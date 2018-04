Vnímejte to, co se daří: 10 kroků na cestě k pozitivnímu životu

Pozitivní lidé mají život mnohem jednodušší než ti negativní a vše jim jde lépe od ruky. Pokud mezi takové nepatříte, ale chcete to změnit, budete na svém vnímání světa muset zapracovat.

1. Postupná pozitivní změna

Nesnažte se změnit všechny své nevhodné návyky najednou, ale měňte je postupně, pracujte metodou dílčích cílů.

Iva Málková

„Dílčí úspěchy při změně chování vás motivují k dalším změnám a k vytváření nových návyků,“ říká Iva Málková, která tvrdí, že vše, co v životě chceme, začíná v hlavě.

„Osvědčuje se seřadit si návyky, které chcete postupně měnit, podle obtížnosti změny a začít pracovat na návyku, jehož změna je nejsnáze dosažitelná. Čím menší změnu uděláte, tím bude trvalejší,“ radí

2. Pryč s černobílým myšlením

Žijeme život „buď, anebo“. Usilovně cvičíme, nebo se nehýbeme, jídlo se dělí na „zdravé“ a „nezdravé“. Nejčastější chybou je tzv. černobílé myšlení. Po konzumaci „nezdravého hříšného jídla“ se často dokážeme přejídat a následují pocity viny. Honba za nepřirozenou dokonalostí navíc odčerpává hodně životní energie. „Pokuste se snížit sílu těchto negativních myšlenek a nahradit je pozitivnějšími, které akceptují i nedokonalost, která je přirozenou součástí člověka,“ radí doktorka Málková.

3. Naučte se vhodně zvládat emoce

Myšlenkové pochody, které nikam nevedou Přehánění a katastrofizování: děláme z komára velblouda. Například zapomeneme koupit chleba a hned si řekneme, že jsme dementní...

Nadměrné zevšeobecňování: z jedné zkušenosti si vytváříme pravidla. Jednou se něco nepovede a hned je z toho, že nikdy se nám nic povede apod.

Diskvalifikace pozitivního: něco se nám povede, ale řekneme, že se nám to povedlo jen proto, že všichni pomáhali. Myslíte si, že vás někdo chválí ze soucitu.

Černobílé myšlení: všechno, nebo nic. Když se něco nepodaří na sto procent, tak je to úplně k ničemu. Nikdo však není dokonalý, a proto 100% fungování není možné.

Závěr skokem: vytváříme si závěr bez jakéhokoliv důkazu. Třeba když se za vámi někdo ohlédne a vy hned začnete myslet na to, že jste určitě nějaký divný. Vytváříme si závěry na základě toho, co si myslíme o úmyslech druhého, aniž bychom si to nějakým způsobem ověřili.

Zdroj: Kateřina Kantová: Je načase být šťastný

Silné emoce vyvolávají tělesné změny, které jsou v civilizovaném světě zbytečné. Zrychlí se vám srdeční tep, napnou se svaly, ale vy nikam nevyběhnete, nebojujete o život, jako to museli dělat vaši dávní předkové, u nichž tyto změny plnily svůj účel. Energii a napětí, které se postupně hromadí, je třeba uvolnit vhodným způsobem, jinak může být příčinou vzniku psychosomatických onemocnění. V zátěžových situacích často používáme jako ventil jídlo, alkohol či cigarety a podstata problému nejen že trvá, ale naopak se vytváří prostor pro vznik problémů dalších: nadváha či závislost.

Jednou z možností uvolnění napětí je relaxace, např. autogenní trénink. „Tělesné a duševní procesy jsou propojené. Pokud se tedy naučíme zklidnit tělo, na což existují desítky technik, ovlivníme i naše myšlení, a tím i emoce. Pokud nemáte čas na cvičení, stačí i krátké soustředění se na sebe a vnímání svého dechu. S každým nádechem a výdechem se vaše uvolnění prohlubuje více a více. Delší relaxaci si plánujte a pište do kalendáře stejně jako pracovní schůzky,“ doporučuje Málková.

4. Změňte jídelníček tak, aby vás uspokojoval

Říkáte si, že je těžké se cítit příjemně a myslet pozitivně, když vypadáte jako velryba? Nemusíte rovnou skočit do dietního jídla, stačí si upravit pár pokrmů tak, aby tělu lépe vyhovovaly. Sestavujte si sami tvořivě jídelníček, který vám bude chutnat a bude zdravější. Bílkoviny obsažené v bůčku zaměňte postupně za bílkoviny v prorostlém vepřovém, libovém vepřovém až třeba za bílkoviny v rybě či kuřeti. Sacharidy a tuky přijaté např. v croissantu a jiných sladkostech vyměňte za piškot až za jogurt.

