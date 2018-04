Jablečné dortíky

0:05 , aktualizováno 0:05

Dortíky skládáme do malých misek podobně jako pudink - budeme potřebovat čtyři. Očištěná a nastrouhaná jablka podlijeme trochou vody, přidáme cukr a rozdusíme na pyré. Pudinkové prášky rozmícháme ve vodě, vlijeme do pyré a krátce povaříme. Přidáme citronovou šťávu. Dna misek vyložíme piškoty, na ně nalijeme vrstvu pyré a položíme vrstvu ovoce. To opakujme, dokud není miska plná. Necháme v chladu ztuhnout, vyklopíme a zdobíme stejným ovocem, jako je uvnitř dortíku.