Zpověď těhotné moderátorky: Osahávání cizích lidí je neslušné

Také váš plod není borůvkou, ale spíše avokádem či mangem, které vás ale zatím nekope do ledvin. Vaše (možná) vysněné břicho je tady.

Je tu důkaz, že ve vás něco roste. A každý, kdo vás jen malinko zná a potká,

pojme podezření, že vám na tento důkaz může sahat. AAAAAAAAA!

V jináči Ivana Kulhánková je moderátorka, DJka a autorka blogu nofancy.cz, který se věnoval především problematice umělého oplodnění. Aktuálně se přeměnil v těhotenský blog. Pro Óčko natáčí pořad V jináči, který televize Óčko vysílá v premiéře každé pondělí v 10 hodin. Více zde.

Existují samozřejmě sahači oprávnění. Pak existují sahači, kteří se před vystřelením ruky dovolí, no a pak existují nekompromisní, atakující sahači, kterým nikdo nikdy neřekl, že osahávání cizích lidí je neslušné. Dělala jsem si menší průzkum na instagramu a těhotným to ve většině doopravdy vadí.

Dámy, chci vás jen ujistit, že máte naprosté právo člověka poprosit, ať si dá laskavě ruce pryč. Vysvětlete mu, že je vám to nepříjemné a že mu také nesaháte na břicho, ani na jakoukoliv jinou část těla. Málokdo tedy takovou reakci ustojí, ale na druhou stranu si takto můžete vyčistit okruh lidí,

se kterými prakticky ani komunikovat nechcete a děláte to třeba spoustu let jen ze setrvačnosti.

Abych ale nebyla jen negativní, tato prostřední část těhotenství skýtá i moc hezké chvíle, kdy si vás okolí začíná hýčkat. Pouští vás v tramvaji sednout a většina lidí v okolí s vámi začíná jednat trochu v rukavičkách. Nebraňte se nějakým výhodám. Užívejte si je do poslední chvíle, není to nekonečné a vy si to zasloužíte! Až to malé totiž bude na světě, nikoho už takhle přehnaně zajímat nebudete.