„Pokud navíc najdeme příjemnou cestu, jak dodržovat doporučené denní dávky, nemusíme řešit, zda si dát máslo nebo margarín, jde vždy o komplexní „pozitivní“ jídelníček,“ říká Málková.

5. Voda základ života

Žít pozitivně znamená i stravovat se pozitivně a dodržovat základní životní návyky, jako je pití čisté vody a vhodných nealkoholických nápojů, které dodají tělu „život“. Ve vašem pitném režimu by měla převládat zejména voda, ovocné čaje, ředěné džusy nebo cereální nápoje z pražené směsi ječmene, žita a čekanky. Zda dodržujete správný pitný režim, poznáte podle světlé barvy moči.

6. Smějte se jako dítě

Smích je pro naše fyzické i duševní zdraví velmi důležitý – dokáže údajně snížit bolest, posiluje imunitní systém, rozšiřuje cévy, čímž předchází srdečnímu infarktu, pomáhá trávení, posiluje vnitřní svalstvo a podobně. Podle Madana Katariu, indického lékaře a zakladatele Jógy smíchu, se děti smějí 300krát denně. Dospělí pouze 7 až 15 krát. Ač se to zdá nepřirozené, funguje i řízený smích, tedy cvičení, při kterém pracujeme ve velké míře s naším dechem, čímž významně okysličujeme tělo i mozek a zlepšujeme naše zdraví.

7. Žijeme, pokud se hýbeme

Představujte si, jak se při pohybu vyplavují látky, které v těle škodí a pomyslně odplouvají s potem, který si setřete z čela. Někomu vyhovuje pohyb mírný a uklidňující, procházka o samotě v přírodě, jóga, taiči a podobná cvičení. Hledejte to, co vás bude bavit, a zařaďte si pohyb do života mezi jiné povinnosti. „Že si nemůžete najít ani minutku, protože máte děti? Vyrazte s nimi na hřiště a buďte tam aktivní. Že se radši chcete vidět s kamarádkou? Tak si spolu vyjděte na pravidelnou svižnou procházku s holemi. Že je třeba věnovat čas partnerovi? Tak spolu jezděte na kole, na bruslích, choďte na výlety,“ radí Málková.

8. Aktivní změna návyků - ne oběť, ale strůjce

Člověk často nejedná svobodně a ani si to neuvědomuje. Podléhá tlaku vnějšího prostředí: jí to, na co je reklama, a navíc v množství, které mu nutí někdo jiný. V kině jí bezmyšlenkovitě popcorn, aby po té podlehl nabídkám fasfoodů, protože po dvou hodinách vzhledem k vysokému glykemickému indexu popcornu má hlad. Jedná na tzv. autopilota, kdy má nepodmiňované, často nevhodné návyky, kdy stresy řeší jídlem či si umocňuje pohodu jídlem. „Naučte se být sami sobě pánem, nebuďte otrokem toxického prostředí,“ nabádá psycholožka.

9. Od dyskomfortu k pocitu euforie

Pro dosažení cíle musíte obětovat trochu ze svého pohodlí: nebude to však boj, ale dobrodružná tvořivá cesta. „Odpočinek po únavě je lepší, stejně jako pivo po sportu a večeře, když jste k svačině nesnědli oplatky.... Po cestě od dyskomfortu ke komfortu zažijete po zvládnutí přiměřeného úkolu pocit euforie, který byste nikdy bez špetky snahy nezažili. Příjemno můžete zesílit díky kontrastu.

10. Enjoyment : užívejte si života!

Každý je nějak vnitřně naladěn a od toho se odvíjí jeho spokojenost v životě. Snažte se v každém dni najít něco hezkého, co se povedlo a podařilo. Když se budete soustředit na to, co se daří, bude se vám dařit ještě víc. Mnohem důležitější než dosažení cíle je radost z cesty k němu.

„Den má pro každého z nás 24 hodin, a tak si užívejme každé minuty života. Svět nezměníte, ale můžete změnit sebe, abyste si v každé životní etapě užívali života co nejvíce. Přerámujte život do pozitivna!“ uzavírá Iva Málková.