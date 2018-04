Ivana už kvůli nosu netrpí. Pomohl jí i zubař a kadeřník

Nos pětačtyřicetileté Ivany stál tak v centru velké proměny páté epizody pořadu Mladší o pár let. Sami plastičtí chirurgové přiznávají, že operace nosu patří v jejich oboru k těm nejtěžším a v případě vrozené vady to platí dvojnásob.

Náročné a ojedinělé operace se ujala Markéta Dušková, která se v oboru plastické chirurgie specializuje na operace obličeje a nosu. "U paní Končelíkové jde jednak o vrozenou vadu obličejové kostry, deformace je způsobená rovněž procesem stárnutí," konstatovala Markéta Dušková, profesorka z pražské Kliniky GHC.

Ivana Končelíková před proměnou

"Staří plastičtí chirurgové říkali, že se nos nemá operovat po 35 roku věku, dokonce někteří posouvali tuto hranici pod 30 let. Já si to ale nemyslím," tvrdí lékařka, což je pro Ivanu, jejíž vada se úměrně věku stále zhoršuje, dobrá zpráva.

Náročná operace nosu a další chirurgické zákroky v obličeji splnily očekávání doktorky i klientky. Pooperační jizvy se ještě ani nezhojily, ale Ivana přiznala, že její sebevědomí stouplo.

Po nosu má Ivana i nové zuby

Kromě plastické chirurgie čekalo Ivanu také důležité setkání se stomatoložkou Janou Ugrenovičovou. Ivana totiž přišla o vlastní chrup. Zubařka jí tedy připravila kompletní zubní náhrady. Úkol to byl o to komplikovanější, že skus Ivany byl původně obrácený. Na nové zuby si tedy bude muset o to víc zvykat.

Ivana Končelíková se stomatoložkou Janou Ugrenovičovou

I když až dosud měla Ivana ze zubařského křesla trauma, tentokrát návštěvu zvládala bez problémů. Nové zuby nakonec krásně zvýraznily obličej s novým nosem a Ivana nemyslela v tu chvíli jenom na krásu, ale i na funkčnost. "Dneska si dám k obědu po dlouhé době řízek," těšila se.

Od klinické genetičky kliniky se Ivana dozvěděla více o své vrozené vadě. I o vyšetřeních a zákrocích, na které, aniž to tušila, měla nárok. K jejím zdravotním problémům patří ještě vyšší hladina cholesterolu. Má-li být mladší nejen navenek, ale i uvnitř, měla by zlepšit svůj životní styl a řídit se radami lékařů.

Ivana Končelíková s vizážistkou Kateřinou Kornovou

Ivana Končelíková a stylistka Helena Bedrnová

Ivanin největší problém odstranila hned první operace a sama pacientka tvrdí: Už v té chvíli jsem byla spokojena. Ale proměna ještě nekončí. Vedle nosu, nových zubů a rad ke změně životosprávy, došlo na už "rutinní" zákroky, jako je operace očních víček a zvětšení rtů pomocí trvalých implantátů.

Mladší s delšími vlasy

soutěž o ceny O jednotlivých zákrocích se více dozvíte na www.ghc.cz , kde můžete také soutěžit o atraktivní ceny.

A proměna nebere konce. Klinika Ivaně zařídila kromě kosmetických procedur i unikátní kosmetiku od Laboratoires William Didden Paris vyvinutou na bázi analýzy DNA speciálně pro její pleť. Teprve pak přišel na řadu kadeřník a vizážista.

Kadeřník Tomáš Arsov Ivaně vlasy narovnal a prodloužil a vizážistka Kateřina Kornová doplnila "nový obličej" vhodným make-upem. Nakonec dostala slovo stylistka Helena Bedrnová, která pro Ivanu připravila trendové oblečení.

Helena Bedrnová, Tomáš Arsov, Ivana Končelíková, Kateřina Kornová a Markéta Dušková

A výsledek? "Jsem spokojená sama se sebou. Proměnu jsem dělala hlavně kvůli dětem a kvůli práci. Rodině se líbím a práce se už rýsuje," usmívá se mladší a krásnější Ivana.

Povedla se proměna Ivany Konšelíkové?