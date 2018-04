Ivana Trumpová drží styl a ráda jí kachnu, prozradil návrhář Laffita

Kromě Trumpové udělila Společnost Czech Top 100 titul Ambasador České republiky ještě zpěváku Karlu Gottovi, fyzioterapeutovi Pavlu Kolářovi a sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi.

Titul Ambasador České republiky uděluje organizace CZECH TOP 100 poprvé. Věnuje jej osobnostem, které se svými profesními úspěchy zasloužily o věhlas země. Zlínská rodačka Trumpová se do čtveřice dostala díky svým podnikatelským úspěchům.

Na bezmála dvouhodinový oběd Trumpová přijela v doprovodu osobních strážců černým vozem Rolls-Royce s modrým interiérem. Oblékla si květované šaty v délce nad kolena s volány a výrazným bílým páskem a doplnila je malou tmavě modrou kabelkou a nepřehlédnutelnými třpytivými náušnicemi ve tvaru květin. Stejně jako při příletu do Prahy měla černé lodičky.

Trumpová si již léta drží svůj módní styl. Z návrhářů, kteří působí v České republice, si oblíbila Osmanyho Laffitu. I on se zúčastnil společného oběda.

Poprvé se potkali v roce 2002 v Paříži. „Moc jsem si přál, aby pak přijela do Prahy, a všichni říkali, že je to nemožné,“ zavzpomínal Laffita v říjnu 2003. Tehdy Trumpovou jeho módní styl zaujal. „Krajky, výšivky, kamínky mají oba rádi. Od té doby se setkávají pravidelně, Ivana Trumpová je stálou Laffitovou zákaznicí,“ uvedla tehdy Laffitova mluvčí Cindy Kerberová.

„Jsme přátelé a znám se i s její rodinou,“ prozradil Laffita po obědě v Obecním domě a dodal, že při setkání s Donaldem Trumpem zásadně nemluví o politice. „Na prvním místě je pro mě přátelství, takže když se setkáme, mluvíme o všem možném kromě politiky,“ uvedl s tím, že se s Trumpovými málokdy potkává v Americe, kam jezdí za prací, ale spíš „na půli cesty“, ve francouzském Saint Tropez.

Na módním stylu se s Ivanou shodnou. „Ona má svůj rukopis a drží si svůj styl. Proto si vybrala mě, protože můj styl je ten, který ona nosí a má rada,“ řekl návrhář. Bývalou manželku amerického prezidenta vnímá jako každého jiného člověka.

„Je stejná jako my, jako každý člověk, i maličkost ji potěší. Radost jí udělám vždycky, když jí věnuju něco, co je z mojí vlastní kolekce. Je sice známá po celém světě, ale je jako my. Má ráda kachnu jako my Češi - a dneska jsme si ji dali. Má ráda hezké věci, hezký život. Já to taky mám rád. A kdo by neměl?“ ptá se návrhář.