácneme na asi půl centimetrovou silnou placičku. Vzniklé placičky dáme na talířek a necháme vychladnout v lednici. Díky lepivosti jáhel a zchladnutí tvar drží. Podobným způsobem lze připravit i noky či knedlíčky do polévek nebo k omáčce).

Vychladlé placičky pomažeme lučinou a poklademe listy salátu, plátky okurky, rajčat a sýra. Nakonec přiklopíme druhou placičkou a pro lepší servírování vprostřed pripíchneme párátkem.

Dobrou chuť.

Poznámka

Pokm je výbornou letní svěží snídaní či lehkým obědem na cesty nebo párty. Meze fantazii chutí se v tomto případě nekladou a proto lze jáhly dochutit libovolným způsobem a taktéž náplň. Místo lučiny lze využít různé pomazánky z tvarohu, luštěnin či zeleniny a pro milovníky masa lze burger obložit i plátkem masa.

Díky tomu, že jáhly patří mezi bezlepkové potraviny, hodí se burger jak pro vegetariány tak i osoby s celiakií.