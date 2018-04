Ivana Tykač: Šesté těhotenství mě zaskočilo

Sešly jsme se v její kanceláři v centru Prahy. Nebudeme zastírat, proč souhlasila s rozhovorem - chce upozornit na obecně prospěšnou společnost WOMEN FOR WOMEN, kterou založili spolu s manželem. Jejím cílem je pomoci ženám s dětmi v nouzi. Existuje rok a Ivana Tykač v nadsázce říká, že je to její sedmé dítě. Věnuje mu čas, energii i peníze, byť ji teď aktuálně asi nejvíc ze všeho zaměstnává měsíc a půl stará Viktorie. Ta velkou část rozhovoru strávila mámě v náručí.

Vizitka Ivana Tykač se narodila v roce 1967, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Má developerskou firmu, která se věnuje rekonstrukcím a pronájmům nemovitostí.

S manželem žijí střídavě v Česku a Švýcarsku. Kvůli častému pobytu v zahraničí používá nepřechýlenou formu příjmení.

Loni s mužem založili organizaci WOMEN FOR WOMEN, která pomáhá ženám s dětmi, které nezvládnou řešit svoji špatnou životní situaci. Společnost jim poskytne bydlení, ale také nabízí pomoc v psychosociální či právní oblasti. Více na www.womenforwomen.cz.

Dalším jejich charitativním projektem jsou Obědy pro děti. Více na www. obedyprodeti.cz

Jak se oznamuje manželovi, že budete mít v pětačtyřiceti letech šesté dítě?

Nemusela jsem vymýšlet nic zvláštního, originalitou už je samo o sobě to, že jsem v mém věku šesté dítě čekala. Když jsem to v šest hodin ráno zjistila, sama jsem z toho byla tak v šoku, že jsem s těhotenským testem v ruce utíkala vzbudit svého muže.

Co řekl?

Jak jindy vstává pomalu, tentokrát to bylo velmi rychlé. Můj muž děti miluje, byl nadšený. Dlouho jsme chtěli druhé dítě, ale nedařilo se nám, už jsme v něj ani nedoufali.

Prosím, ujasněte mi ty počty dětí. Kolik jich vlastně máte?

S manželem dohromady osm. Muž má z minulého manželství dvě, já z předchozích čtyři a spolu máme dvě. Děti máme rozdělené na velké a malé. Ty velké jsou povětšinou už dospělé. Osmnáctiletý syn a dvě mladší dcery, které jsou ve věku deset a čtyři roky, žijí s námi, a teď se narodila Viktorka.

Nechá vás v noci vyspat?

Spí tři až čtyři hodiny v kuse, pak se budí na kojení a chování. Nosí ji i tatínek. Ale protože se ze slečny vyklubává mamánek, dožaduje se především maminky.

Kde jste rodila?

V Nice, absolutně nepřipravená, protože se Viktorka narodila o tři týdny dříve, než měla. Byl to poměrně hektický porod. S manželem a čtyřletou dcerou jsme zrovna byli ve Francii, což znamenalo, že nás čtyřletá Valerie ve tři hodiny ráno musela doprovodit do porodnice. Trochu jsme to všechno podcenili.

Vždycky jste chtěla mít tolik dětí?

To určitě ne, já jsem o tom vlastně nikdy moc nepřemýšlela. Jsem člověk, který žije přítomností. Když k tomu byly podmínky, nebránila jsem se.

Je výchova šesti dětí povoláním?

Neberu to tak.

Ten počet je ale hodně nadstandardní.

Samozřejmě, ale tím, že děti přicházely v průběhu třiadvaceti let, výchova i energie se mezi ně rozprostřela. Vlastně musím říct, že to není nijak moc náročné.

To myslíte vážně?

Naprosto.

Mám jedno, které je někdy nad moje síly.

