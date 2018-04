Čtenářský recept: Jablíčkový štrúdl

Doba přípravy

1 hodina

Množství

8

1 listové těsto (400 g)

cca 400 g letních jablek

1/2 pudinkového prášku (vanilkový, ale třeba i citrónový nebo malinový)

2-3 lžíce cukru

1 lžíce skořice

kandovaná citrusová kůra (ppomeranč nebo citrón) z poloviny plodu

1/2 vanilkového cukru

2 lžíce kokosu

lžíce perníkového koření (tady pozor, je třeba vzít takové koření, v kterém není obsažen kypřící prášek)

další ovoce podle možností: hrst rybízu nebo hrst višní, popř. hrozinky naložené v rumu

Letní jablka vykrájíme a nastrouháme, popř. nakrájíme na tenké plátky. Protože bývají velmi šťavnatá a kvůli vytékající šťávě by noha štrůdlu praskla a šťáva by vytekla na plech, promícháme nakrájené plátky s pudinkovým práškem Rozválíme listové těsto, ny něj navrstvíme jablka a posypeme ostatními přísadami. Srolujeme, přeneseme na pekáč a pečeme cca 25 minut na 200 stupňů. Hotové můžeme pocukrovat, vypadá to slavnostněji.

Teď mi můžete namítnout: kde vezmu kandovanou citrusovou kůru? Tu si vyrábím doma. Z kůry citrónu nebo pomeranče vyloupnu bílou dužinu, aby mi zbyla co nejtenčí vrchní kůra. Tu pak povařím v cukrovém rozvaru v poměru cukr : voda 1:1. Měkkou kůru dám do skleničky a uchovávám v chladničce. Kůru pak do pečiva mačkám lisem na česnek. Používám do štrůdlů, třených bábovek, kynutých koláčů, tvarohu... Báječně ovoní každou náplň.

Poznámka

Vhodným nápojem je chlazené mléko, čaj nebo bílá káva.