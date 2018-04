Ive má pomoci v prevenci rakoviny prsu

Preparát se jmenuje Ive. Obsahuje účinnou látku zvanou SDG 111, která se vyrábí extrakcí ze semen modrého lnu setého.

SDG 111 vytěsňuje přebytečné množství ženského hormonu estrogenu, čímž brání jeho škodlivému působení na prsní tkáň.

Estrogen totiž vznik rakoviny prsu podporuje. Čím déle na prsní tkáň působí, tím je riziko vzniku nádoru vyšší. A látka SDG 111 má prs před estrogeny dlouhodobě chránit.

Riziko stoupá v době menopauzy

Jedním z rizikových faktorů rakoviny prsu (ostatně jako jiných nádorových onemocnění) je věk. Ohrožení významně stoupá především s příchodem menopauzy. Dokazují to i statistiky - osmdesát procent těch, které onemocní rakovinou prsu, patří do věkové kategorie nad padesát let.

Právě jim je preparát určen. A dále ženám léčeným víc než sedm let hormonální substituční terapií a rovněž těm, které braly déle než 12 let hormonální antikoncepci.

"Studie u premenopauzálních žen prokázaly, že strava obohacená o zmíněnou účinnou látku snižuje koncentrace estrogenů a u žen s rakovinou prsu omezuje růst rakovinových buněk a zmenšuje velikost nádorů," říká MUDr. Pavel Vodvářka, přednosta Radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě.