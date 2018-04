Jablečné hody na sladko i na slano

Křupavá jablka jsou dobrým zdrojem vitaminu C, který potřebuje náš imunitní systém, a navíc mají málo kalorií. To je jeden z důvodů, proč bychom po nich měli sáhnout vždy, když nás honí mlsná. A mohou být i lékem. V lidovém léčitelství jsou zralá syrová jablka tradičním prostředkem proti zácpě, naopak dušená pomáhají při průjmech.





Crumble s ostružinami

4 PORCE

* 4-5 jablek

* 1,5 hrnku ostružin

* 3/4 hrnku cukru

* šťáva a kůra z 1 citronu

* 2 cm kořene zázvoru

Na drobenku:

* 1/2 hrnku ovesných vloček

* 1/2 hrnku drcených sušenek

* 1/2 hrnku mouky

* 1/2 hrnku cukru

* 80 g másla

* lžička skořice

1. Předehřejeme troubu na 180 °C. Oloupaná jablka nakrájíme na kostky a smícháme s citronovou šťávou a kůrou. Zlehka vmícháme cukr, jemně nastrouhaný zázvor a ostružiny. Směs přendáme do mísy.

2. Rukama zpracujeme drobenkovou směs, zasypeme s ní ovoce a vložíme do rozehřáté trouby.

3. Pečeme zhruba půl hodiny, než drobenka zezlátne a ovoce bude bublat ve vlastní šťávě.

TIP

Místo sušenek můžete použít i kokos, mandle nebo ořechy. Crumble se dá vyrobit z každého šťavnatého ovoce.



Štrúdl krok za krokem 1) Oloupeme jablka, zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky 2) Na pomoučený vál rozprostřeme utěrku a vyválíme tenké těsto 3) Jablka rozprostřeme na těsto v rovnoměrné vrstvě 4) Okraje potřeme vodou a stočíme je dovnitř budoucího závinu 5) Můžeme vytvořit buď jednu podkovu, nebo těsto rozdělit na dva díly

Apple pie

NA KOLÁČOVOU FORMU 30 CM

Těsto:

*350 g hladké mouky

*120 g másla

*80 g sádla

*špetka soli

Náplň:

* 1 kg kyselejších jablek

* citronová šťáva

*1/4 lžičky mletého hřebíčku

*1/2 lžičky mleté skořice

* špetka muškátového oříšku

*100 g cukru

* hrst rozinek nebo ořechů

1. Máslo a sádlo nakrájíme a s moukou a solí zpracujeme v těsto. Zabalíme do sáčku a necháme odležet v chladu.

2. Oloupaná jablka nakrájíme na plátky, pokapeme citronovou šťávou a smícháme s kořením a cukrem.

3. Vymažeme formu. Těsto rozdělíme na dva díly. Z větší části vyválíme misku, kterou na válečku přeneseme do formy. Upěchujeme, dno potřeme vodou a posypeme jablky. Ze zbytku vyválíme pokličku. Kraje potřeme vodou a přitlačíme k sobě. Ozdobný okraj zvládne vidlička a povrch nařízneme ostrým nožem.

4. Pečeme při 180 °C 50 až 60 minut.

Tažený závin



NA 1 ZÁVIN

Těsto:

*200 g hladké mouky

*1 žloutek

*3 lžíce oleje

*1 lžíce octa

*60 ml vlažné vody

*špetka soli

Náplň:

*4-5 jablek

* 150 g velkých tmavých rozinek

*6 lžic cukru

*2 lžíce skořice

1. Prosijeme mouku, vklepneme do ní žloutek, přilijeme olej, ocet a vodu. Těsto hněteme asi 5 min.

2. Z těsta uděláme kouli a necháme alespoň půl hodiny odpočívat v teple. Mezitím oloupeme jablka, nakrájíme na plátky a smícháme je s cukrem, skořicí, rozinkami.

3. Na pomoučený vál položíme dohladka vyžehlenou utěrku a na ní vyválíme těsto, které hřbety obou rukou vytahujeme do stran.

4. Potřeme okraje vodou a těsto posypeme náplní.

5. Na vymazaném plechu v troubě na 180 °C pečeme cca hodinu.

TIP

K jablkům můžete s klidem přidat sušené kokosové lupínky, nasekané vlašské ořechy, sušené meruňky nebo datle.

Tarte tatin



KOLÁČOVÁ FORMA 28 CM

* 1 kg nakyslých pevných jablek

* 100 g másla

* 100 g cukru

Těsto:

* 1 žloutek

* 250 g hladké mouky

* 125 g másla

* citronová kůra

* špetka soli

1. Do mouky se solí a citronovou kůrou nakrájejte studené máslo a vyklepněte vajíčko. Rychle zpracujte rukama a hotové zabalte do fólie, uložte aspoň na hodinu do lednice.

2. Jablka nakrájejte na osminky. V pánvi s nepřilnavým povrchem rozpusťte máslo s cukrem a vložte jablka. Duste doměkka asi 10 minut.

3. Formu vymažte máslem a pak vyložte jablky od kraje ke středu. Jablka zakryjte těstem, okraje založte a pečte v troubě vyhřáté na 220 °C asi 25 minut.