Právě v tom je velký rozdíl. Když máte jedno dítě, zcela se na něj soustředíte, všechno potřebujete mít perfektní od A do Z. Zatímco když máte dvě, začnou si spolu hrát a vy můžete polevit. Tři děti za sebou do deseti let jsou náročné a zpočátku vyčerpávající, ale každé další dítě už je jedno. Postarají se o sebe, výchovu a energii, kterou při jednom dvou dětech musíte každému vštěpovat zvlášť, si vezmou od sebe navzájem. Já sama jsem z toho byla překvapená, ale je to tak.

Je rozdíl mezi výchovou prvního dítěte a toho nejmladšího?

Záleží na věku. Dřív jsem měla velmi úzký výchovný koridor. Měla jsem představu, že věci mají být bílé, nebo černé, nic mezi tím. Teď mám daleko větší barevnou představivost, netočím se na detailech. První dítě se mi narodilo ve dvaadvaceti a neumím si například představit, že bych k němu jako au pair vybrala chlapce z Mexika, který s dětmi řádí a nedá se říci, že by je příliš k něčemu vedl. Děti si s ním ale užijí spoustu legrace a dnes jsem ráda, že takovou chůvu mají.

Tady v Česku život bohatých lidí prakticky neznáme. V zahraničí je běžné, že si zvou do svých domovů televizní štáby, ti zdejší si důsledně chrání svoje soukromí. Proč?

To souvisí se skoro padesátiletým obdobím socialismu, který vymýtil některé základní hodnoty a úhly pohledu. U nás pořád platí, že kdo je bohatý, je podezřelý. V cizině je to jinak. Po generace je tam zažitý vztah k hodnotám, úcta k lidem, kteří jsou schopni hodnoty vytvářet, zachovávat a dál předávat.

Zkuste tedy zbourat některé představy ,normálních‘ lidí o životě těch bohatých. Chodíte s dětmi na hřiště?

Vedeme normální rodinný život. Na hřiště chodíme oba dva. Manžel s nimi dokonce chodí na hřiště častěji než já.

Kdo je učí jezdit na kole, plavat, lyžovat?

Žádná chůva tohle neumí lépe než my. A často to ta chůva ani neumí, třeba plavat jsme jednu naučili my. Snowboardovat zásadně učí naše děti manžel, teď zrovna čtyřletou Valerii učí jezdit na kole. Hodně věcí s dětmi děláme my, ale dáme je i do školky, protože to, co rodič vysvětluje hodiny, a ještě mu ujedou nervy, zvládne lyžařský instruktor v klidu a za chvíli.

Co všechno musí vaše chůvy splňovat?

Požadujeme loajalitu, pečlivost, obezřetnost vůči dětem, dochvilnost. Musí mluvit několika jazyky, protože děti chodí do školy, která je ve francouzštině. Takže musí umět francouzsky, anglicky a bylo by dobré, kdyby mluvila i německy. Nemusí zvládat češtinu. Česky mluvíme doma my.

K čemu děti doma vedete?

Musí si uklízet svoje věci, měly by si ustlat, což se často nedaří, musí sklízet ze stolu, dávat nádobí do myčky. Každá paní, která nám doma pomáhá s úklidem, je může požádat o to, aby se na něm podílely. Tohle se snažím každému vštípit.

S úspěchem?

Víceméně... U těch starších je to o něco lepší. My se snažíme děti vychovávat k úctě k ostatním lidem, že není všechno automatické, protože jednou jste nahoře, jednou dole, jednou peníze máte, pak zase ne. Peníze nejsou to nejpodstatnější, proto po dětech chceme, aby se chovaly slušně, aby s lidmi dobře vycházely, aby se dokázaly v životě zařadit. Oba dva s manželem razíme zásadu, že si každé dítě úspěch musí zasloužit a vydobýt samo. V tomto směru to s námi mají dost těžké.

Přesto ale - stane se, že některé z dětí dá druhým najevo, že je z bohaté rodiny, že je něco víc?

