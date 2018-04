Ivan Langer, politik, který si zahrál v klipu

Je dlouholetým členem ODS a jejím místopředsedou. Od roku 1996 byl i jejím poslancem.

Je to ale také člověk, který má rád všechny míčové sporty i výtvarné umění, literaturu a hudbu; jako mladík si dokonce zahrál v klipu „Myslel jsem si, že je to láska“ skupiny Mňága a Žďorp.

Za nejhezčí chvíle svého života označuje svou svatbu a narození dcery Petry a syna Patrika. Má rád lidi, kteří jsou optimisté, vyzařuje z nich síla a na svět se dívají pozitivně. Narodil se v Olomouci, kde i vystudoval a dodnes tam i s rodinou bydlí.

V politice se pohybuje už dlouho, poslední rok je členem vlády. Rád se vrací do Olomouce za rodinou.

FILM

Pulp Fiction

Svérázný humor, užasné herecké výkony chladných hlavních hrdinů a hlavně Johna Travolty. Mám rád i české filmy, protože mají v sobě zválštní humor. Nemám rád filmy, které vyznívají příliš bolestínsky.

MÍSTO

Nový Zéland

Díky své práci si připadám jako koráb, který potřebuje mít svůj domovský přístav, kam se po týdnu rád vrací s polámaným ráhnovím a potrhanými plachtami. Mým velkým přáním je cesta na Nový Zéland nebo na Aljašku, kde je nádherná panenská příroda, čistá voda, krásné hory, či na Island. Měl jsem možnost projet Ameriku a rád bych se tam opět vrátil.

KNIHA

Malý princ

Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Tuto knihu mám rád také proto, že přes všechno, co dělám, se mi podařilo uchovat si duši dítěte. Knihou, která ve mně nechala silný dojem, je Jonatan Livingston Racek od Richarda Davida Bacha. Je to alegorický příběh o rackovi, který nechtěl být součástí hejna a nenechal se strhnout do šedi davu.

ČLOVĚK

Margaret Thatcher

Obdivuji lidi, kteří díky tvrdé práci sami na sobě něčeho dosáhli. Například Ronald Reagan, Winston Churchill či Margaret Thatcher. Miluji architekturu, například katalánského architekta Gaudího. Mám rád výtvarné umění, kde bych zmínil J. Polocka a český informal 60. let. Rád bych uměl malovat. Mám rád také hudbu, sám jsem hrál na housle. Teď jsem ale úplně posedlý svým dvouletým Langerem.

Bleskový dotazník

Kůň, nebo motorka?

Kůň, protože potřebuji teplo živého tvora

Beatles, nebo Rolling Stones?

Beatles

Pivo, nebo víno?

Víno

Pamela Anderson, nebo Meryl Streep?

Třetí možnost není?

Salát, nebo steak?

Dobrý steak s dobrým salátem