4. Hotový koláč nechte alespoň čtvrt hodiny stydnout, pak přikryjte talířem a překlopte.

Masové hody

Vepřové s jablky a kapustou



PRO 6 OSOB

*1 kg vepřové pečeně

*čerstvá šalvěj

*100 ml oleje

*drcený pepř

*3 menší jablka

*500 g kapusty

*2 cibule

*2 střední mrkve

*50 ml třešňovice

*150 ml vývaru z kostky

1. Na marinádu smícháme olej, drcený pepř a usekanou šalvěj, můžeme přidat i pár kuliček jalovce. Pečeni potřeme ze všech stran a necháme minimálně osm hodin marinovat.

2. V pekáči osmahneme cibuli nakrájenou na osminky, přidáme pečeni a prudce opečeme ze všech stran, aby se maso zatáhlo. Pak nastavíme troubu na 200 °C a maso v ní pečeme 45 minut.

3. Pečeni vyjmeme z trouby a vyndáme na okamžik z pekáče. Vložíme najemno pokrájenou kapustu, nudličky mrkve a kroužky jablek. Na ně položíme pečeni, vrátíme do trouby a při 180 °C pečeme dalších 45 minut. Po celou dobu poléváme alkoholem a vývarem. Pro zkoušku vpíchneme do nejsilnějšího místa pečínky nůž, po vytažení by špička měla být horká a šťáva by měla vytékat čirá.

4. Hotovou pečeni vyjmeme z trouby, zakryjeme alobalem a necháme deset minut, aby se šťáva z povrchu pečínky stáhla dovnitř a maso nebylo suché. Nakrájíme a servírujeme, nejlépe se šťouchanými bramborami s jarní cibulkou.

TIP

Bohatou jablečnou chuť bude pečeně mít, když polovinu vývaru na podlévání zaměníme za jablečný džus. Pečeně navíc získá jemně karamelovou krustičku. Staročeská pečínka z toho bude díky jedné deci piva.

Pozdrav z Mexika



NA 12 TORTILL

*1,5 hrnku instantní kukuřičné kaše

*1/2 hrnku jemné kukuřičné mouky

*3/4 hrnku vody

*sůl

Omáčka:

*3 lžíce oleje

*150 ml jablečného džusu

*sůl, pepř, římský kmín, koriandr

Náplň:

*1 velké jablko

*1 červená cibule

*1 zralé mango

*zelené chilli papričky

*500 g hovězího

*chilli, skořice nebo mexická směs

1. Připravíme omáčku k servírování: V hmoždíři podrtíme koření, zalijeme olejem a džusem a vlijeme do široké mísy.

2. Smícháme přísady na tortilly, rozdělíme na 12 stejných dílů. Vyválíme placky podle velikosti pánve a smažíme na sádle. Pozor, nesmí se přesušit, protože by se lámaly!

3. Jakmile začnou tortilly na pánvi vysychat, ihned je vyjmeme a z obou stran potřeme omáčkou. Pak připravíme náplň: Orestujeme mleté maso, až se z něj odpaří všechna šťáva. Přidáme pokrájené chilli papričky, mango a jablko nakrájené na kostičky a koření.

4. Vlhké tortilly plníme masovou směsí jako palačinky. Doplníme lehkým salátem a posypeme mandlovými lupínky.

TIP

Tortilly můžete naskládat do vymazaného pekáčku a zapéct posypané strouhaným sýrem typu gouda.

Opilý králík na jablkách



PRO 4 OSOBY

*asi 1,5 kg králíka

*400 ml bílého vína

*1 až 2 stroužky česneku

*tymián, rozmarýn

*3 jablka

*200 g jemné cibule

*150 g slaniny

*150 g sušených švestek bez pecky

*150 ml vývaru z kostky

1. Králíka večer před přípravou naporcujeme a vložíme do marinády. Tu jsme si připravili z vína, česneku a bylinek. Králíka v marinádě obracíme.

2. Druhý den necháme králíka z marinády okapat. Oloupaná jablka nakrájíme na kostky, cibulku přepůlíme. V pekáčku na plotně osmažíme slaninu a rychle opečeme králíka, přidáme cibulku a kostky jablek. Posolíme, zalijeme vývarem a 100 ml marinády, přiklopíme.

3. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C 45 minut. Vsypeme švestky, přiklopíme a necháme 10 min stát. Podáváme s brambory.

Jehněčí pečínka s jablky



PRO 4 OSOBY

* 1 kg jehněčí pečeně

* 500 g jablek

* 4 bobkové listy

* 1 velká cibule

* 200 ml suchého bílého vína

1. Oloupeme jablka a nakrájíme na půl centimetru silné plátky. Cibuli nakrájíme na tenké kroužky.

2. V pekáči, který potom budeme moci vložit do trouby, rozehřejeme olej. Na něm ze všech stran opečeme maso. Vyjmeme ho a vložíme plátky jablek. Dusíme do změknutí, pak vyjmeme a dáme stranou.

3. Opečeme cibuli, položíme na ni bobkový list a pak samotnou pečeni. Zalijeme vínem, posolíme, přiklopíme pokličkou a při 180 °C pečeme hodinu až hodinu a čtvrt. V polovině pečení obrátíme. 4. Vložíme jablka a pečeme další čtvrthodinu. Pak pečeni přendáme do nahřáté mísy a zakryjeme na deset minut alobalem. Jablka vrátíme na dalších 10 minut do trouby. 5. Maso obložíme na míse jablky a servírujeme. Chuť pečeně vynikne vedle obyčejných vařených brambor.

TIP

Jehněčí pečínku můžeme připravit i na orientální způsob, když místo jablek použijeme čerstvé fíky. Jako příloha se hodí kuskus se skořicí, rozinkami a oříšky.