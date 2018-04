Louise, první dítě ze zkumavky, slaví 35 let. Sama počala přirozeně

Neschopností počít dítě je na celém světě postiženo deset až patnáct procent párů, to znamená asi 60 až 80 milionů dvojic. Světová zdravotnická organizace (WHO) ostatně již v roce 1977 definovala nedobrovolnou bezdětnost jako nemoc.

V Česku ženám od 22 let (v některých případech od 18 let) do 39 let hradí mimotělní oplodnění 3krát za život zdravotní pojišťovna. Pacientka však musí počítat s doplatky za léky, které činí kolem 20 000 Kč. Pokud je ženě více než 39 let, anebo vyčerpala všechny pokusy, hradí si celý cyklus mimotělního oplodnění sama a jeho cena se pohybuje okolo 80 000 Kč.