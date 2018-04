Sto dní Ivany Zemanové: Zaskočit se nenechám

První dáma - je česko-slovenského původu. Otec Pavel Bednarčík byl Slovák, v mládí politický vězeň, zemřel, když byly Ivaně tři roky

- narodila se 29. 4. 1965, vyrůstala s bratrem a matkou v Bystřici nad Pernštejnem

- po gymnáziu studovala francouzštinu na Univerzitě J. E. Purkyně (nyní Masarykova)

- v roce 1990 poznala Miloše Zemana, přerušila studium a stala se jeho sekretářkou

- o tři roky později se vzali a záhy se jim narodila dcera Kateřina

- po Zemanově odchodu z politiky na Vysočinu zůstala s dcerou v Praze a vystřídala několik zaměstnání

Blíží se výročí prvních 100 dní v roli manželky prezidenta, co bylo na přechodu z civilního života na Pražský hrad pro vás to nejnáročnější?

Domnívám se, že i manželka prezidenta může žít civilně. To, že se člověk ocitne v jiném, byť zajímavém prostředí, není důvodem, aby tento způsob života negativním způsobem formoval jeho jednání a choval se nadřazeně. Naopak jsem vděčná, že jsem se mohla seznámit se spoustou zajímavých lidí, se kterými bych se za běžných okolností nesetkala a doufám, že mi současná pozice umožní věnovat se prospěšným věcem.

Co vás nejvíce potěšilo, co naopak zaskočilo?

Potěšilo mě, že mám kolem sebe pracovitý a přátelský tým. A co mě zaskočilo? Zaskočit se nenechám :-)

Máte již nějakou představu, jak byste chtěla Hrad, jeho zahrady či zámek v Lánech upravit, abyste tam zanechala svou stopu?

Pokud je mi známo, zahrady Pražského hradu se již dočkaly své zasloužené úpravy, stejně tak zámek v Lánech je díky paní Livii Klausové zrekonstruován a jeho interiéry dobově zařízeny. Mám samozřejmě svoji představu, kde by pomoc byla vhodná, ale nechtěla bych se předčasně o ní zmiňovat.

Plánujete také nějakou konkrétní pomoc například dětem v nouzi? Připomínám, že jako úplně první jste přijala šéfku Fondu ohrožených dětí Marii Vodičkovou a jednala jste s ní o pomoci Klokánkům, které zásadně poškodila novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí.

Stále jednáme o finanční pomoci azylovým zařízením Klokánek, návštěvu jednoho z Klokánků mám naplánovanou na červen.

Očima módní redaktorky

Ivana Zemanová od voleb na sobě soustavně pracuje a je vidět výrazný posun. Od černé od hlavy k patě začala objevovat barvy a vzory. Poslední snímky z Hradu již ukazují první dámu více uvolněnou a sebevědomější.

Světlejší barva vlasů ji zjemňuje, stejně jako sportovně elegantní oblečení, které zvolila na focení oficiálních fotografií. Pruhované sako s puntíkovanou halenkou odpovídá současným módním trendům a paní Ivaně dobře sedí stejně jako bílé kalhoty.