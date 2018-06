Na konkurzu se vždycky znemožním, říká Iva Pazderková

V Divadle Na Fidlovačce dostává skvělé příležitosti, ale její představy o tom, jak má divadlo tohoto typu a tradice fungovat, se liší od představ současného vedení. A tak odchází. „Budu dál hrát v představeních, která mám nazkoušená, ale v budoucnu už na ničem dalším se stávajícím vedením pracovat nebudu. Je mi to moc líto, ale tak to prostě je,“ říká Iva Pazderková.

Jestli zůstat, nebo odejít, v sobě řešila dlouho. „Vlastně od změny vedení, která Na Fidlovačce před rokem nastala. Není v tom žádná moje nepokora, já jsem vděčná za důvěru a role, které jsem tam získala, ale už jsem na některé věci stará. Pracovat v prostředí, ve kterém se s určitými věcmi nedokážu ztotožnit, nemůžu,“ vysvětluje.

Na jednu stranu má pocit úlevy, zároveň má však i obavy. Ve svých osmatřiceti letech jde do nejistoty. Hraje Na Fidlovačce, hostuje v Hudebním divadle Karlín, s jiným divadlem nespolupracuje. „Jdu z volné nohy na nohu ještě volnější, nicméně věřím, že na mě někde další role čekají,“ tvrdí.

Co bude dál, netuší, jednu věc však ví jistě – na konkurzy, díky kterým by získala příležitost ve filmu, se nechystá. Celoživotně totiž trpí velkou trémou, která na konkurzech propuká naplno. „Nechodím na ně, jsem na nich špatná, opravdu velmi špatná. Není to žádná moje hvězdná manýra, ale nemůžu tam, protože se vždycky znemožním. Nikdy mi žádný nevyšel, dostávám na nich syndrom prvňáčka před tabulí,“ přiznává Iva Pazderková.

Při konkurzu není schopná věrohodně říct, ani jak se jmenuje, natož něco zahrát. „Cítím se tam jako na skřipci. Mně na konkurzu nikdo neuvěří ani pozdrav. Koktám, klepu se, propadám naprosté panice a umělecky zemřu,“ vysvětluje.

Iva Pazderková Narodila se před 38 lety v Uherském Hradišti, od malička vyrůstala v Brně, kde také vystudovala gymnázium a JAMU.

Už při studiu hostovala v Národním divadle v Brně, HaDivadle a v Huse na provázku. Od roku 2003 působí v Divadle Na Fidlovačce a hraje také v Hudebním divadle Karlín.

Proslavila se účinkováním ve stand-up komedii Na stojáka televizní stanice HBO v roli Blbé blondýny. Chtěla jsem ji zabít,ale nešlo to.

Účastnila se první řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas, kde v dalších dvou řadách působila jako herecká poradkyně a porotkyně.

Kromě hraní moderuje, zpívá, skládá hudbu a píše texty. Vydala dvě autorská alternativně folková alba.

Jejím koníčkem je řadu let líčení, nedávno začala připravovat kosmetické tutoriály, ve kterých radí ženám, jak se nalíčit. K vidění jsou na YouTube.

Je rozvedená, žije s televizním producentem Hynkem Lorencem.

Navzdory tomu, že hraje už od školy, ve svých osmatřiceti letech má pořád o své práci a schopnostech pochybnosti. „S trémou je důležité nebojovat, přijmout ji, počítat s ní a zbytečně se nevyčerpávat a to už jsem se naučila. Ale pochybnosti o svém výkonu budu mít věčně. Kolegové tvrdí, že jsem přehnaně sebekritická, ale já cítím obrovskou zodpovědnost za čas a peníze každého diváka. Nechci, aby odcházel zklamaný,“ říká herečka.

Zatímco ve své profesi Iva Pazderková řeší zásadní změny, v soukromí se usadila. „Poprvé v životě jsem opravdu šťastná, klidná a milovaná. Partner je producent, takže je z mého oboru, ale z druhé strany. Rozumí mi a mé práci, ale je nad věcí. A pro mě je velmi důležité, že se shodneme i v otázce založení rodiny,“ říká o více než dvouletém vztahu s Hynkem Lorencem. Dítě chce Iva Pazderková už dlouhou dobu, její předchozí partneři však na rodinu měli jiný názor. „Cítili to jinak a já v těch vztazích přesto setrvávala. Bylo to moje rozhodnutí a tím pádem můj problém. Teď konečně žiji ve vztahu, kde jsou tomu nakloněni oba. A jak se to vyvine, uvidíme,“ dodává.