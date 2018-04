Postavu už neřeším, říká Ivana Christová a pochlubila se dcerou

Christová dorazila na otevření jednoho pražského obchodu se svojí dcerou Danielou (21), která po mamince zdědila půvab a po tatínkovi, Francouzi s vietnamskými kořeny, exotický vzhled.

„Danielka má zatím postavu přirozeně danou, je velmi mlaďoučká, takže to neřeší. A já už to také neřeším. Myslím si, že žena by měla být spokojená vždy a všude, a být spokojená sama se sebou,“ míní Christová.

Její dcera se živí jako vizážistka, pracuje tedy ve stejném oboru, jakému se nyní věnuje i její maminka, Miss Československa z roku 1989.

„Pracuji s kosmetikou, tak jako maminka. Věnuji se charitě a naší nadaci a do toho studuji. Vídáme se denně a velmi často spolu takto chodíme,“ nechala se slyšet Daniela.

Ivana Christová si postěžovala, že v Čechách a na Slovensku je málo obchodů, kde se dokáže pěkně a moderně obléknout i plnoštíhlá žena.

„Stresovat se tím, že musím hubnout do oblečení je hloupost. Miluji sukně, protože to patří k mé práci. Tím, že se starám o ženy, naučila jsem se být velmi ženská. Práce s kosmetikou mi pomohla v tom, že mám ráda pěkné kostýmky. Mám ale také ráda jednoduchou módu jako džíny, tričko a dlouhý kabátek,“ popisuje bývalá modelka svůj šatník. S výběrem jí pomáhá dcera. „Danielku si beru do obchodů jako poradkyni.“