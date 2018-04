Ivana Grecmanová: Vybrána do soutěže Tak už začni!

Rodinný stav: vdaná, syn 31 let

Znamení: rak

Záliby: cestování, hudba, četba

Nejoblíbenější barva: modrá

Nejoblíbenější květina: všechny

Nejoblíbenější jídlo: škubánky s tvarohem

Nejoblíbenější kniha: Šťastný Jim

Nejoblíbenější hudba: většinou klasická, country, cimbálovka

Domácí mazlíček: nemám

Jak s vámi zahýbalo cvičení?

Určitě je to perfektní, cítím se lépe, protože už jsem shodila 2 kila. Dává mi to podnět do budoucna, abych hubla ještě více.



Jak jste se sebou zatím spokojena?

Zatím ano a doufám, že to tak bude pokračovat i nadále.



Opravdu se vyplatí začít?

Zcela určitě a vřele to každému doporučuji.



Zvládnete soutěž?

Ano, doufám a věřím, že to bude pozitivní. Soutěž mě nadchla. Věřím tomu a to mě pohání kupředu.



Už jste někdy zkoušela něco podobného (dietu, atd.)?

Zkoušela jsem herbalife, ale nestálo to za ty peníze.



Vzkaz čtenářům?

Snažte se cvičit s námi. Bude vás to bavit tak jako nás.