Určitě ne vůči kamarádům a spolužákům, to nepřipadá v úvahu, ale samozřejmě se občas stane, že ty malé řeknou chůvě něco "veselého". Třeba naposledy mi čtyřletá dcera řekla: "Tu paní už sem nikdy neber. Ona mě nechce nechat hrát na iPadu. Je neskutečně otravná." Ale když pak dostanou víc rozumu, nestává se to.

Dostávají vaše děti kapesné?

Až ty větší, tak někdy od třinácti čtrnácti let.

Tak pozdě?

Ale ony peníze nepotřebují. Dárky u nás v rodině děti dostávají třikrát čtyřikrát do roka. A tím, jak jich je hodně, spoustu věcí po sobě dědí, mají všechno a nic dalšího nepotřebují. Neexistuje dožadování se či vymáhání něčeho, prostě se ta věc nekoupí. Dárky pro rodiče a sourozence děti vyrábějí. Když namalují obrázek, požádají někoho z rodiny, aby ho nechal zarámovat, a pak ho společně pověsíme.

Kdo z vás rodičů je ten přísnější?

To záleží na oblasti, každý jsme přísnější v něčem jiném, ale obecně má muž daleko širší koridor, co ještě je přípustné. Můj je široký asi jako můj pracovní stůl, zatímco manželův jako celá místnost.

A v jakých mantinelech se děti nakonec pohybují?

Většinou o velikosti stolu, protože i manžel zjistil, že to ve svém důsledku usnadňuje život jim i nám.

Dojdou někdy matce šesti dětí při výchově slova?

Velmi často. Tatínek zrovna nedávno čtyřletou Valinku chválil, jak se hezky učesala, že jí to sluší. A ona si takovým zkušeným pohybem ty vlasy nadhodila rukou a pronesla: "To jsem ale samice!" Nevím, kde k tomu přišla, ale to mi vážně slova došla.

Chodíte do obchodu nakupovat jídlo?

Není to tak, že bych jezdila pravidelně pro velké nákupy, ale když je třeba, do obchodu zajdu. To pak vyrazím na nejbližší roh. A pošlu tam i manžela.

Máte představu o tom, kolik co stojí? Třeba minerálka, kterou máte tady na stole.

Myslím, že v Makru stojí okolo třinácti korun.

Neříkejte, že chodíte do Makra.

Už jsem tam dlouho nebyla, ale řeším tyhle věci s hospodyní.

Díváte se po cenovkách, když jdete nakupovat oblečení, boty?

Určitě.

Můžete si dovolit prakticky cokoliv, máte nějakou finanční hranici, za kterou při nákupech nejdete?

Jsou věci, které nekoupím, protože si představím, že za jednu věc může být spousta jiných. Není to tak, že standardně nakupujeme u prestižních značek. Nechce se mi dávat 250 eur za boty pro čtyřleté dítě, stejně jako nemusí mít tepláky od Gucciho.

Od koho je tedy má?

Z běžného obchodu, třeba ze Zary, ale tohle všechno obstarávají moje velké dcery. Ty nakupování baví, mě ne.

Kde máte vy sama ten finanční strop?

U Versaceho tady v Praze jsem ve výloze viděla sukni, která se mi strašně líbila, opravdu moc. Přišla jsem do obchodu, ale paní se na mě podívala a řekla: "Tu sukni nezaplatíte a bude vám velká." Byla hodně vehementní, chvíli jsme se dohadovaly, až mi ji z té výlohy vyndala. Zkusila jsem ji, byla mi větší, asi by nebyl problém ji zabrat, ale podívala jsem se na cenovku, kde stálo 39 tisíc korun. Paní prodavačce jsem se omluvila a řekla, že ta sukně je mi opravdu, ale opravdu hodně velká, a odešla jsem. Třicet devět tisíc za sukni je nesmysl.

Mě spíš zaujalo to, že vás prodavačka vyhodnotila jako ženu, která si ji nemůže dovolit.

To se nám s manželem stává poměrně často.

