Jedno jablko denně zlepší ženám sexuální život, zjistili vědci

Do studie bylo zařazeno více než sedm stovek Italek ve věku od 18 do 48 let. Ty, které trpěly sexuální poruchou, braly léky na předpis nebo trpěly depresemi, byly ze studie vyřazeny. Následně byly ženy rozděleny do dvou skupin, z nichž jedna jedla jedno až dvě jablka denně a druhá skupina nejedla žádná.

Přírodní afrodisiakum

Po nějaké době ženy odpověděly na devatenáct otázek ohledně svého sexuálního života a jeho frekvence, množství vyvrcholení, lubrikace a celkové spokojenosti se sexem, podle nichž se vypočítá index FSFI (Female Sexual Function Index). Ženy ze skupiny konzumující jablka hlásily lepší lubrikaci a větší spokojenost se sexem a jejich index FSFI dosahoval vyšších hodnot.

Vědci podle deníku Huffington Post připisují tyto vlastnosti polyfenolům, antioxidantům a fytoestrogenům. Polyfenoly a antioxidanty mohou podle nich podporovat lepší prokrvení genitálií, a tím zlepšit vzrušení ženy. Kromě jablek jsou obsaženy i v čokoládě a červeném víně. Fytoestrogen přítomný v jablku je pak podle vědců velmi podobný ženskému hormonu estradiolu, který hraje významnou roli při sexuálním nabuzení žen.

Studie byla relativně malá, ale podle vědců si jejich výsledky rozhodně zaslouží další zkoumání. Mezitím však zřejmě inspiruje ženy k větší spotřebě jablek.