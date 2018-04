Ivan Samson Hrdý: Odborník na relaxaci v Tak už začni!

Ivan Samson Hrdý

Narodil se roku 1958 a od roku 1980 ve věnuje trenérské činnosti. Od roku 1995 se specializuje na psychologickou přípravu.



Programy :

RELAX-KOMPLEX (unikátní komplexně-relaxační program pro zlepšení kvality vašeho života, sportovního či pracovního výkonu, je složen z regenerace, relaxace celého těla, mysli i duše, výživa, psychologická příprava).

Speciální uvolňující energeticko-léčebná masáž (unikátní masáž, která vám přinese uvolnění bolestivých a ztuhlých svalů a pomůže s harmonizací vnitřních orgánů. Součástí je i přirozený systém léčení energií, který vám posílí imunitu, dá potřebnou vitalitu a sílu ke zvládání života a sportovního tréninku. V závěru plynule přechází v řízenou relaxaci, která vás zklidní a celkově přispěje k pozitivnímu naladění).

Základy zdravého života a uzdravování (relaxace, správné dýchání, léčebná imaginace, fyzická i duševní detoxikace, zlepšení imunity, mechanismus úspěchu a neúspěchu, co je to nemoc, samoléčení, sport, zdravá výživa, přírodní zákony, psychologická příprava, vztah k sobě samým, zpětná analýza).



Co budou soutěžící absolvovat?

Budou absolvovat program: Základy zdravého života a ozdravování, který obsahuje všechny složky, které pomáhají ke zdravému životnímu stylu, jako je relaxace, základy správného dýchání, vysvětlíme si význam slova stres, zdravá výživa, přírodní zákony, potlačení imunity, energie v těle, naučíme je, jak se správně chovat a neubližovat si. Nesmíme podceňovat psychickou přípravu, neboť ta je velice důležitá. To, co se nedá změřit, je pro spoustu lidí něco, čemu nevěří. Ale přesto to existuje, existovalo a bude existovat, a to je právě to, co já se snažím naučit.



Jak často relaxovat?

Je to velice individuální. Když se naučíme pracovat se svou myslí a budeme chtít, pak je to velice jednoduché a pro začátek stačí jednou týdně asi tak 5 - 15 min večer. Až se naučíme správně relaxovat, tak můžeme cvičení provádět i několikrát týdně. Relaxovat se dá téměř všude: při chůzi, v kanceláři, v autě.

Základní technika: Musíme si na sebe vždy najít čas. Nesmíme být rušeni, najít místo, kde se cítíme příjemně, lehnout si na záda, pustit si hudbu a začít správně dýchat a přemýšlet nad tím, co ten den udělal špatně, co udělal dobře. Věci, které udělal špatně, by se měl snažit změnit k lepšímu. Poté se začít uvolňovat. Tím se stres a negativní energie začne dostávat z těla ven.

Samozřejmě výsledky se neukážou hned, ale chce to chvíli čas. Je to stejné, jako když jdete do posilovny, výsledky se také neprojeví hned.



Po jaké době člověk pocítí, že už se naučil správně uvolňovat?

Je to velmi individuální. Někdo se to naučí během 3 - 4 sezení a někdo musí přijít častěji.



Čím je ovlivněno to, jak rychle se naučíme relaxovat?

Je to ovlivněno úplně vším, ať už je to pohlaví, věk, momentální situace, rozpoložení člověka, strava, zdraví... Já se snažím naučit, aby lidé mohli vědomě a aktivně řídit svůj život.



Máte už sestavený nějaký program?

Budu vybírat individuálně, ale už mám sestavený komplexní program, který už mám vyzkoušený na mých klientech. Ale musí se napasovat na konkrétního člověka, se kterým musím spolupracovat.



Který z těchto programů je nejsložitější?

Všechno je to složité, není to program, který by se dal aplikovat na každém. Psychologie je nejsložitější způsob, který se dá vybrat, protože ať už je to kdokoli, je to krok ke správné činnosti či výkonům.

Cílem mého programu je dosažení rovnováhy mezi psychickou a fyzickou stránkou.