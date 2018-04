Jablka, ořechy, dýně aneb říjen v kuchyni

Putování za jablečnou vůní

Říká se, že když sníte jedno jablko denně, tak nepotřebujete lékaře. Něco na tom asi bude, vždyť tohle tradiční české ovoce obsahuje spoustu látek cenných pro naše zdraví. Kromě vitaminů A, B, C, E a dalších je také zdrojem více než 30 minerálů, flavonoidů, antioxidantů, vlákniny nebo pektinu. Jablka působí protizánětlivě, pomáhají při střevních nebo zažívacích potížích, pomáhají snižovat cholesterol, prospívají srdci a cévám a jsou vhodné také při dietách včetně diabetické.

Nejlepší a nejzdravější jsou samozřejmě syrová, ale v kuchyni s nimi můžete doslova čarovat. Není tu přeci jen nudná klasika jako štrůdl nebo žemlovka. Jablka si skvěle rozumí i s kachním nebo vepřovým masem a jejich šťavnatý přínos bramborovému salátu je také neoddiskutovatelný. Pokud čekáte v neděli návštěvu nebo si vaše rodina potrpí na sladké, nechte se inspirovat a upečte rychlý a snadný jablkový koláč s drobenkou. Uvidíte, že se po něm doslova zapráší...

Jablkový koláč

• 5 menších jablek

• 1 hrnek cukru

• 1 vejce

• 1 kysaná smetana

• 1 hrnek polohrubé mouky

• 1 prášek do pečiva

• tuk a mouka na vymazání

Drobenka:

• 2 lžíce másla

• 3 lžíce cukru

• 4 lžíce hrubé mouky

• 1 vanilkový cukr

• 1 lžička skořice

1. Jablka omyjeme, oloupeme, zbavíme jadřince a nastrouháme na hrubém struhadle. Cukr, vejce a smetanu smícháme v míse. Přidáme mouku a prášek do pečiva a promícháme.

2. Do vymazané a vysypané formy na koláč nalijeme těsto. Posypeme strouhanými jablky a navrch rozprostřeme drobenku.

3. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C asi 30 minut.

Tři oříšky pro Popelku

Právě teď vrcholí také sezona vlašských ořechů. Asi v nich nenajdete princeznovské šaty, i tak je ale pod každou slupkou schován hotový poklad. Ořechy jsou zdrojem nejen vitaminů, zejména řady B, které jsou dobré „na nervy“, ale také obsahují vysoký podíl nenasycených mastných kyselin, jež prospívají srdci a cévám, snižují tlak i hladinu cholesterolu. Kromě toho působí ořechy protizánětlivě, podporují chuť k jídlu a funkci mozku.

Když si je přinesete domů čerstvé, rozložte je na větší ploše a pomalu usušte, aby nezačaly plesnivět. Až je vyloupáte, skladujte je v lednici, v mrazáku a nebo je smíchejte půl na půl s medem, jinak by pro svůj vysoký obsah tuků mohly žluknout. Ořechy využijete po celý rok, nejvíc jich ale asi spotřebujete při předvánočním pečení. Pokud na ně však máte chuť už teď, zkuste třeba výborný ořechový dort.

Babiččin ořechový dort

• 4 žloutky

• 18 dkg cukru

• 1 vanilkový cukr

• 20 dkg mletých vlašských ořechů

• 2 dkg hladké mouky

• 2 dkg strouhanky

• 1/2 prášku do pečiva

• 1 lžíce rumu

• tuk a hrubá mouka na vymazání formy

Na krém:

• 30 dkg másla

• 8 dkg polohrubé mouky

• 1/4 l mléka

• 15 dkg cukru

• 1 vanil. cukr

• 1 lžíce rumu

1. Žloutky utřeme s cukrem. Z bílků ušleháme sníh. Pak do utřené směsi přidáme ořechy, mouku s práškem do pečiva, strouhanku, rum a nakonec opatrně vmícháme sníh. Těsto vlijeme do vymazané a vysypané dortové formy a pečeme zvolna asi 45 minut.

2. Krém: Z 5 dkg másla a 8 dkg mouky uděláme světlou jíšku a za stálého míchání zalijeme opatrně mlékem, aby nevznikly hrudky (nejlepší je použít elektrický šlehač). Necháme vychladit. Mezitím utřeme zbylé máslo s cukrem, vmícháme rum a nakonec přidáme jíškový základ.

3. Vychladlý korpus prokrojíme a potřeme částí krému. Zbylý krém použijeme na ozdobu a nakonec dort posypeme nahrubo strouhanými vlašskými ořechy.

Dýně, jedině dýně

Královnou podzimní kuchyně je už několik let i v Čechách dýně, kterou si mnoho z nás víc než s vařením spojuje se svátkem strašidel Halloweenem. Je ale škoda využít tuto zajímavou zeleninu jen jako dekoraci. Nejoblíbenější odrůdou je krásně oranžová dýně Hokkaidó, která obsahuje mimo jiné spoustu betakarotenu a díky vysokému podílu vlákniny také zlepšuje funkci střev a působí detoxikačně.

Když si přinesete z trhu nebo ze zahrádky víc dýní, než dovedete spotřebovat, uložte je na chladné a suché místo, třeba do sklepa, kde vám vydrží s klidem až do jara. Dýně je pro svou sladkou chuť výbornou surovinou pro přípravu dětských jídel, jako jsou polévky a kaše, ale můžete ji také grilovat, přidat do omáček nebo rizota, vyrábět z ní kompoty, marmelády a koláče. Čerstvou dýni Hokkaidó obvykle nemusíte loupat, slupka při vaření krásně změkne. Nejste-li na sladké, vyzkoušejte třeba slaný koláč.

Dýňový koláč se sýrem

• 40 dkg nahrubo strouhané dýně

• 20 dkg strouhaného měkkého salámu nebo šunky

• 10 dkg strouhaného eidamu

• 1/2 hrnku oleje

• 1 nadrobno nakrájená cibule

• 1 hrnek polohrubé mouky

• 1⁄2 prášku do pečiva

• 3 vejce

• sůl, pepř

• 2 velké stroužky propasírovaného česneku

• vegeta nebo koření na pizzu

• pažitka nakrájená na jemno

• sádlo a strouhanka na vymazání

1. Vajíčka rozklepneme a žloutky s ostatními přísadami smícháme v míse. Pak vmícháme ušlehaný sníh.

2. Pekáč nebo zapékací misku vymažeme a vysypeme strouhankou, nalijeme těsto a pečeme v troubě dokud koláč nezezlátne. Povrch můžeme ke konci pečení posypat strouhaným sýrem.