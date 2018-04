Těhotenství jsem záměrně odkládala, říká Iveta Toušlová

Iveta Toušlová Narodila se v srpnu 1968 ve Vimperku. Vystudovala český jazyk, literaturu a historii na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

Po vysoké pracovala dva roky v Německu jako servírka, v médiích začínala jako redaktorka Deníků Bohemia.

V roce 1994 začala externě spolupracovat s Českou televizí, od roku 1995 působila jako krajská zpravodajka z jižních Čech a moderátorka Studia 6. V roce 1999 začala moderovat Události, kde byla třináct let. Je autorkou a dramaturgyní Toulavé kamery, která se vysílá již třináct let a vychází i v knižní podobě, a 13. komnaty, která se vysílá deset let. Dále pak pořadů Rub a líc a Gejzír.

Žije v Praze, má přítele.