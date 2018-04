Nikdy jsem si nepřipadala krásná, tvrdí Jacqueline Bissetová

„Otec mi řekl: Za svůj vzhled vděčíš své matce a mně, ty s tím nemáš co do činění. A přestože to v mnoha směrech byla skvělá slova, myslím, že to ve mě vyvolalo když ne komplex, tak jistou posedlost. Způsobilo to nedostatek důvěry v to, jak vypadám. Lidé říkali: Jsi krásná žena. Ale já jsem se tak necítila, což je škoda, protože bych si asi víc užívala života, kdybych se mohla těšit ze svého frivolnějšího já. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem se svým vzhledem spokojená,“ řekla herečka listu Daily Mail.

Magazín Neewsweek přitom Bissetovou v minulosti nazval nejkrásnější filmovou herečkou naší doby. Po scéně ve filmu Hlubina z roku 1977, kde vystravila na odiv své křivky v mokrém tričku, vznikla oblíbená soutěž krásy.

Bissetová se rozhodla stárnout přirozeně, bez plastik a botoxu. „Nemyslím, že bych pak vypadala mladší. Myslím, že bych vypadala jinak,“ řekla herečka, která je kmotrou Angeliny Jolie, nikdy se nevdala a nemá děti.

K jejím obdivovatelům, které ale odmítla, přitom patřili hvězdy jako například Marlon Brando.

„Jednou mě požádal o tanec, a já řekla ne. Byli jsme v klubu Crazy Elephant s jedním klukem, který nebyl nijak zvlášť atraktivní, ale velmi milý. Když šel na záchod, Marlon Brando přišel ke mně, a přestože se mi dost líbil, pomyslela jsem si: No, když se ten kluk vrátí a uvidí mě tančit s Marlonem, jak se asi bude cítit? Už tak nebyl moc sebevědomý, tak jsem řekla ne. Byla jsem velmi dobře vychována,“ prohlásila Bissetová.

Kolega Frank Sinatra se jí zase nelíbil fyzicky, ale přitahoval ji jeho mýtus a hlas. „Několikrát mě požádal, abych s ním šla na večeři, ale řekla jsem ne. Byl v té době velmi deprimovaný, procházel krizí se svou tehdejší manželkou Miou Farrowovou, a přestože byl opravdu sladký a galantní, nechtěla jsem se zaplést s někým, kdo mohl jen lusknout prsty a dostat to, co chce. Nikdy jsem nechtěla být jako některé dívky. Byla jsem vždy velmi nezávislá,“ dodala.