Jak to?

Protože když přijedete do značkového obchodu na kole, máte na sobě obyčejné šortky, není to zrovna standardní.

Když si vás lidé nespletou, ale vědí, kdo jste, žádají vás často o peníze?

Stává se to. Vnímáme, že lidé potřebují pomoc, velmi často hlavně díky našim dětem, jejichž spolužáci nebo kamarádi se občas ocitají v nejrůznějších situacích a vyprávějí nám, co zažívají. I některé mé známé se dostaly do problému. Právě to nás vlastně přivedlo na myšlenku založit "opéesku", která bude pomáhat ženám s dětmi v krizových životních situacích.

Proč zrovna ženám?

Já sama jsem rozvedená a vím, že někdy si ženy rozvod dovolit nemohou. Vzhledem ke své roli matky jsou v rodině stále ty závislejší, a tudíž i zranitelnější. Nezřídka jsou týrány psychicky i fyzicky a jejich děti se na to dívají. Ale vzhledem k tomu, že jsou často finančně závislé na manželovi, volí menší zlo a zůstávají. Několikrát jsem se s tím setkala a vím, jak strašně nepříjemná situace to je. Proto nás napadlo, že bychom mohli pomáhat právě jim. Vytvořit záchrannou síť pro ty, co jsou momentálně ve špatné životní situaci, ale mají snahu to změnit. Dnes máme asi třicet klientek s více jak třiceti dětmi, ale pomoci můžeme až stovkám žen, nicméně pokud se na nás obrátí muž, který má svěřené děti do péče a je v tíživé situaci, nebráníme se samozřejmě pomoci i jemu.

Když jste se vy sama rozváděla, měla jste existenční potíže?

Já jsem na muži nikdy nebyla ekonomicky závislá, ale měli jsme společné podnikání, které přišlo vniveč. Začínala jsem se třemi malými dětmi úplně od nuly.

Pracuje i dnes manželka jednoho z nejbohatších mužů Česka?

Celý život pracuju, i teď měsíc po narození šestého dítěte jsem v práci. Po vysoké škole jsem začínala jako výhradní dovozce pro Herbalife. Díky tomu jsem prošla americkým tréninkem manažerů, naučila jsem se dobře anglicky a později jsem se díky centrále v Paříži naučila i francouzsky, byť s tou řečí neustále bojuju. Pak jsem dělala výhradního zástupce pro kosmetiku Shiseido, až jsem skončila u stavebnictví, u rekonstrukcí nemovitostí. Řídím developerskou firmu.

Nemusela byste, přesto pracujete. Proč?

Častým problémem žen je závislost na vztahu s partnerem. Muž má často ve velké míře pro svou práci vášeň, u ženy to vždy neplatí, většinou tu vášeň obětuje rodině a dětem. Ale pokud by si kousek té vášně uchovala, má stabilní oporu, která jí přináší sebejistotu. Vždycky, když jsem měla v životě nějaký průšvih, zůstala mi práce, která mi pomohla jít dál. Proto i teď, i když se mám dobře, můžu být doma, mi přijde nefér opustit práci, která mi tolikrát pomohla.

Máte vlastní podnikání, finanční nezávislost, ale ten, o kom se mluví, je váš muž. Vadí vám, že jste v jeho stínu?

Naše společnost je pořád hodně šovinistická, to samozřejmě vnímám, ale já nejsem typický doplněk podnikatele. Vždycky jsem měla svoji práci, jsem aktivní. A k tomu jsem navíc manželka Pavla Tykače. Díky němu mohu pomáhat druhým lidem. Nebýt manžela, nemohla bych si to v takové míře dovolit. Ale pravdou je, že když jsem si ho brala, uvědomovala jsem si, že se moje identita trochu ztratí. Přijala jsem roli manželky.

Jak jste se s tím vyrovnala?

