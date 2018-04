Jablka škodí zubům

10:31 , aktualizováno 10:31

Jedno jablko denně sice může lidskému organismu prospívat, ale zubům spíš škodí. Tvrdí to britští dentisté, podle kterých je to s jablky stejné jako se sladkostmi a s perlivými nápoji: obsahují příliš mnoho kyselin a cukru, což není pro zubní sklovinu to nejlepší. Podle londýnského listu The Sunday Times, varování před konzumací jablek se netýká "tradičních" zelených jablek, ale některých nových variet, které v posledních letech zaplavily britský trh. Jde především o moderní sorty, jako jsou například Pink Lady, Fuji a Braeburn.