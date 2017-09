Jada Smithová: Manželství nemusí být perfektní, to je klíč ke štěstí

„Když si uvědomíte, že vaše manželství nemusí být perfektní, konečně dojdete k bodu, kdy najdete ten klíč ke štěstí,“ myslí si Jada. Snažit se na sílu přetvařovat před lidmi a dělat psí kusy, aby manželství bylo jako v romantickém filmu, není podle ní v pořádku a dodává, že takové chování vede k frustraci, způsobuje hádky, neporozumění a vede k rozvodu.

„Všechno nemusí být perfektní. Ale zdá se mi, že k tomu si každý dojde až s postupem času. Když je starší, dozraje,“ sdělila pro magazín Confidental.



Jada je také přesvědčená o tom, že jim to klape, protože manželovi dala volnost a nedusí ho, jako to dělají některé ženy. Nikdy by ji nenapadlo nadávat, když Will vyrazí s partou přátel na pár dnů pryč mimo domov.

„Nehlídám ho. Nejsem mu za zadkem a nekontroluju, co kde dělá. Důvěřujeme si a máme svůj vlastní prostor, abychom mohli dýchat a žít. Prostě se rozeběhnout a vzlétnout. Nechci mít pocit, že mně nebo jemu někdo přistřihl křídla,“ doplnila.