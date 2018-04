Na kolenou dosáhnete dál, radí švadlenám návrhářka Pfeiffer

Iva Pfeiffer česko-australská módní návrhářka Narodila se před 32 lety v Kroměříži, vystudovala Střední odborné učiliště obchodní a oděvní v Bystřici pod Hostýnem a Integrovanou střední školu Hodonín, obor textilní průmysl.

V roce 2008 se přestěhovala do Austrálie, kde chtěla cestovat, studovat jazyk a poznávat odlišné kultury.

V Austrálii vystudovala designérskou školu Raffles College of Design and commerce, v Japonsku Nishida-sensei’s private kimono school.

Vloni se představila na Mercedes Fashion Week v Sydney s kolekcí Resort wear a zúčastnila se fashion weeku v Miláně a New Yorku.

Je vdaná.