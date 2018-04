Ivan Hlas připravuje lesní nadílku

"Zvířátka půjdeme obdarovat i letos. Vždy jim přineseme hromadu starého chleba, vánoční pečivo, zeleninu i vánočky. Veškerý volný čas i Vánoce trávíme na naší chalupě v křivoklátských lesích a zvířátka jsou vlastně naši sousedé. Prožíváme tady idylické svátky a ta nadílka k tomu patří," prozradila tiskové agentuře Korzo manželka Ivana Hlase Kateřina.



Idol českých Lolitek o sobě tvrdí, že je ukázkově nezodpovědný a nerodinný typ. S Kateřinou ovšem žije už dvacet let a mají čtyři děti. Jeho manželce se prý podařilo zpěváka dokonale přetvořit.



"Ivan je strašně hodný člověk. Je velmi pozorný k dětem i ke mně. Myslím, že

jsem si nemohla vybrat lepšího manžela," svěřila se Kateřina.



Paní Hlasová tvrdí, že na každé Vánoce najde pod stromečkem dárek, jímž ji manžel dokonale ohromí. Tím dosud nejkrásnějším dárkem byl prý měsíční zájezd do USA.

"Ivan mi udělal obrovskou radost. Neměla jsem ani ponětí, co chystá.Tajně to připravil tak, abych mohla odjet. Udělal si volno, všechno zařídil, a celý měsíc se sám staral o děti. Splnil mi tak velký sen. Jezdila jsem po celém území USA a byl to pro mě velký zážitek," usmála se Kateřina Hlasová.



Zpěvák se přiznal, že rodina je pro něj největším pokladem. Děti i manželku miluje nade vše, nicméně přiznává, že i jejich domácností se občas přežene

bouřka.



"Mám dojem, že mě manželka už ty základní věci naučila, a že žijeme spokojeně. Občas se samozřejmě pohádáme a máme tichou domácnost. Tu a tam ale byla i pořádně divoká. Jednou jsem přišel po nějaké době domů a Kačenka smažila nějaké maso na pánvi. Já jsem ji mírně vytočil a dostal jsem tou pánví i s obsahem po hlavě tak, že se ohnula. Tedy ta pánev, já mám naštěstí tvrdou hlavu."



Hlas obdivuje všechny manželky muzikantů. " Vždy jsem tvrdil, že manželky muzikantů musí být opravdu hodně tvrdé ženské. A na druhé straně takové ty až světice. Toto slovo velmi nerad používám, ale tady sedí. Když manželka muzikanta vydrží všechno, co zaměstnání jejího chotě zahrnuje, tak je ten vztah opravdu bezvadnej," zamyslel se zpěvák.