Zase musím zmínit práci, v takovou chvíli člověk musí být dost sebejistý a říct si: "Dokázala jsi tohle a tohle, nejsi jen ozdoba." Můj muž moji práci akceptuje, i když občas říká, že by bylo lepší, kdybych pracovala méně. Trochu jsem své aktivity omezila, ale vzdát se práce úplně nechci.

Kolik času tráví on sám doma?

Hodně, protože doma být chce. Myslím, že to je ten největší rozdíl mezi bohatými lidmi a těmi, kteří peněz mají méně. My jsme bohatí hlavně tím, že máme hodně času, který věnujeme rodině, dětem, sami sobě. V tom je bohatství skvělé. Manžel je ten z mužů, který umí nepracovat. Dokáže zůstat doma a nechává řídit společnosti těmi, kteří tam od toho jsou.

Do jaké míry ovlivňuje váš rodinný život fakt, že kvůli obvinění z údajného vytunelování CS Fondů může skončit ve vězení?

Já ho znám víc než dvacet let, seznámili nás jedni společní známí v době, když ještě nebyl bohatý. Pamatuji si, co se tenkrát dělo, naprosto mu věřím, stejně jako věřím ve spravedlnost justice. Bez této víry bych si šesté dítě nepořizovala. Tohle období překonáme.

Řada slavných lidí přiznává, že jim sláva na čas stoupla do hlavy. Trpí podobným "postižením" i lidé, kteří mají velké peníze, že začnou nesmyslně utrácet?

Když se mi narodilo první dítě, žili jsme ze stipendia a měli málo peněz. Hned po škole jsem začala podnikat a najednou místo 1 200 korun máte třeba 50 tisíc. V tu chvíli máte pocit, že můžete strašně moc. Tak možná tehdy jsem cítila, že jsem fakt dobrá, že můžu spoustu věcí, ale brzo mě to přešlo. Pocházím z rodiny, kde se peníze počítaly, to vás ovlivní. A to máme i dnes s mužem stejné. Nás doma třeba neskutečně rozčilují rozsvícená světla. Když děti odejdou z místností, nechají všechna svítit a my po nich chodíme a zhasínáme.

Udělají peníze člověka spokojeným?

Ne, pro mě jsou nejdůležitější rodinné vztahy. Když nejsou v pořádku, můžete mít spoustu peněz, ale stejně v noci nespíte. To jsou vám pak peníze k ničemu, nemáte chuť nakupovat a utrácet. Nepopírám, že jsou hezká věc, usnadňují život, ale nejsou tím nejdůležitějším.

Jaký dárek udělá radost ženě, která si může koupit cokoliv?

V létě jsme s dětmi dostali úžasný dárek. Roky jsme všichni chtěli, aby nám taťka pořídil psa, ale on na to neslyšel, že jsou to jen starosti. Na konci školního roku jsme byli v jedné restauraci na Vinohradech, kde bylo štěně - kombinace rotvajlera a německého ovčáka, klasická pouliční směs. Byl nádherný, milý, ale měl skončit v útulku. Až tehdy manžel podlehl a psa od té doby máme doma. Tak to jsem měla obrovskou radost a mám ji stále.

Mají bohatí lidé nesplněné sny?

Podívejte se tady na Viktorku. (ukazuje svoji dceru v náručí) Věčně nespíme. Pro mě je to v tuhle chvíli spánek. Kdybych mohla, někam bych se schovala a spala. Hodně dlouho.

Jinak vám nic nechybí?

Já jsem spokojená, můj život je takový, jaký ho chci mít. Občas mi chybí asi více soukromí. Mám ráda, když doma není nikdo ze zaměstnanců, když jsme doma sami s mužem a dětmi. To pak ráno vstaneme, muž zajde pro bagetu, jdeme se projít, vykoupat, jezdíme na kole, vyrazíme na oběd nebo koupíme ryby a vaříme si sami. Jsme v kuchyni, plácáme různé nesmysly, prostě děláme normální věci jako všichni ostatní a je nám dobře.